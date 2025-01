Élen a Chiefs, de az üldözők közelebb, mint valaha – NFL-erősorrend a rájátszás előtt

A Nemzeti Sport négy munkatársa egyenként összeállított egy listát, a végleges erősorrend az egyes csapatok átlagos helyezései szerint alakult ki. (Végső sorrend, csapatnév, átlagos helyezés)

1. KANSAS CITY CHIEFS, 2.25

Az alapszakasz legjobb mérlegével záró Kansas City került erősorrendünk élére. A sorozatban harmadik címére hajtó Chiefs a csoportrivális Denver Broncos elleni 38–0-s vereséggel zárta az alapszakaszt, azonban ezen a meccsen Andy Reid csak a cseresort játszatta. Lehet a Chiefs játéka nem ebben a szezonban volt a leglátványosabb, de Patrick Mahomes továbbra is a liga legjobb irányítóinak egyike, a védelem sokat lépett előre, és a kezdők három hetet pihenhetnek a rájátszásra. Reid ennyi idő alatt csodákra képes, kérdés, hogy sikerül-e az NFL-ben korábban soha nem látott sorozatbeli három SB-győzelem vagy valaki meg tudja állítani Mahomesékat?

2. DETROIT LIONS, 2.5

A Chiefs mögött hajszálnyival lemaradva jön a Detroit. A Nemzeti Főcsoport első kiemelését begyűjtő Lions egész évben meggyőző teljesítményt nyújtott. A támadósor erősségét hűen tükrözi, hogy Jared Goffék hatszor is legalább negyven pontig jutottak. Az NFC Northon belül mind a hat meccsét megnyerő Lionsnak az egész szezon során meggyűlt a baja a sérülésekkel, ez főleg a védelmen volt érezhető, de ennek ellenére az alapszakasz utolsó hetén meggyőző, 31–9-es győzelmet aratott az egyik legnagyobb riválisnak számító Minnesota Vikings ellen. Aaron Glenn remek védelmi stratégiákat tervel ki hétről-hétre, a Jared Goff vezette támadósor pedig megállíthatatlan. Nem csoda, ha a kisegítő személyzetében ott van többek között Jahmy Gibbs (1412 futott yard, 16 TD), Amon-Ra St. Brown (1263 elkapott yard, 12 TD) és Sam LaPorta (726 yard, 7 TD).

Gyakori jelenet: a célterületen ünneplő detroiti támadók – a Lionsnak van a legtöbb 40 pont fölötti mérkőzése az idényben (Fotó: Getty Images)

3. BUFFALO BILLS, 3

A Buffalo Bills ugyan a harmadik, de az alapszakaszban mindkét erőnyerőt legyőzte, így joggal nevezhetjük Josh Allenéket az első számú kihívónak. A Bills irányítója MVP-formát mutatott egész évben, a Buffalo mindössze négyszer maradt harminc pont alatt az alapszakaszban. A támadófal remekül kisegíti Allent, a védelembe pedig a szezon végén visszatért a linebacker Matt Milano, aki kulcsszereplő lehet, főleg a harmadik down megállításában, ebben a negyedik legrosszabb volt Bobby Babich egysége. Az AFC második kiemelését birtokló Bills mind a négy vereségét idegenben szenvedte el, hazai pályán a Highmark Stadiumban a Denver elleni rájátszásmérkőzésen is hózápor és remek hangulat várható. Az elit szinten teljesítő denveri védelem igazi erőpróba lesz Sean McDermottéknak.

4. PHILDALPHIA EAGLES, 3.5

Az első négy meccséből csak kettőt megnyerő Eagles a hátralévő 13 mérkőzéséből csak egyet bukott el. Saquon Barkley – az NFL rekordot figyelmen kívül hagyva – pihent az utolsó játékhéten, így teljes erőbedobással koncentrálhat a rájátszásra, ahol remélhetőleg már visszatér a kezdő irányító pozícióba Jalen Hurts. A Washington ellen agyrázkódást szenvedő QB-nak volt már jobb éve, de futásai teszik igazán sokoldalúvá az Eagles támadósorát, melyet Barkley, egy remek támadófal, és az A.J. Brown, DeVonta Smith elkapóduó támogat. Nick Sirianni csapata a szezont Brazílában kezdte a Green Bay ellen, a rájátszásban ismét a Packers vár Hurtsékre ezúttal Philadelphiában. Kulcs lehet a mérkőzés eleje, az Eagles ugyanis az alapszakaszban tízszer is adós maradt a pontszerzéssel az első negyedben, ami lehet a rájátszásban már nem fér bele.

