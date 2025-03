Pittsburgh és Las Vegas NFL-csapata is seattle-i ásszal erősített

DÉLI CSOPORT

HOUSTON TEXANS

A legnagyobb fogás: C. J. Gardner-Johnson (safety, Philadelphia).

A legnagyobb veszteség: Laremy Tunsil (támadófalember, Washington)

C. J. Stroud tavalyi visszaesését elsősorban a támadófal gyengesége okozta, ezért meglepő volt, hogy az egyetlen igazi klasszist, a bal szélen játszó Tunsilt a Texans odaadta a Washingtonnak, tényleg teljesen új védőkordont kell építeni a 2024-ben 52-szer sackelt irányító elé. A friss Super Bowl-győztes Gardner-Johnson megszerzése Philadelphiából jó húzás lehet, de eddig sem a védelemmel voltak gondok.

INDIANAPOLIS COLTS

A legnagyobb fogás: Camryn Bynum (safety, Minnesota).

A legnagyobb veszteség: Ryan Kelly és Will Fries (mindkettő támadófalember és Minnesota)

A tavaly remekül játszó Bynum és a kislánya elvesztése után San Francisco után Indianapolisban új életet kezdő Charvarius Ward a védelem hátsó sorát erősítheti, míg Daniel Jones személyében irányító posztra érkezett alternatíva az eddig nem éppen meggyőző Anthony Richardson mellé. A támadófalból két fontos oszlop is távozott.

JACKSONVILLE JAGUARS

A legnagyobb fogás: Patrick Mekari (támadófalember, Baltimore).

A legnagyobb veszteség: Andre Cisco (safety, NY Jets)

Trevor Lawrence megóvása jelentős lépés a felemelkedéshez, ezt tudják Floridában, ahol három támadófalembert szerződtettek, köztük a Ravens ászát, Mekarit is. Cisco elvesztése nem annyira fájó, Houstonból érkezett a helyére Eric Murray.

TENNESSEE TITANS

A legnagyobb fogás: Dan Moore Jr. (támadófalember, Pittsburgh).

A legnagyobb veszteség: Harold Landry (passzsiettető, New England)

Moore négy évre 82 millió dollárért ír alá, Nashville-ben remélik, vele stabilabb lesz a támadófal. Landry ment a korábbi vezetőedző, Mike Vrabel után New Englandbe, őt a védősor szélén kell majd pótolni.

ÉSZAKI CSOPORT

BALTIMORE RAVENS

A legnagyobb fogás: DeAndre Hopkins (elkapó, Kansas City).

A legnagyobb veszteség: Patrick Mekari (támadófalember, Jacksonville)

A Super Bowl után Andy Reid bejelentette, hogy Hopkins visszavonul, de pár nappal később az elkapó ezt cáfolta, és most aláírt az AFC másik nagyágyújához. A Ravens a nagyon erős támadófalából Ronnie Stanleyt meg tudta tartani új szerződéssel, Mekarit azonban el kellett engednie.

DeAndre Hopkins: visszavonulás helyett Baltimore (Fotó: Getty Images)

CINCINNATI BENGALS

A legnagyobb fogás: T. J. Slaton (védőfalember, Green Bay).

A legnagyobb veszteség: Sam Hubbard (védőfalember, visszavonult)

A Bengals kapcsán mindenki azt várja, milyen szerződést kap a két elkapója, Ja’Marr Chase és Tee Higgins. Ám Cincinnatiban a védelem jelenti a fő problémát, Hubbard visszavonulása és Trey Hendrickson elvágyódása tovább ront a helyzeten, Slaton szerződtetése egyelőre halvány vigasz.

CLEVEAND BROWNS

A legnagyobb fogás: Kenny Pickett (irányító, Philadelphia).

A legnagyobb veszteség: James Hudson (támadófalember, NY Giants)

A legfontosabb Myles Garrett megtartása volt, és évi 40 millió dolláros szerződéssel sikerült is leláncolni a passzsiettetőt, aki mellé Tampából érkezik a korábbi első körös Joe Tryon-Shoyinka, ő a Brownsnál indítaná újra karrierjét. Kenny Pickett a Philadelphiától érkezett, és könnyen lehet, hogy korábbi csapata, a Pittsburgh ellen már kezdőként játszik csoportmeccsen. James Hudson hasznos kiegészítő ember volt a támadófalban.

PITTSBURGH STEELERS

A legnagyobb fogás: D. K. Metcalf (elkapó, Seattle).

A legnagyobb veszteség: Najee Harris (futó, LA Chargers)

Gyenge pont volt az elkapó posztja, nagy fogással korrigálták Pittsburghben, ahol ötéves, 150 millió dolláros szerződést is adtak a Seahawks klasszisának. Azt továbbra sem lehet tudni, ki passzol majd Metcalfnek, a Steelers még keresi az új irányítóját. Több fontos ember között Justin Fields is távozott, Najee Harris futó Los Angelesben folytatja.

KELETI CSOPORT

BUFFALO BILLS

A legnagyobb fogás: Joey Bosa (irányítósiettető, LA Chargers).

