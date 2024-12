Csereirányítóval nem megy a Philadelphiának

A HÉT SOROZATTÖRÉSE. A Philadelphia 2–2-es idénykezdet után sorozatban tíz mérkőzést nyert meg, s 12–2-es mérleggel utolérte a Nemzeti főcsoport élén a Detroit, Minnesota párost. Erre jött a Washington elleni csoportrangadó, de hiába vezetett egy negyed után 21–7-re az Eagles, Jalen Hurts a washingtoni Frankie Luvuval ütközve agyrázkódást szenvedett, és a korábbi pittsburghi Kenny Pickett állt be a helyére. Vele nem volt ugyanaz a Philly játéka, a Commanders felzárkózott, és izgalmas hajrá után 36–33-ra megnyerte a mérkőzést, amely után Pickett bordasérülés gyanújával a röntgenteremben kötött ki. A Philadelphia mellett a Buffalo is aggódhat az irányítója miatt, Josh Allennek állítólag már eddigi is volt egy törés a bal kezében, és a New England ellen a jobb kezét is fájlalta – nem jó jel december vége táján.

A HÉT TRÜKKÖS JÁTÉKA. A Detroit alaposan kitömte a Chicagót, az utolsó touchdownját ráadásul ritkán látható trükkös játékkal érte el. Jared Goff és Jahmyr Gibbs úgy tett, minta elejtették volna a labdát, a Bears védelme nem is figyelt oda a bal szélen felfutó Sam LaPortára, aki szabadon kapta meg a célterületen Goff passzát. Elejtett labdáról szó sem volt, hiába kiabálták a Bears védői, hogy „fumble”. A Chicago megüresedett főedzői állásának fő esélyese Ben Johnson, a Lions támadóedzője, ez a trükkös játék olyan ajánlólevél, amelyet közvetlenül kézhez kaptak a Bears vezetői.

A HÉT PÁROSA. Joe Burrow sorozatban a hetedik mérkőzésén ért el a 250 passzolt yardos és passzolt touchdownos határt, amivel NFL-rekordot döntött. Korábban csak Tom Brady volt képes arra, hogy hatmérkőzéses sorozatot építsen ilyen mutatókkal, a Cleveland elleni meccsig holtversenyben álltak az örökranglista élén. Burrow passzolt yardok és TD-k tekintetében is vezeti a ligát, s kedvenc elkapója, Ja’Marr Chase elkapások, elkapott yardok és elkapott TD-k tekinettében áll az élen. A Bengals gyenge védelme miatt mégis 7–8-as mérleggel áll, és csak hajszálnyi esélye van a playoffba jutásra.

A HÉT ÍGÉRETE. A Carolina tavaly annak ellenére rémes volt és ligautolsó lett, hogy a draftelső Bryce Young irányította a csapatot. A QB idén is gyengén kezdett, ezért sokan végleg leírták és egy ideig Andy Dalton játszott helyette, de vele sem lett jobb a helyzet, s a veterán kisebb autóbalesete után Young visszakerült a csapatba. A 23 éves játékos összeszedte magát, a vezérletével a Panthers legyőzte a New Orleanst, megszorongatta a Kansas Cityt, a Tampa Bayt és a Philadelphiát, és most az Arizona ellen győzött hosszabbítás után. A rendre jó döntéseket hozó, a korábbinál sokkal érettebbnek tűnő irányító mellett Carolina első éves vezetőedzője, Dave Canales is remek munkát végez, kifejezetten ígéretes a csapat játéka.

A HÉT RÚGÁSA. A Chargers–Broncos csoportrangadó első félidejének végén a denveriek puntoltak, amikor lejárt az idő. Derius Davis a saját térfelének 38 yardos vonalán kapta el a labdát, s előtte jelezte, hogy nem szándékozik visszafutni vele. Ebben az esetben a puntoló csapat játékosai nem érhetnek hozzá, de Tremon Smith nekiütközött, így 15 yard büntetés járt. A szabályok szerint ilyenkor szabadrúgást kap egy csapat, és Jim Harbaugh ezt pontosan tudta, Cameron Dicker a Denver 47 yardos vonaláról próbálkozhatott 57 yardos mezőnygóllal – azzal a különbséggel, hogy szabadrúgás esetén nem long snapper indítja az akciót, hanem a holder tartja neki a labdát, és a védők sem akadályozhatják. Dicker értékesítette a „büntetőt”, a Chargers végül 11 pontos hátrányból megnyerte a meccset. 1976 óta először történt ilyen szabadrúgás az NFL-ben.

Cameron Dicker just hit the first free kick field goal in the NFL since 1976!



A 59-yard free kick for three points! 😱



Watch the #NFL LIVE on ESPN! 📺 pic.twitter.com/YJTmdffAdw — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) December 20, 2024

A HÉT NYILATKOZATA. A Tennessee az Indianapolis ellen idénybeli 12. vereségét szenvedte el, 7–38-ról csak azért lett 30–38 a vége, mert a Colts teljesen kiengedett az utolsó húsz percre. Brian Callahan, a Titans edzője még a meccs előtti napokban tartott sajtótájékoztatóján alaposan kiosztotta az egyik újságírót, aki szerint puhányak a játékosai. „Azért jött ide, hogy felhúzzon? – kérdezett vissza Callahan, majd folytatta. – Ez baromság. Csak azért, mert nem nyerünk meccseket, nem vagyunk puhányak. Aki ezt mondja, az megsérti az egész szervezetet. Kérdezze meg az ellenfeleink játékosait, megérzik, ha velünk játszanak. Vagy menjen be az öltözőbe, mondja a játékosoknak, hogy puhányak, és majd meglátja, mi lesz a reakció.”