A liga két legjobb futója: Derrick Henry (balra) és Saquon Barkley is remekel a 2024-es csapatváltást követően (Fotó: Getty Images)

5. BALTIMORE RAVENS, 3.75

Talán csak Derrick Henry kellett a Baltimore Ravensnek ahhoz, hogy szintet lépve igazán komoly kihívója legyen bárkinek az NFL-ben. Az alapszakaszt 12–5-ös mérleggel záró Baltimore eddig is jól használta ki Lamar Jackson futásait, de Henryvel és Zay Flowers szintlépésével a liga egyik legveszélyesebb támadósorát irányíthatja Todd Monken. A kétszeres MVP Jackson ismét megmutatta, hogy nem csak futni tud, azonban a rájátszás első körében nem számíthat kedvenc elkapójára, a 74 elkapásból 1059 yardot gyűjtő Flowersre. A csoportrivális Pittsburgh Steelers ellen idén egy-egy a mérlege a Ravensnek, a rájátszásban 2–4-es mutatóval rendelkező Jacksonnak ez lehet az az év, amikor az alapszakaszformáját a rájátszásra is át tudja menteni. John Harbaugh csapata négyes győzelmi sorozattal és 135–43-as pontkülönbséggel zárta az alapszakaszt, a Marlon Humphrey fémjelezte védelem pedig mindössze átlagosan 15.4 pontot engedett ellenfeleinek az utolsó hét mérkőzésen. Harbaugh így fogalmazott Jackson és a csapata kapcsán: „a történet még most is íródik, még sok mindent el kell érnünk.”

6. MINNESOTA VIKINGS, 6

Az átlagos helyezések mutatják, hogy az első ötös között szoros volt a különbség, egy nagyobb ugrás után pedig a Minnesota Vikings következik. Az első körben kiválasztott J. J. McCarthy nem tudott bemutatkozni, ellenben a helyére érkező Sam Darnold másodvirágzását éli az NFL-ben. Az idény előtt a rájátszást megcélzó Minnesota az utolsó fordulóig versenyben volt még az NFC első kiemeléséért is. A 18. héten jött a 31–9-es kijózanító pofon a Detroit otthonában, de a Minnesota így is a valaha volt legjobb mérleggel rendelkező WC-csapat (14–3). Brian Flores második évére nagyot lépett előre a védelem is, míg a támadóoldalon a liga egyik legjobb kisegítő személyzete könnyíti meg Darnold dolgát. Justin Jefferson, Jordan Addison, T. J. Hockenson és Aaron Jones révén nem csak a minőség, hanem a mélység is adott, így a Minnesota szurkolói joggal remélhetik, hogy 2018 után ismét konferenciadöntőt játszik csapatuk. Ehhez persze az is kell, hogy Darnold ne úgy dobáljon a vörös zónában, mint a Lions ellen (11-ből 2 sikeres átadás hét yardért).

7. TAMPA BAY BUCCANEERS, 7.75

A Vikings holtüres térben mozog, hiszen ahogy az első öt után, úgy a hatodik és a hetedik hely között is komolyabb különbség mutatkozott erősorrendünkben. A Tampa Bay nehezen találta a ritmust, a 4–2-es kezdés után egy négymeccses vereségsorozat következett. Todd Bowles a byeweek alatt összekapta csapatát, ugyanis azóta hat győzelem, egy vereség és csoportgyőzelem volt a Tampa mérlege. Mike Evansnek megvan sorozatban a 11. idénye, amelyet legalább 1000 elkapott yarddal zár, ez pedig az jó hatással lehet a csapatmorálra. A Baker Mayfield irányító által vezetett támadósor, ha elkapja a fonalat, akkor bárkivel kiszúrhat: az idény elején az Eagles és a Lions skalpját is begyűjtötte a Tampa Bay. A védelem azonban nem mindig életbiztosítás, ez pedig igazán kiszámíthatatlanná és szórakoztatóvá teszi a Buccaneers meccseit. Az Eagles–Packers mérkőzéshez hasonlóan itt is egy első heti visszavágó vár a Buccaneersre a Washington ellen, akkor a Tampa Bay 37–20-ra verte a fővárosiakat, azóta viszont Jayden Daniels sokkal veszélyesebb lett.

