Az idei NFL-drafton nincs kihagyhatatlan irányító; elkapó lesz-e a legjobb elkapó?

IRÁNYÍTÓK

Azután, hogy a tavalyi drafton az első 12 cetlivel hat irányítót is elvittek, az idei évfolyam körül sokkal kisebb a lelkesedés. Vannak szakértők, akik szerint egyik QB sem üti meg azt a szintet, hogy a pozícióktől független listán első körös értékelést kapjon, de tudjuk, milyen értékes ez a poszt, és ha már valakiben felcsillan annak a reménye, hogy megbízható kezdő lehet az NFL-ben, rengeteget nő az értéke. Az idei évfolyamban két irányító tűnik első körös opciónak, Cam Ward (Miami Egyetem) az NCAA szintjén bármilyen passzra képes volt, az önbizalma az egekben, ha nem törik meg a korai NFL-időszakában és számára kedvező játékrendszerbe kerül, stabil kezdő lehet.

Shedeur Sanders (Colorado) – a zseniális Deion Sanders fia – is remekül passzol, nem hoz felelőtlen döntéseket, de egyre többen aggódnak amiatt, hogy az NFL tempója sok lesz neki. Bár korábban Wardhoz hasonlóan top5-be várták, mostanában csökken az ázsiója, de valószínűleg még így is első körös lesz.

Rajtuk kívül az alabamai Jalen Milroe és az Ole Missből Jaxson Dart az a két QB, aki akár csütörtökön elkelhet – végülis egy-egy klubvezetésnek kell hinnie bennük, hogy korán lecsapjon.

Draftelső lesz-e Cam Ward azért, mert irányító? (Fotó: Getty Images)

FUTÓK

Az elmúlt években jelentős értékcsökkenést láthattunk a futó pozícióban, de Saquon Barkley philadelphiai teljesítménye nemcsak arról győzhette meg a klubokat, hogy egy kiváló RB rengeteget lendíthet egy-egy támadóegység hatékonyságán, hanem arról is, hogy bajnokesélyessé, bajnokká teheti az egész csapatot. Ilyen szempontból a legjobbkor érkezik a draftra Ashton Jeanty, a Boise State kiváló futója, aki minden követelménynek megfelel: stabil, robbanékony, gyors, lát a pályán, a passzjátékban is hasznos, bármilyen játékrendszerben hatékony. Az évfolyam legjobb támadója, nem elképzelhetetlen, hogy Barkley (2. lett 2018-ban) óta első futóként top 5-ös lesz.

Omarion Hampton (North Carolina) is az első körbe várható, bár az ő esetében sokkal több múlik azon, milyen támadófal áll majd előtte.

Az Ohio State két futója is népszerű lehet a draft második napján, de most még lehetetlen megmondanki, hogy a TreVeyon Henderson, Quinshon Judkins páros melyik tagja lesz sikeresebb az NFL-ben. Az állhatatos Cam Skattebo (Arizona State) igazi gladiátor, az öltözőben és a pályán is főnyeremény lehet, garantáltan közönségkedvenc lesz. Erős az idei futóosztály, a középső és hátsó körökben is kincseket lehet találni.

ELKAPÓK

Ez a poszt közel sincs annyira tele tehetségekkel, mint a futóké, de 3-4 elkapó már csak megszokásból is elkelhet a draft első napján. A 2025-ös NFL-draft legnagyobb különlegessége, hogy a korosztály legjobb elkapója talán sohasem fog elkapóként játszani az NFL-ben. A coloradói Travis Hunter ugyanis az évfolyam legjobb cornerbackje is, kettő az egyben fegyver, amely az egyetemen még használható volt ilyen formában, de a profi ligában a túlterheltséget elkerülendő várhatóan döntenie kell az őt húzó csapatnak, hogy támadóként vagy védőként számít rá. Megosztottak a kérdésben a szakemberek, a Huntert választó csapaton múlik, mennyit látjuk őt wide receiverként.

