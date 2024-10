NHL: fölényes győzelemmel kezdett a Utah HC újonccsapata

Az NHL 32. csapataként szerda hajnalban bemutatkozott a Utah Hockey Club, és Salt Lake City város csapata alig öt perc alatt meg is szerezte első gólját a ligában: a kanadai Dylan Guenther kapásból bombázott a Chicago Blackhawks kapujába. A második felvonás közepén már 3–0-ra vezetett az UHC, mire a vendégek szépítettek, akik ugyan a záró 20 perc elején felzárkóztak egy gólra, ám Guenther újabb – üres kapus – találata után a csapatkapitány-helyettes Lawson Crouse állította be az 5–2-es végeredményt.

A Florida Panthers gyakorlatilag már az első harmadban elintézte a lényeges kérdéseket a Boston Bruins ellen, hiszen a felvonás első felében is betalált kétszer, meg az utolsó másfél percben is, közte a Bruins szépített – érdekesség, hogy a vendégek találata és a harmadik hazai gól is emberhátrányból született. A középső húsz percben a felek megosztoztak a gólokon, majd a hajrában a hatodik floridai találat után a végén a Bruins legalább a harmadot megnyerte két kettőt ütve, ám így is 6–4-es vereséget szenvedett. Ebben az idényben először fordult elő, hogy egy találkozón legalább tíz gól essék, ehhez mindössze öt meccsre volt szükség.

A harmadik – legkorábban kezdődött – találkozón pont feleannyi gólt láthatott a közönség, mint Floridában: a St. Louis Blues a második felvonás második felében alig két perc alatt három góllal válaszolt a Kraken otthonában a harmad elejét két perc alatt kettővel indító seattle-ieknek, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt a pontok sorsa.

NHL

ALAPSZAKASZ

Utah HC–Chicago Blackhawks 5–2

Florida Panthers–Boston Bruins 6–4

Seattle Kraken–St. Louis Blues 2–3