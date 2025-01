New Yorkban és Karolinában megbukott, majd Minnesotában sokkolta a világot – Sam Darnold története

NYOMÁS NÉLKÜL

Sam Darnold 1997. június 5-én, a kaliforniai Dana Pointban látta meg a napvilágot. Igencsak sportos családba született, édesapja a Redlands Egyetem focicsapatában játszott támadófalemberként, édesanyja és nővére röplabdázott a főiskolai évek alatt. A család legismertebb tagja a papája volt, Dick Hammer a USC-ben kosárlabdázott, később, 1964-ben az Egyesült Államok olimpiai röplabdacsapatába is bekerült.

Egy ilyen közegben nem meglepő, hogy gyerekként Darnold is rajongott a sportok iránt. Megkönnyítette a helyzetét, hogy a szülők egyáltalán nem helyeztek rá nyomást, bármit kipróbálhatott.

„Kaliforniában sok szülő élet-halál kérdésként fogja fel a gyerek sportolói karrierjét. Szerintem ez nagy hiba, rossz hozzáállás. A gyerekeknek élvezniük kell, amit csinálnak” – mondta Chris Darnold, Sam édesanyja.

A San Clemente középiskolában a kosárlabdázás mellett amerikai futballozott is, viszont nem irányítóként. Elkapót és linebackert játszott – másodévében egyszer beállt QB-nak sérülés miatt, de utána rögtön visszatért „eredeti posztjaihoz” –, csak tizenegyedikesként állt a center mögé. Végzős évében összesen 52 touchdownt jegyzett (39-et passzolt és 13-at futott), ám a kosárlabda legalább ilyen jól ment neki, két MVP-címet is bezsebelt. Darnold első egyetemi megkeresése a USC védőkoordinátorától jött, aki linebackerként szerette volna alkalmazni, ám ezt visszautasította. Végül egy róla készült kosárlabdás videó miatt így is lehetőséghez jutott, az edzőtáborban pedig lenyűgözte Clay Helton és Steve Sarkisian edzőt, s megkapta az ösztöndíjat.

A USC-n először linebackerként akarták használni (Fotó: Getty Images)

A fiatal Sammy három évet töltött a USC-n. Az első évében nem lépett pályára, 2016-ban viszont három meccs után becserélték Max Browne gyenge teljesítménye miatt. A váltás után csupán egy vereséget könyvelhettek el a trójaiak, mellette kilencszer győztek. Darnolddal 37 pontot és 518 yardot átlagolt meccsenként a USC, a 26 passzolt touchdownja pedig rekordnak számított a freshmenek között – parádés teljesítményével elnyerte a Pac-12 Freshman Offensive Player of the Year díjat, a következő idényben pedig a Heisman Trophy fő esélyesének számított. Bár utóbbit nem sikerült megszereznie, így is 11–3-as mérleggel zárta a szezont, az NFL-drafton pedig az első kör harmadik helyén kelt el.

A New York Jetsbe...

A 2018-as NFL-draft harmadik választásával kelt el (Fotó: Getty Images)

SEGÍTSÉG NÉLKÜL

A 2017-es idényt 5–11-es mérleggel befejező Jets rögtön mély vízbe dobta az első körös tehetségét, aki 21 évesen és 97 naposan a liga legfiatalabb irányítójaként mutatkozhatott be. A nyitó mérkőzése igencsak jól sikerült Danorldnak – igaz, az első passzából az ellenfél touchdownt szerzett –, 48–17-es győzelemre vezette a New York-iakat a Detroit Lions ellen. A látványos bemutatkozás után jött az újonc irányítóktól megszokott visszaesés, ráadásul egy sérülés miatt három meccset ki is kellett hagynia. A Jets 4–12-vel zárt 2018-ban, s ez a mérleg Todd Bowles vezetőedző állásába került.

A következő idényt a Miami Dolphinstól távozó vezetőedzővel, Adam Gase-szel kezdte meg a Jets. A floridai egyesület a negyvenéves szakemberrel három idényből kétszer negatív mérleggel végzett, így nem meglepő módon a kinevezést követően sok kritikát kapott a szurkolóktól és a médiától a Jets tulajdonosa, Christopher Johnson.

