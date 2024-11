NBA: Adetokunbo 41 pontot szerzett, simán nyert a Cleveland és a Golden State is

Nyolc mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtök hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Keleti és a Nyugati főcsoportot vezető Cleveland Cavaliers, illetve Golden State Warriors is hozta a kötelezőt: előbbi a New Orleans Pelicans, utóbbi az Atlanta Hawks ellen aratott magabiztos győzelmet. A Philadelphia 76ers sorozatban ötödik vereségét is elszenvedte az alapszakaszban, míg a Milwaukee Bucks Janisz Adetokunbo 41 pontjának is köszönhetően nyert 122–106-ra a Chicago Bulls ellen.

A Keleti főcsoport listavezetője, a Cleveland Cavaliers megszerezte 16. győzelmét is az alapszakaszban, odahaza 128–100-ra megverte a New Orleans Pelicanst. Ty Jerome az első félidőben 27 pontot szerzett, és végül 29-cel zárt, ami karriercsúcsot jelentett számára. A sérült Darius Garland helyett a kezdő ötösben helyet kapó Jerome csak a második negyedben húsz pontot termelt, és már a félidő előtt hét sikeres triplánál tartott – így nagyban hozzájárult a Cavs magabiztos sikeréhez. A nyugati első helyezett Golden State Warriors sem hibázott hazai pályán, többek között Andrew Wiggins 27 pontjának, hét lepattanójának és négy gólpasszának köszönhetően 120–97-re győzött az Atlanta Hawks ellen. Steph Curry 23 ponttal zárta a találkozót, míg a vendégeknél a 15 pontot és 14 lepattanót gyűjtő Jalen Johnson emelkedett ki a mezőnyből. Továbbra sem akar megszakadni a Philadelphia pocsék sorozata, a 76ers a Memphis Grizzlies otthonában sorozatban az ötödik vereségét szenvedte el (117–111), összességében pedig már 12-nél jár 14 meccsből – ennél rosszabb formában csak egy csapat van a mezőnyben, a Washington Wizards, amely zsinórban kilenc vesztes találkozónál tart. A 76ers ezzel már az utolsó helyen áll a Keleti főcsoportban, míg a Memphis 19 sikeres hárompontossal szezoncsúcsot ért el a mérkőzésen. A Milwaukee Bucks elsősorban Janisz Adetokunbo kiemelkedő teljesítményével (41 pont, kilenc lepattanó és nyolc gólpassz) verte meg 122–106-ra a Chicago Bullst. NBA

ALAPSZAKASZ

Golden State Warriors–Atlanta Hawks 120–97

Phoenix Suns–New York Knicks 122–138

Los Angeles Clippers–Orlando Magic 93–104

Milwaukee Bucks–Chicago Bulls 122–106

Cleveland Cavaliers–New Orleans Pelicans 128–100

Oklahoma City Thunder–Portland Trail Blazers 109–99

Memphis Grizzlies–Philadelphia 76ers 117–111

Houston Rockets–Indiana Pacers 130–113