A Washington az NFL átigazolási időszakának nyertese

DÉLI CSOPORT

ATLANTA FALCONS

A legnagyobb fogás: Leonard Floyd (passzisettető, San Francisco).

A legnagyobb veszteség: Grady Jarrett (védőfalember, Chicago)

Talán az Atlanta szurkolói lehetnek a legkevésbé elégedettek az NFL holt idényének eddigi alakulásával. Jarrett és Drew Dalman személyében a védő- és a támadófal fontos oszlopa is Chicagóba költözött, erősítés pedig nem nagyon érkezett, a legnagyobb név Floyd, aki 32 évesen már messze van a liga elitjétől. Mondhatnánk, hogy a drafton bőven lesz tennivaló, de a Falconsnak az első hat körben mindössze három pickje van.

CAROLINA PANTHERS

A legnagyobb fogás: Tershawn Wharton (védőfalember, Kansas City)-

A legnagyobb veszteség: Xavier Woods (safety, Tennessee)

A Panthersnél az előző idény végén meglátták a fényt az alagút végén, a támadóegység életjeleket mutatott Bryce Younggal. A piaci tevékenység fő szakaszában a védelemre helyezték a hangsúlyt Charlotte-ban, a védőfalba három új ember is érkezett, Tre'Von Moehrig a hátsó sort fogja erősíteni, amelyben az új szerződést kapó Jaycee Horn nagy meglepetésre a liga legjobban fizetett cornerbackje lett négy évért járó 100 millió dollárral.

NEW ORLEANS SAINTS

A legnagyobb fogás: Justin Reid (safety, Kansas City).

A legnagyobb veszteség: Paulson Adebo (cornerback, NY Giants)

A bérkeret szempontjából nagyon nehéz helyzetben van a Saints, ezt tekintve bravúr, hogy egyáltalán sikerült hosszabbítani a Tyrann Mathieu, Chase Young duóval, és Reid mellett a védőfalba Davon Godchaux-t is sikerült megszerezni. Adebo elvesztése fájó, de ilyen helyzetben nem lehet minden jó játékost megtartani.

TAMPA BAY BUCCANEERS

A legnagyobb fogás: Haason Reddick (passzisettető, NY Jets).

A legnagyobb veszteség: Robert Hainsey (támadófalember, Jacksonville)

Nem sok mozgás volt a Buccaneersnél, ami remek hír, mert azt jelenti, hogy Chris Godwin és Lavonte David is marad, pedig könnyen aláírhattak volna máshol is. Reddick megszerzése erősíti a védelmet, főleg ha a balhés New York-i időszaka után ismét motivált lesz.

ÉSZAKI CSOPORT

CHICAGO BEARS

A legnagyobb fogás: Dayo Odeyingbo (passzisettető, Indianapolis).

A legnagyobb veszteség: Coleman Shelton (támadófalember, LA Rams)

Mindent megtesznek Chicagóban azért, hogy a Detroitból érkező Ben Johnson már az első évében nagyot alkothasson vezetőedzőként. Caleb Williams előtt a fal közepére három új ember is érkezett, ráadásul Drew Dalman center mellett a két guard, Joe Thuney és Jonah Jackson is jelentős erősítés lehet. A védelembe belső és szélső falember is kellett, Grady Jarrett és Odeyingbo segíthet a tavalyi gondok megoldásán.

DETROIT LIONS

A legnagyobb fogás: D. J. Reed (cornerback, NY Jets).

A legnagyobb veszteség: Carlton Davis (cornerback, New England)

A Lionsnál a két koordinátor elvesztése a legfájóbb, de a keretet nagyjából sikerült egyben tartani, ami reményt ad a folytatásra. A Patriotshoz távozó Davist Reed váltja, utóbbi ellentétes utat járt be az eddig a detroiti védelmet vezető, már a Jetsnél vezetőedző Aaron Glenn-nel.

GREEN BAY PACKERS

A legnagyobb fogás: Aaron Banks (támadófalember, San Francisco).

A legnagyobb veszteség: Josh Myers (támadófalember, NY Jets)

Hogy megérte-e négy évre 77 milliót fizetni Banksnak, a jövő dönti el, de vele biztosan stabilabbá válik a fal Jordan Love irányító előtt. A védelem hátsó soraiba érkező Nate Hobbstól azt remélik, meg tudja közelíteni a tavvaly ilyenkor megszerzett Xavier McKinney teljesítményét. A támadóegységbe remélt elkapóra így a jelek szerint a draftig várni kell.

Aaron Bankstól (65) sokat remélnek Green Bayben (Fotó: Getty Images)

MINNESOTA VIKINGS

A legnagyobb fogás: Jonathan Allen (védőfalember, Washington).

A legnagyobb veszteség: Sam Darnold (irányító, Seattle)

Nagyon szépen épül a Vikings a tavalyi draft első körében kihúzott, nyári térdsérülése miatt a teljes újoncévét kihagyó J. J. McCarthy köré, a fiatal irányító Ryan Kelly és Will Fries személyében két remek belső falembert kap maga elé, Aaron Jones futó hosszabbított. A védőfal Allennel és Javon Hargrave-vel erősödik, a hátsó sor kulcsembereivel szintén sikerült megállapodni az új szerződésről.