„Nem a Twitteren akarok szócsatákat nyerni, hanem az NFL-ben mérkőzéseket” – idézte 2019-ben az ESPN a Jets tulajdonosát.

Gase hasonlóan izgatott volt, hogy New Yorkba került, Darnoldról pedig jó véleménye volt: „Ez az első alkalom, hogy ilyen fiatal sráccal dolgozhatok, és aki ennyire a pályafutása elején jár.”

A reményteljes, pozitív szavak ellenére csalódás csalódást követett, Darnold pedig a maradék önbizalmát is elvesztette a szezon közepére. A hetedik játékhéten a Tom Brady vezette New England Patriots egy pillanatra sem vette le a lábát a gázpedálról a csoportriválisa ellen: a támadósor harminchárom pontot tett fel az eredményjelzőre, Bill Belichick védelme pedig sem touchdownt, sem mezőnygólt nem engedett a hazai pályán megszégyenülő csapatnak. Az oldalvonalnál az NFL Films elkapta Darnold azóta elhíresült „szellemeket látok” mondatát, amivel természetesen arra utalt, hogy minden egyes játékban össze van zavarodva, és fogalma sincs, mit kellene csinálnia.

Mint utólag kiderült, a rajongók aggodalma jogos volt: Gase-szel 2019-ben 7–9-es, 2020-ban meg 2–14-es mérleggel zárt a Jets, ezt sem a vezetőedző, sem az irányító „nem élhette túl”. A New York-iak az áprilisi drafton az 1/2-es draftcédulával kiválasztották Zach Wilsont, a sérülésekkel is bajlódó Darnoldot pedig a Carolina Panthershöz cserélték el.

Nem sok örömteli pillanata volt a Jetsben (Fotó: Getty Images)

HIT NÉLKÜL

A sokak által ekkor már lesajnált irányító álomszerűen mutatkozott be a Carolinában, az első három alapszakaszmeccsét egyaránt megnyerte új csapatával – az első héten a New York Jets elleni „bosszúmeccsen” is győzni tudott –, ezt követően viszont hamar elillantak a nagy remények. Sorra jöttek a vereségek, Darnold ismét sérülést szenvedett, ráadásul az sem segített a helyzetén, hogy a kiöregedő közönségkedvenccel és franchise-legendával, Cam Newtonnal kellett osztoznia a játékidőn. Végső soron egyikük sem tudott maradandót alkotni, a három győzelem után csupán egyszer nyert a Panthers Darnolddal a kezdőben, ennek eredményeként a 2022-es kiírást a kispadon kezdte az ekkor még mindig csak 24 éves quarterback.

Utólag teljesen szürreálisan hangzik, de bizony draftriválisa, Baker Mayfield mögött foglalt helyet a keretben. Az NFL-rajongók mára már jót mosolyoghatnak ezen, hiszen a 2018-as 1/1-es Darnoldhoz hasonlóan beért és megtalálta a helyét 2024-re (éppen Tom Bradytől vette át a stafétabotot a Tampa Bay Buccaneersnél), de két évvel ezelőtt mindkét magasan választott irányítóról lemondott a liga.

Baker Mayfield és Sam Darnold egy csapatban (Fotó: Getty Images)

Mayfieldet a kilátástalan játéka miatt december elején kitette a Panthers, így a 12. héttől ismét Darnold passzolhatott. Az alapszakasz utolsó hat mérkőzéséből négyet megnyert, azonban így sem voltak elégedettek Karolinában, teljes megújulásra volt szüksége a franchise-nak. Az idény végén elköszöntek Sam Darnoldtól, akinek szabadon igazolhatóként egyetlen opciója maradt az NFL-ben: olcsón aláírni csereirányítónak.

