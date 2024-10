Jones nem éjszakai bagoly; 16 TD-vel ünnepeltek a tight endek

A HÉT JÁTÉKA. A Chicago 25 másodperccel a mérkőzés vége előtt Roschon Johnson révén touchdownt szerzett, ezzel 15–12-re vezetett a Washington ellen. A Redkinsnek nem volt már időkérése, az ellentámadás során a mezőnygól kizárható volt – pedig addig csupán Austin Seibert négy hárompontosát jegyezték a hazaiak. Két másodperc maradt, amikor a Bears célterületétől 52 yardra indított akciót a Commanders, és a kiváló újonc irányító, Jayden Daniels addig futkározott a saját térfelén jobbra-balra, míg elkapói felértek a pálya másik végére. Akkor eldobta a labdát, s bár a passz kissé rövid lett, a chicagói védők éppen úgy ütöttek bele a labdába, hogy az a mögöttük üresen várakozó Noah Brown kezében kötött ki. Neki fel sem kellett ugrania, a mérkőzés hőse lett, a washingtoni szurkolók pedig alig hittek a szemüknek.

Here's the All-22 of Jayden Daniels 52-yard hail mary touchdown to Noah Brown #Commanders pic.twitter.com/zPUkmVPMvZ — Mark Bullock (@MarkBullockNFL) October 28, 2024

A HÉT BALFÁCÁNJA. Maradjunk ennél a játéknál! Noah Brown őrzése a lehetetlen akció során Tyrique Stevenson feladata lett volna. Csakhogy a Bears másodéves védőjét lekötötte, hogy a még meg nem szerzett győzelmet ünnepelve mutogasson a washingtoni szurkolóknak, és még akkor is a közönséggel foglalkozott, amikor a Commanders már elindította a játékot. Aztán középre kocogott, de még mindig nem Brownt követte, hanem befutott abba a bolyba, amely Daniels labdájának landolási pontján gyülekezett, és éppen ő ütötte meg úgy a labdát, hogy az ellenfélhez pattanjon. Talán ha továbbra is a közönséggel foglalkozik, senki sem sodorja Brown felé… „Bocsánatot kérek a csapattársaimtól, akiket cserbenhagytam. Hagytam, hogy a fejembe szálljon a dicsőség, de ilyen soha többél nem történhet velem, és nem is fog” – mondta utána Stevenson, aki a közösségi oldalain is bocsánatot kért.

🚨🚨THIS IS ABSOLUTELY INSANE🚨🚨#BEARS DB TYRIQUE STEVENSON MOCKED #COMMANDERS FANS DURING THE HAIL MARY, ONLY TO BE THE ONE WHO TIPPED THE BALL INTO THE AIR, ALLOWING NOAH BROWN TO MAKE THE CATCH.



😱😱😱



Only the #NFL… this is crazy. pic.twitter.com/QbKMBFar58 — MLFootball (@_MLFootball) October 28, 2024

A HÉT POZÍCIÓJA. George Kittle kezdeményezésére 2020 óta hagyomány, hogy október negyedik vasárnapja a tight endek nemzeti ünnepének számít. A 8. forduló esett erre a napra, és vasárnap a játékhívásokon is látszott, hogy egyre komolyabb a kezdeményezés: összesen 16 touchdownt szereztek a tight endek az NFL-ben. A csúcsmeccs az Atlanta és a Tampa Bay összecsapása volt, az egyik oldalon Kyle Pitts, a másikon Cade Otton jegyzett két TD-t. A maradék 12 touchdownon 12-en osztoztak: David Njoku (Cleveland), Dalton Kincaid (Buffalo), Travis Kelce (Kansas City), Sam Laporta és Brock Wright (Detroit), Nate Adkins és Adam Trautman (Denver), Tyler Conklin (NY Jets), Mark Andrews (Baltimore), Tucker Kraft (Green Bay), Evan Engram (Jacksonville) és persze az ötletgazda, George Kittle (San Francisco).

A HÉT NYERTESE. A tight endek nemzeti ünnepe egy fogadónak már maga a mennyország. A szerencsejátékos nagyot húzott, amikor sejtette, hogy az edzők is kedvezni fognak az ezen a poszton játszó támadóknak, és kötésben megtette, hogy vasárnap kilenc tight end is szerez touchdownt. Kyle Pitts, Cade Otton, Mark Andrews, David Njoku, Tucker Kraft, Sam Laporta, Dalton Kincaid, Travis Kelce és George Kittle TD-jére tíz dollárt (azaz 3750 forintot) tett, a szorzó több mint 18 és félezerszeres volt, s miután bejött a tippje, 185 211 dollárt (csaknem 70 millió forintot) zsebelt be.