Ha Huntert kivesszük a listáról, Tetairoa McMillan (Arizona) lesz a legjobb elkapó, magas és mozgékony, akár top 10-es is lehet.

Az első körben elkelhet még az elkapás után a labdával a kezében igen hatékony Luther Burden III (Missouri), a finom kezű Emeka Egbuka (Ohio State) és a villámgyors Matthew Golden (Texas) is.

TIGHT ENDEK

Az elkapásokban jeleskedő tight endek mindig is nagy értéknek számítottak, sokszor láthatjuk, hogy annyira hatékonyak a passzjátékban, hogy azt is megbocsátják nekik, ha blokkolásbak kevés a hasznuk. Ám a legértékesebbek ezen a mposztot továbbra is azok, akik mindkét feladatkört megbízhatóan ellátják. Ilyen Tyler Warren (Penn State), a középiskolában még irányítóként játszott, azaz átlátja a játékot, emellett megbízható a fal szélén is, de a nevét az elkapásai után fogják skandálni, nagy termetével minden QB álma az ilyen játékos, top 10-be várható.

Első körös lehet Colston Loveland (Michigan) is, de ő már inkább elkapóként jó, mint blokkolóként. Mason Taylor (LSU) a kiváló védő, Jason Taylor fia, rá lehet számítani mindkét feladatkörben, szemben Elijah Arroyóval (Miami) vagy Terrance Fergusonnal (Oregon), ők inkább magas elkapók.

Tyler Warren (balra) kiváló tight end lehet az NFL-ben is (Fotó: Getty Images)

SZÉLSŐ TÁMADÓFALEMBEREK

Újabb poszt, amely minden draft előtt nagy figyelmet kap, mert átlagosan fél tucat offensive tackle kel el a draftok első körében – tavaly ez a szám nyolc volt. Hat idén is teljesen reálisnak tűnik, az irányító védelme és a futó előtti út megtisztítása a játék roppant fontos eleme, és ehhez kellenek a gyors és stabil óriások, akik a támadófal két szélén igyekeznek megfékezni az ellenfelek sztárvédőit. Will Campbell (LSU) a poszt legjobbja ebben az évfolyamban, az NFL legtöbb támadófalába már most beférne, az első 10-ben választó csapatok esetében pedig biztosra vehetjük, hogy az ötös kulcsemberévé válik majd játékintelligenciájával ötvözött keménységével. Armand Membou (Missouri) villámgyorsan képes reagálni, erősek és hosszúak a karjai, Kelvin Banks Jr. (Texas) és Josh Simmons (Ohio State) lábmunkája egyaránt kimagasló, de utóbbi 2024-ben térdszaklagszakadást szenvedett, ami miatt lejjebb csúszhat a drafton. Josh Conerly Jr. (Oregon) technikája még finomításra szorul, de két éven belül stabil kezdő lesz.

BELSŐ TÁMADÓFALEMBEREK

Akik nem olyan hatalmasak, hogy rájuk lehessen bízni a fal szélét, de elég gyorsak és kemények, középen kapnak szerepet. Alacsonyabb az értékük, ritkán kelnek el az első körben, a legjobbakra is inkább pénteken, a 2. és a 3. kör valamelyikében kerül sor a drafton. Grey Zabel (North Dakota State) az egyetemen tackle volt, de rövid karjai miatt valószínűbb, hogy az NFL-ben centerként guardként számítanak majd rá – az ő esetében nem lenne meglepő, ha az első körben elvinnék, mert ahol szükség van a fal befoltozására, több poszton is szóba jöhet. Donovan Jackson (Ohio State) Zabelhez hasonlóan belülre kerülhet a profik között, míg Tyler Booker (Alabama) erős, megbízható guard, akit nem kell átnevelni erre a posztra, biztos választás és kezdő lesz az első héten. Tate Ratledge és Jared Wilson egyaránt a Georgia egyetemről érkezik, előbbi kőkemény guard, míg utóbbi egy évet játszott kezdőként az egyetemen, de így is a legígéretesebb center ebben a belső falemberekben kifejezetten szűk évfolyamban.