With this catch, Mike Evans surpasses 1,000 receiving yards for the 11th straight season and cashed in on a $3M incentive 🤩



(📺 FOX) pic.twitter.com/abYiJN8ca4 — SportsCenter (@SportsCenter) January 5, 2025

8. GREEN BAY PACKERS, 8.75

Ahogy az Eaglesnél Hurts, úgy a Packersnél Jordan Love irányító játéka kérdéses. A Green Bay játékosának a jobb könyöke sérült meg a Bears ellen, Malik Willisszel pedig nem ugyanolyan ez a támadósor. A Packers a második legfiatalabb rájátszásba jutó csapat az NFL történelmében úgy, hogy a legfiatalabb a tavalyi Green Bay-i alakulat. Hiába a sok potenciálisan jó, fiatal játékos, egyikük sem tudott igazán berobbanni, ráadásul Christian Watson ACL-sérülés miatt biztos nem lesz bevethető az Eagles remeklő védelme ellen. Első számú elkapó nélkül pedig az igazi nagycsapatok ellen sokszor elég limitáltnak érződik Matt LaFleur támadógépezete. A Packers védeleme az ötödik legjobb volt a ligában, legutóbb 2010-ben volt ilyen hatékony, akkor Super Bowl-győzelmet ünnepelhettek a szezon végén. Ráadásul a szurkolók abba is kapaszkodhatnak, hogy a Packers akkor is utolsó kiemelt volt és abban az évben is az Eagles otthonában aratott sikerrel kezdődött a PO-menetelés. Viszont nem jó előjel, hogy a wisconsiniak védelem általában gyengén teljesít a futás megállításában, Saquon Barkley ezt már az idénynyitón is kihasználta.

9. WASHINGTON COMMANDERS, 9.5

Az előző idényben 4–13-as eredményt követően jött Dan Quinn vezetőedző és a második helyen kiválasztott újonc Jayden Daniels, a közös munkából pedig látványos támadójáték, 12–5-ös mérleg és rájátszás született. Daniels a kritikus pillanatokban is képes a nagyjátékokra, a negyedik negyedekben és a hosszabbításban 12 TD-passza van, ami a második legtöbb a ligában. A Commanders védelme már korántsem muzsikál ilyen szépen, a Joe Whitt Jr. védőkoordinátor vezette alakulat a futás megállításában a legrosszabb a PO-ba jutó csapatok között. A Tampa Bay és a Washington is átlagosan 28 pont fölött teljesít, így pontgazdag mérkőzésre van kilátás Floridában.

JAYDEN DANIELS PARÁDÉS ÚJONC ÉVET HOZOTT (a videó átkattintás után elérhető)

10. LOS ANGELES CHARGERS, 10.25

A Washingtonhoz hasonlóan a Chargers is nagy utat tett meg egy év alatt, bár itt könnyebb dolga volt a vezetőségnek, hiszen az irányító adott volt Justin Herberth személyében. A vezetőedzői pozícióba érkezett Jim Harbaugh, aki megváltoztatta a kultúrát Los Angelesben. A draft korai köreiben Joe Alt a falat jött megerősíteni, Ladd McConkey pedig elkapóként segítette Herberth dolgát, újoncként 1149 elkapott yardjával és 7 TD-vel rögtön berobbant. Herberth nagyon jól vigyáz a labdára, csak három interceptionje van, a védelem pedig a legkevesebb pontot engedte az egész ligában. A Chargers győzelmei több mint felét (6) idegenben szerezte, ezek után nem csoda, hogy a wildcard körben az egyike a két idegenbeli esélyesnek a fogadóirodák szerint. Jim Harbaugh legutóbb az NFL-ben négy év alatt három főcsoportdöntőt és egy Super Bowlt játszott csapatával, ez pedig reménnyel töltheti el a Los Angeles-i szurkolókat.