A KÖVETKEZŐ HÉT ÚJDONSÁGA. A következő fordulóban magyar idő szerint hat napon is játszanak mérkőzéseket, csak csütörtök marad ki. Karácsonykor a múlt szombati játéknap négy csapata lép pályára más párosításban, aztán jön a szokásos péntek hajnali összecsapás, szombaton három, vasárnap a szokásos dömping hétfő hajnalig, és persze kedd korai óráira is marad egy rangadó. Tíz idősáv tíz mérkőzést jelent, de kivételesen nem csak az Arena4-en, a szerdai összecsapásokat a Netflix közvetíti.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Nemzeti főcsoportban lépéshátrányba került a Philadelphia a Detroittal és a Minnesotával szemben az első kiemelésért folyó versenyfutásban. Ha az Északi csoport két nagyágyúja nem botlik a következő fordulóban, az alapszakasz záró hétvégéjén az első kiemelésért és a szabad hétvégéért csapnak majd össze Detroitban. Az NFC-ben két csoport élén is csere történt, a Seattle-t az LA Rams, a Tampa Bayt az Atlanta előzte meg. Matematikailag is eldőlt, hogy a tavalyi döntős San Francisco nem lesz ott a playoffban.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (14–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (12–3)–Denver Broncos (9–6), Pittsburgh Steelers (10–5)–Los Angeles Chargers (9–6), Houston Texans (9–6)–Baltimore Ravens (10–5)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (13–2)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (12–3)–Washington Commanders (10–5), Los Angeles Rams (9–6)–Green Bay Packers (11–4), Atlanta Falcons (8–7)–Minnesota Vikings (13–2)

A dőlt betűvel írt csapatok már bejutottak a rájátszásba.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Las Vegas a Jacksonville legyőzésével kiesett az első draftjogért folyó versenyfutásból, a New York Giants egyedül áll a legrosszabb mérleggel, így jelen állás szerint az ellenfelek erősorrendjét sem kellene számolgatni ebből a szempontból.

Draftsorrend, top 9: 1. New York Giants (2–13), 2. New England Patriots (3–12), 3. Jacksonville Jaguars (3–12), 4. Tennessee Titans (3–12), 5. Cleveland Browns (3–12), 6. Las Vegas Raiders (3–12), 7. Carolina Panthers (4–11), 8. New York Jets (4–11), 9. Chicago Bears (4–11)

NCAA-KITEKINTŐ – MECCSDÖMPING ÚJÉV NAPJÁN. A hétvégén megtartották az egyetemi amerikaifutball-liga első 12 csapatos rájátszásának nyitó fordulóját, és mind a négy mérkőzést a magasabban rangsorolt, hazai pályán játszó csapat nyerte meg. Az új év a negyeddöntő meccseivel kezdődik, azokat semleges helyszínen rendezik meg, az elődöntő meccseihez hasonlóan az NCAA hat legrangosabb Bowl Game-je lesz, ezek előzik meg a január 20-i állami finálét.

NCAA-PLAYOFF. Az 1. kör eredményei: Notre Dame–Indiana 27–17, Penn State–SMU 38–10, Texas–Clemson 38–24, Ohio State–Tennessee 42–17. A negyeddöntő (január 1-2.) programja: 1.30: Boise State–Penn State (Fiesta Bowl, Phoenix, tv: Arena4), 19.00: Arizona State–Texas (Peach Bowl, Atlanta, tv: Arena4), 23.00: Oregon–Ohio State (Rose Bowl, Pasadena, tv: Arena4), 2.45: Georgia–Notre Dame (Sugar Bowl, New Orleans, tv: Arena4)

NFL, ALAPSZAKASZ, 16. JÁTÉKHÉT

Csütörtök

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 34–27

Szombat kora este

Kansas City Chiefs–Houston Texans 27–19

Szombat éjjel

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 34–17

Vasárnap

Atlanta Falcons–New York Giants 34–7

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 24–6

Chicago Bears–Detroit Lions 17–34

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–30

New York Jets–Los Angeles Rams 9–19

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 36–33

Carolina Panthers–Arizona Cardinals 36–30 – hosszabbítás után

Seattle Seahawks–Minnesota Vikings 24–27

Buffalo Bills–New England Patriots 24–21

Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars 19–14

Miami Dolphins–San Francisco 49ers 29–17

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 26–24

Hétfő

Green Bay Packers–New Orleans Saints 34–0

A 17. JÁTÉKHÉT MŰSORA

Szerda

19.00: Pittsburgh Steelers–Kansas City Chiefs (Netflix)

22.30: Houston Texans–Baltimore Ravens (Netflix)

Péntek

2.15: Chicago Bears–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Szombat

19.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.30: Cincinnati Bengals–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.15: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New York Jets

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

19.00: New York Giants–Indianapolis Colts

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

22.05: Cleveland Browns–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Detroit Lions (Tv: Arena4)