A legnagyobb veszteség: Mack Hollins (elkapó, New England)

Fontos játékosai közül Josh Allennel (hat évre 330 millióért), Gregory Rousseau-val, Terrell Bernarddal és Khalil Shakirral is hosszabbított a Bills, amely Von Millert elengedte, és minőségi pótlást szerzett Joey Bosa személyében. Mack Hollins elkapót is azonnal pótolta, Josh Palmer Bosához hasonlóan a Chargerstől érkezik.

MIAMI DOLPHINS

A legnagyobb fogás: James Daniels (támadófalember, Pittsburgh).

A legnagyobb veszteség: Jevon Holland (safety, NY Giants)

A liga egyik legjobb safetyje Holland, akit a sérülékeny Ifeatu Melifonwuval próbál meg pótolni a Miami. James Daniels megbízható támadófalember, szüksége lesz rá Tua Tagovailoának, hogy megvédje az újabb agyrázkódástól. Ha ez nem sikerülne, a legutóbb a Denver alkalmazásában álló Zach Wilson ugorhat be a helyére, és akár korábbi csapata, a Jets ellen is játszhat.

NEW ENGLAND PATRIOTS

A legnagyobb fogás: Milton Williams (védőfalember, Philadelphia).

A legnagyobb veszteség: Davon Godchaux (védőfalember, New Orleans)

A Patriots gazdálkodhat a legmagasabb szabad bérkerettel, és ez meg is látszik: a piac egyik legnagyobb fogása a Philadelphiával bajnoki címet szerző Williams szerződtetése, négy évre 104 millió dollárt kap a belső védőfalember (Godchaux így könnyen feláldozható lett). Jött még Carlton Davis, Robert Spillane és Harold Landry a védelembe és Morgan Moses a támadófal szélére, Mike Vrabel vezetőedző dörzsölheti a tenyerét.

Milton Williams sokat keres a philadeplhiai siker után: 104 millió dolláros szerződést ír alá a Patriotsnál (Fotó: Getty Images)

NEW YORK JETS

A legnagyobb fogás: Justin Fields (irányító, Pittsburgh).

A legnagyobb veszteség: Davante Adams (elkapó, LA Rams)

Elképesztő mennyiségű tehetséget vesztett el a Jets, a támadóoldalon Adams mellett Aaron Rodgers és Morgan Moses, míg a védelemből Haason Reddick, Javon Kinlaw és D. J. Reed is távozott, bármelyikük elfért volna a legnagyobb veszteség rubrikában. Aaron Glenn vezetőedző az alapoktól építkezhet, Fields lesz az első irányító, aki köré a támadóegységet kialakíthatja kollégáival.

NYUGATI CSOPORT

DENVER BRONCOS

A legnagyobb fogás: Talanoa Hufanga (safety, San Francisco).

A legnagyobb veszteség: Javonte Williams (futó, Dallas)

A liga egyik legjobb védelme két poszton is tovább erősödött, Hufanga mellett Dre Greenlaw is a 49erstől érkezett. A Broncos gyenge pontja a támadóegysége volt, ott még nem történt nagy előrelépés, a drafton lehet pótolni a hiányosságokat, s jöhet új futó is Williams helyére.

KANSAS CITY CHIEFS

A legnagyobb fogás: Jaylon Moore (támadófalember, San Francisco).

A legnagyobb veszteség: Joe Thuney (támadófalember, Chicago)

A Super Bowl megmutatta a Chiefs fő gyengeségét, a törékeny támadófalat, amelynek befoltozása a tavasz fő feladata. Trey Smitht franchise taggel láncolta magához a Kansas City, a Chicagóhoz elengedte Joe Thuneyt, de évi 15 millió dollárért szerződtette e a San Francisco tartalékját, Moore-t, aki itt kezdő is lehet. A védelemben Nick Boltonnal hosszabbítottak, Kristian Fulton pedig a hátsó sorba érkezett a Chargerstől.

LAS VEGAS RAIDERS

A legnagyobb fogás: Geno Smith (irányító, Seattle).

A legnagyobb veszteség: Tre'von Moehrig (safety, Carolina)

Nagy dobásokat vártunk a Vegastól, és nem csalódtunk. Maxx Crosby kapott egy 106.5 millió dolláros hároméves szerződést, Pete Carroll pedig megszerezte korábbi seattle-i irányítóját, Geno Smitht. Hasznos játékosok érkeztek a védelembe is Jeremy Chinn és Elandon Roberts személyében – akik távoztak, kifejezetten magas fizetés ellenében hagyták el Nevadát, Moehrig például három évre 51 milliót kap a Pantherstől.

LOS ANGELES CHARGERS

A legnagyobb fogás: Najee Harris (futó, Pittsburgh).

A legnagyobb veszteség: Joey Bosa (passzsiettető, Buffalo)

Harris szerződtetésével erősödik az eleve izgalmas Chargers-támadógépezet, de Ladd McConkey mellé még elkél egy-két jó elkapó. A védelemben a Chiesfhez távozó Kristian Fulton helyére Donte Jackson érkezett szintén Pittsburghből, de Bosa és Poona Ford elvesztése fájó lehet.

Najee Harris Chargers-mezben fut tovább (Fotó: Getty Images)

Pénteken a Nemzeti főcsoport csapatait vesszük górcső alá.