11. LOS ANGELES RAMS, 10.75

A Texans mellett a Rams a másik csapat, amelyik divíziógyőztesként hazai pályán játszik, de mégsem favoritként lép pályára. Sean McVay több kulcsjátékosát pihentette a Seattle elleni záró mérkőzésen, így Matthew Staffordék frissen várhatják a Minnesotát, amelyet egyszer már legyőztek a szezon során. A Rams védelme finoman szólva sem szárnyalt az első hetekben, átlagosan 23.6 pontot szereztek ellenük, a 14. és a 17. hét között viszont összesen 24 ponton tartották a 49ers, Jets, Cardinals hármast. A támadósornak nagyon magasan van a plafonja. Puka Nacua és Cooper Kupp is több mérkőzést is kihagyott, de amikor mindketten bevethetőek voltak, akkor Matthew Stafford is lubickolt. A Vikings védelmeinek blitzeire McVay sok screent használó támadósora remek válasz lehet. A Los Angeles-i erdőtűzek miatt Arizonában költöztették a mérkőzést, így a hazai pálya nem, ellenben a sárga zászlók a Rams oldalán állhatnak: nekik van a legkevesebb büntetésük a PO csapatok közül, míg a Vikings a lista másik végén áll.

Cooper Kupp és Puca Nacua az idény során egyszer már győzelmet ünnepelhetett a Minnesota ellen, a rájátszásban jöhet a visszavágó (Fotó: Getty Images)

Fotó: NurPhoto

12. PITTSBURGH STEELERS, 12

A Steelers a rájátszásra oda került, ahova az idény elején a szakértők várták őket: stabil rájátszáscsapat, amely a nála rosszabbakat megveri, az erősebbek dolgát viszont nem tudja megnehezíteni. A védelem továbbra is tele van elit játékosokkal (T.J. Watt, Alex Highsmith, Minkah Fitzpatrick és Joey Porter Jr.), de a Russell Wilson-vezette támadósor a kezdeti nagy lendület után erősen visszaesett, és ez az irányító játékáról is elmondható. A Steelers részéről az első kísérleteknél kell nagyot előrelépni, ebben ugyanis yardok számában az utolsó (4.5), hatékonyságban pedig az utolsó előtti volt a ligában Arthur Smith támadóedző alakulata. A Steelers az utolsó négy mérkőzését elveszítette, így a csoportrivális Baltimore-hoz utazik Mike Tomlin csapata. December 21-én a Ravens átgázolt a Steelersen, azelőtt viszont sorozatban nyolcat a pittsburghiek húztak be, Tomlin védelme sokszor olyan, mintha Lamar Jackson kriptonitja lenne.

13. DENVER BRONCOS, 12.25

A Kansas City Chiefs elleni 38–0-s hazai diadal rájátszást ért a Broncosnak. Sean Payton első denveri idénye csalódástkeltő volt, idén Russel Wilsont az újonc Bo Nix váltotta az irányítópozícióban, az igazi előrelépés viszont elsősorban a védelemben érezhető. A tavalyi 24. hatékonyság után idén a Broncosnak elit védelmi egysége van, amely a liga harmadik legkevesebb pontját kapta, Vance Joseph védelmi koordinátor minden tudására szükség lesz a Bills veszélyes fegyverei ellen. A túloldalt a Denver a rövid játékokban és a hosszú drive-okban bízhat. Egyrészt itt sebezhető a Buffalo, másrészt ezzel a pályán kívül tartják Josh Allent. Ugyan nem Paytonék az esélyesek, de a Denver nyolc évet várt egy újabb rájátszásra, így biztos próbálnak élni a lehetőséggel, és ahogy a mondás tartja, a bajnokságot a védelmek nyerik.

14. HOUSTON TEXANS, 12.75

Az újonc év berobbanása után várható volt némi visszaesés C. J. Stroud részéről. Az irányító és Bobby Slowik támadókoordinátor mentségére szóljon, hogy Tank Dell és Stefon Diggs kiesése bármelyik csapatot megviselne. Az azonban így is nehezen magyarázható, hogy a legutóbbi 11 mérkőzéséből csak kétszer lépte át a Texans a 23 pontos határt. Ráadásul a Houston a playoffba jutó csapatok ellen 1–5-ös mérleget produkált, átlagosan 11 ponttal kapott ki DeMeco Ryans csapata. Különösen látványos Stroudék szenvedése a vörös zónában, a ligában mindössze 26. helyen állnak a TD-hatékonyság terén. A Will Anderson Jr. és Danielle Hunter fémjelezte védelem meg tudja nehezíteni a Chargers dolgát, kérdés, hogy a Baltimore ellen súlyosan felsülő houstoni támadógépezet mennyit tud hozzátenni a mérkőzéshez?

A RÁJÁTSZÁS 1. FORDULÓJÁNAK (WILD CARD KÖR) MENETRENDJE

Szombat

22.30: Houston Texans–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.30: Philadelphia Eagles–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Kedd

2.00, Arizonában: Los Angeles Rams–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)