ELVÁRÁSOK NÉLKÜL

San Franciscóban 2023 nyarán minden szem a 2021-es játékosbörze harmadik választására, Trey Lance-re és a 2022-es „Mr. Irrelevantra” – a draft utolsó választásának beceneve –, Brock Purdyre szegeződött. Purdy az edzőtáborban megszerezte a kezdőpozíciót, Lance viszont annyira gyengének bizonyult, hogy augusztus végén inkább szerződtették a két helyen is kudarcot valló Darnoldot, a magasan húzott irányítót pedig elcserélték a Dallas Cowboyshoz egy 4. körös draftcéduláért cserébe.

Talán nem is kerülhetett volna 2023-ban jobb helyre, mint a 49ers. Természetesen itt már szó sem volt arról, hogy a kezdőpozícióért esetlegesen megversenyeztetik, ellenben esélye nyílt arra, hogy a liga egyik legjobb csapatánál és vele együtt az egyik legmagasabban rangsorolt edzői stábjánál pallérozódjon.

Fontos volt a kaliforniai „kiruccanás” is (Fotó: Getty Images)

„Sokat segített, hogy láthattam a mindennapi munkát a 49ersnél. Nem csupán a játékhívásokra és a taktikára gondolok. Most megtapasztaltam, hogyan működnek a dolgok egy topcsapatnál, és hálás vagyok, hogy egy évig a részese lehettem ennek” – nyilatkozta Darnold, miután elköszönt a gárdától.

Kaliforniai távozása után egyéves, tízmillió dolláros szerződést kötött a Minnesota Vikingsszel. A Vikingeknél nem voltak magasan az elvárások, Kirk Cousins távozása után a Michigan irányítóját, J. J. McCarthyt választották a drafton. Az újonc azonban még az idény előtt súlyos sérülés szenvedett, így nem volt választása Kevin O'Connell vezetőedzőnek: Darnolddal kellett nekivágni az alapszakasznak.

A teljes NFL-világát sokkolta a Vikings: az első öt mérkőzését kivétel nélkül megnyerte, Darnoldot pedig szeptember hónap legjobbjának választották meg az NFC-ben. Igaz, ezt követően becsúszott egymás után két vereség, a rá következő kilenc meccsén viszont egyszer sem talált legyőzőre a Minnesota! A visszaesés Darnoldtól sem jött, ebben nagy szerepe van az év edzője díjra is esélyes Kevin O'Connellnek. A mindössze 39 éves szakvezető a játékrendszerével nemcsak a Vikings idényét, hanem könnyen lehet, hogy Darnold karrierjét is megmentette. Persze a megfelelő játékhívások mellett az is segít, ha Justin Jefferson és Jordan Addison szintű elkapóknak passzolhat egy irányító, de Darnoldtól nem lehet elvenni a 4319 passzolt yardot, a 35 touchdownt és a 82.7-es osztályzatot sem, amivel a Pro Football Focusnál a kilencedik legjobb irányítónak számít a jelenlegi idényben.

Darnoldnak fantasztikus szezonja volt a Vikingsben (Fotó: Getty Images)

Darnold az újabb példája annak, hogy egy irányítónak időre van szüksége, nem lehet minden első körös tehetséget azonnal a mély vízbe dobni. Sokáig a hozzá hasonlóan szintén New Yorkban induló Geno Smithről is lemondott a liga, manapság pedig a top 10-15 környékén van számontartva a Seattle karmestere. Napokig lehetne sorolni a példákat, minden bizonnyal az sem véletlen, hogy Darnold után Zach Wilson is megbukott a Jetsnél.

De vissza a Vikingshez: bár az alapszakasz utolsó fordulójában – meg kell jegyezni, hogy az ő gyenge játékának is köszönhetően – a Detroit Lionstól elszenvedett vereséggel nem sikerült megszereznie az első kiemelést, Darnold feltámadása így is mesébe illő. A rájátszásban pedig bármi is történjen, azt biztosra vehetjük, hogy 2025 tavaszán nem egy csapat kopogtat majd az ajtaján évi 40-50 millió dollárral a zsebben – kissé ironikus, hogy ha Aaron Rodgers visszavonul, az egyik ilyen franchise éppen a New York Jets lehet...

