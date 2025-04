Az NFL-csapatok feltölthetik védőfalaikat az idei drafton

BELSŐ VÉDŐFALEMBEREK

Közel tíz éve nem volt olyan erős felhozatal ezen a poszton, mint ebben az esztendőben. Négyen biztos első körösnek mondhatóak, míg a következő két körben is legalább tíz olyan játékos kelhet el, akik évekig meghatározó tagjai lehetnek NFL-csapatuknak. A Michigan Egyetem két játékost is ad a legjobb négyhez, Mason Graham erős és gyors lábakon hatékony a futás ellen, bárhová kerül, biztos pont lesz a fal közepén.

Kenneth Grant Graham mellett ritkán tudott kitűnni az NCAA-ben, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy a futókra és az irányítókra is veszélyt jelentsen. Derrick Harmonról (Oregon) ugyanez elmondható, míg Walter Nolen (Mississippi) még közel sem kész játékos, de hatalmas potenciál rejlik benne, esetében különösen nem mindegy, hova kerül, milyen továbbképzést kap a profi ligában. Darius Alexander (Toledo) is első körös lehet, ha valamelyik későn választó csapatot nem zavarja, hogy nem 22, hanem 25 évesen fog debütálni az NFL-ben.

PASSZSIETTETŐK

Ha van olyan poszt, amelyben még a belső védőfalemberekénél is több tehetség sorakozik a draftra várók között, az a passzsiettetőké: másfél tucat olyan játékost húzhatnak ki, akinek reális esélye van rá, hogy néhány éven belül kezdő is lehessen a profi ligában. Abdul Cartert (Penn State) sokan az évfolyam legjobbjának tartják, aki elképesztő gyorsaságával és erejével már az első évében sztár lehet (a másodikként húzó Clevelandnél Myles Garrett-tel párban rémálom lenne a riválisoknak), és csak azért nem biztos 1/1, mert további kiválóságok sorakoznak ezen a poszton.

Mike Green két éven át mutatott kiemelkedő játékot, de azért nem lehet Carterhez mérni, mert a Marshall játékosaként nem találkozott olyan erős ellenfelekkel.

James Pearce Jr. (Tennessee), Mykel Williams (Georgia) és Shemar Stewart (Texas A&M) még fejlesztésre szorul, ám mindannyiukban óriási a potenciál, míg Donovan Ezeiruaku (Boston College) alacsonyabb az átlagosnál, ezért hajlamosak alábecsülni.

LINEBACKEREK

Közel sem olyan sok a biztos választás, mint a fenti két poszton, de legalább több, mint tavaly ilyenkor. A fal és a hátvédsor között helyezkedő emberek esetében a játékintelligencia és a sebesség különösen fontos, hiszen legtöbbször ők reagálnak arra, amit látnak, és inkább az irányító tetteit követik le, mintsem az előre felrajzolt séma szerint támadják a falat vagy követik a passzra váró tight endeket – ezen a poszton emiatt könnyebb is mellényúlni, mint a többin, ezért ritka a magasan húzott linebacker. A két legjobb, első körösnek tartott linebacker közül Jihaad Campbell (Alabama) a sémák szerinti mozgásban kiemelkedő, míg Jalon Walker (Georgia) a reakciós típus, aki kivár, majd villámgyorsan levadássza a labdás játékost, legyen az irányító, futó vagy elkapó.

A 25 éves Demetrius Knight (South Carolina), a clemsoni Barrett Carter és a UCLA-s Carson Schwesinger egyaránt kiemelkedő játékintelligenciájának köszönhetően válhat kezdő emberré az NFL-ben.

SAFETYK

Itt már kifejezetten gyenge az idei felhozatal, legalábbis az egyetemi ligában mutatott játék alapján a draftra jelentkezők közül tucatnyian sincsenek, akik megragadhatnak az NFL-ben. Az első körbe legfeljebb két safetyt várhatunk, Malaki Starks (Georgia) intelligens, sokoldalú játékos, míg Nick Emmanwori (South Carolina) kiváló atléta, viszont hajlamos elveszni a pályán, neki még fejlődnie kell ahhoz, hogy a profik között megbízzanak benne.

Xavier Watts (Notre Dame) nagyon jól reagál a passzokra, sok interception várható tőle, de a labdás játékos szerelésében nem éppen határozott, ezért ő minden bizonnyal kicsúszik az első körből. Kevin Winston Jr. (Penn State) 2023-ban kimagasló teljesítményt nyújtott, ám 2024-ben sérülések miatt alig játszott; ha felépül, a draft második napján nagy fogásnak bizonyulhat.

CORNERBACKEK

És újra itt vagyunk. Travis Hunterről (Colorado) már a támadószekciós összeállításunkban is írtunk, az egyetemen elkapót és cornerbacket is játszott, de az NFL-ben ez már sok lenne. Ahogy közeledik a draft, úgy teszik le sorra a voksukat a szakértők amellett, hogy Hunter végül főállású védő lesz a profi ligában. Ha ki akarják használni a sokoldalúságát, könnyebb alkalmazni szituációs elkapóként a főállású cornerbacket, mint fordítva. A 2025-ös évfolyam legjobb cornerének hatalmas előnye, hogy minden egyes játékot az aktív elkapó szemével is lát, ami nagy mértékben növeli a hatékonyságát, illetve a labdaszerzések esélyét. A 2024-es Heisman-trófea győztese a puszta jelenlétével kiiktathatja az ellenfél első számú elkapóját, ha az irányítónak nem lesz mersze felé dobni a labdát. A kérdés csak az, ér-e 1/1-es picket mindez.

Biztos első körös lesz a pálya szélén és közepén, sőt, akár safetyként is használható Jahdae Barron (Texas), valamint az egyetemen remek emberfogónak bizonyuló Will Johnson (Michigan) is, bár utóbbi sebessége az NFL szintjén megkérdőjelezhető.

Trey Amos (Mississippi) és Shavon Revel (East Carolina) is hamar kezdő lehet a profik között, noha utóbbi térdszalagszakadásból lábadozik.