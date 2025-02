Ennyibe kerültek az ételek és az italok az 59. Super Bowl helyszínén!

Kezdjük az italokkal: egy üveg vízért 7, a legolcsóbb sörért 14 dollárt (kb. 2700 és 5500 forintot) kellett fizetni a New Orleans-i Caesars Superdome büféiben. Természetesen voltak koktélok is (a legolcsóbb 17 dollárba, közel 7 ezer forintba került) de aki egy kicsit különlegesebbre vágyott, és szedres limonádét szeretett volna kortyolgatni, attól bizony 40 dollárt (több mint 15 ezer forintot) is elkértek.



Az ételek sem voltak olcsók: egy adag nachos 10 dollárba (csaknem 4 ezer forintba) került, de a korábban általunk is emlegetett aligátorkolbászból készült szendvics 18 dollárba (kb. 7 ezer forint) került. Szerepelt a kínálatban folyami rákból készített pite és garnélarákos tészta is, ezeket 18, illetve 20 dollárért (kb. 7-8 ezer forintért) lehetett megvásárolni.