KELETI CSOPORT

DALLAS COWBOYS

A legnagyobb fogás: Robert Jones (támadófalember, Miami).

A legnagyobb veszteség: DeMarcus Lawrence (passzisettető, Seattle)

A texasiak legfőbb feladata Micah Parsons szerződésének meghosszabbítása, ami nagyon drága lesz, sokkal drágább, mint Osa Odighizuwa új szerződése (4 évre 80 millió dollár). Az új szerzemények ennek töredékét kapták, bár Jones és Javonte Williams is fontos alakja lehet a támadóegységnek.

NEW YORK GIANTS

A legnagyobb fogás: Jevon Holland (safety, Miami).

A legnagyobb veszteség: Jason Pinnock (safety, San Francisco)

A védelem hátsó sorába két klasszis érkezett Holland és Paulson Adebo személyében, a fal is erősödik Roy Robertson-Harrisszel és Chauncey Golstonnal. Alakulgat a Giants, de kell egy irányítót szereznie a drafton, mert a legfontosabb poszton még mindig nincs megoldás.

PHILADELPHIA EAGLES

A legnagyobb fogás: Josh Uche (passzisettető, Kansas City).

A legnagyobb veszteség: Milton Williams (védőfalember, New England)

A támadóegység egyben maradt, de a Super Bowl-győzelem ára néhány lejáró szerződésű játékos elvesztése. Williams és Josh Sweat sok pénzért távozott, utóbbit talán Uche pótolhatja. A három éve még a liga egyik legígéretesebb passzisettetőjének tartott játékos az utóbbi években nem találta a helyét, de talán az Eaglesnél Zack Baun mintájára ő is kiteljesedik.

WASHINGTON COMMANDERS

A legnagyobb fogás: Laremy Tunsil (támadófalember, Houston).

A legnagyobb veszteség: Jonathan Allen (védőfalember, Minnesota)

Az idény eddigi legnagyobb nyertese a Washington, a tavaly főcsoportdöntőig menetelő csapat egyértelműen erősödött az elmúlt napokban. Deebo Samuel és Tunsil csere útján érkezett, segítve Jayden Daniels irányítót, míg a védőfalban Javon Kinlaw pótolja Allent. Emellett tucatnyi fontos játékossal sikerült szerződést hosszabbítani, nagyon jól néz ki a Commanders.

NYUGATI CSOPORT

ARIZONA CARDINALS

A legnagyobb fogás: Josh Sweat (passzisettető, Philadelphia).

A legnagyobb veszteség: Roy Lopez (védőfalember, Detroit)

Folytatódik a tudatos építkezés a sivatagban, a friss Super Bowl-győztes Sweat mellett Akeem Davis-Gaither és Dalvin Tomlinson jött a védőegységbe. Fontos játékosait megtartotta a Cardinals, a távozókról mindent elmond, hogy a legjobbjuk, Roy Lopez fő célja a detroiti 53-as keretbe kerülés lehet.

A friss Super Bowl-győztes Josh Sweat (19) Arizonában folytatja (Fotó: Getty Images)

LOS ANGELES RAMS

A legnagyobb fogás: Davante Adams (elkapó, NY Jets).

A legnagyobb veszteség: Jonah Jackson (támadófalember, Chicago)

Papíron jó döntésnek tűnik Adams szerződtetése Cooper Kupp helyére, az elkapó Matthew Stafford mellett megmutathatja, hogy még mindig a legjobbak közé tartozik. Stafford mellett Alaric Jackson szélső támadófalember megtartása is kulcsfontosságú lépés, a védelem közepét a helyi rivális Chargerstől érkező Poona Ford tehetti stabilabbá.

SAN FRANCISCO 49ERS

A legnagyobb fogás: Demarcus Robinson (elkapó, LA Rams).

A legnagyobb veszteség: Talanoa Hufanga (safety, Denver)

A 2024 februárjában Super Bowlba jutó 49ers teljesen szétesett az előző idényben, és a mostani holt idény sem mutatja nagy megújulás jeleit. A vezetőség kezét megköti, hogy Brock Purdy irányítónak új szerződést kell adni, ezért olyan játékosokról kényszerült lemondani, mint Hufanga, Dre Greenlaw linebacker, Charvarius Ward cornerback vagy a támadófalból Aaron Banks és Jaylon Moore, Deebo Samuel pedig Washingtonba került csere útján. Helyettük nem jöttek nagy nevek, de az is sokat segítene, ha ezúttal a kulcsjátékosok mindegyike egészséges maradna.

SEATTLE SEAHAWKS

A legnagyobb fogás: Sam Darnold (irányító, Minnesota).

A legnagyobb veszteség: Geno Smith (irányító, Las Vegas)

A legfontosabb változás az irányítócsere, a Raidersnek eladott Smith helyére a Minnesotában újjászülető, három évre 100 millió dolláért kapó Darnold dobálja majd a labdát Amerika északnyugati csücskében. D. K. Metcalf és Tyler Lockett nem lesz a célpontjai között – megváltozik a Seahawks, de hogy ettől jobb lesz-e, az igencsak kétséges.