POSSIBLY THE GREATEST PARLAY YOU WILL EVER SEE



$10 INTO $185K ON TIGHT END ANYTIME TOUCHDOWNS#NationalTightEndsDay



(submitted via DM to @ParlayScience) pic.twitter.com/hKE6cYnOl7 — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 28, 2024

A HÉT SOROZATA. A Pittsburgh legutóbb 1991-ben kapott ki hétfő esti rangadón hazai pályán, akkor a New York Giants győzött még a Steelers korábbi stadionjában – ez volt a négyszeres bajnok Chuck Noll utolsó hétfő esti mérkőzése pittsburghi vezetőedzőként. Azóta 23 év alatt 21 újabb sikeres meccset játszott hétfő este Pittsburghben a sárga-fekete csapat, amely toronymagas esélyesként várta az újabb, Giants elleni összecsapást. A vártnál szorosabb mérkőzésen, de nyert a Steelers, meglett zsinórban a 22. hétfő esti hazai diadal, és Mike Tomlin már ugyanúgy 11-nél jár, mint elődje, Bill Cowher, aki 1992 és 2006 között irányította a csapatot.

A HÉT VESZTESE. Az éjszakai mérkőzéseket nem Daniel Jonesnak találták ki. A New York Giants irányítója a 16. meccsét játszotta főműsoridőben, és a 15. vereségét szenvedte el hétfő éjjel Pittsburghben. Ilyen senki mással nem történt 1970 óta, amikor is rendszeressé váltak az esti, országos csatornán közvetített összecsapások. Jones mind a nyolc hétfő esti mérkőzését elvesztette, a többi nap éjszakáit is figyelembe véve a legutóbbi nyolc ilyen meccsén touchdownt sem szerzett (sem futva, sem passzolva), összességében 12 TD és 21 interception a mérlege. Úgy tűnt, utóbbinak a száma sem emelkedik a Pittsburgh ellen, de a legutolsó passzát levadászta az egy héttel korábban Aaron Rodgers ellen kétszer is labdát szerző Beanie Bishop.

Mondjuk ez a játék nem csak az ő hibája volt Tyrone Tracy touchdownja után.

What was this 2-point attempt from the Giants? 🤔pic.twitter.com/zWgzNfuFTN — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 29, 2024

A HÉT IKREI. A kanadai ikerpárt, Chase Brownt és Sydney Brownt tavaly draftolták az NFL-ben. A futó Chase a Cincinnatihez, a safety Sydney pedig a Philadelphiához került. A fivérek csapatai a sorsolásnak köszönhetően idén összecsaptak egymással, és az év elején sérült Sydney is felépült a 8. fordulóra, így a pályán is találkozhattak – a liga történetének első kanadai ikerpárjaként. A meccs előtt hivatalosan is, hiszen bár kiegészítő emberek, edzőik erre a meccsre helyettes csapatkapitánynak jelölték ki őket.

For the first time in @NFL history, Canadian twins are playing in a game against each other.



Sydney and Chase Brown were both named co-captains for the game. 🇨🇦@Bengals | @Eagles pic.twitter.com/GWVcG2wLhD — NFL Canada (@NFLCanada) October 27, 2024

A HÉT ISMERŐSE. Ernest Jones a 7. fordulóban a Tennessee linebackereként a Buffalo ellen játszott, aztán a hét közben a Titans elcserélte őt, így Seattle-be került. A Seahawks vasárnap éppen a Billsszel találkozott, azaz egy héttel később csupa ismerős jött vele szemben – leegyszerűsítve a dolgokat mondhatnánk, hogy tanult egy hét alatt, hiszen a Titans-mezben elért öt szerekését megtriplázta a Seattle játékosaként. Más kérdés, hogy csapata mindkét esetben kikapott a Billstől. Jones az első játékos, aki csereüzlet miatt egymást követő fordulókban ugyanaz a csapat ellen játszott 1989 óta – akkor Herschel Walker találkozott a Green Bayjel két egymást követő héten. Előbb a Dallas, majd a Minnesota játékosaként – a két meccs között köttetett meg az NFL történetének egyik leghíresebb üzlete, amely során Walkerért cserébe öt játékost és hat draftcetlit kapott a Cowboys, amely ezzel megalapozta az 1990-es években három Super Bowlt nyerő csapatát.

A HÉT ÜZLETE. A Kansas City mindent megtesz annak érdekében, hogy a Super Bowl-éra első csapataként zsinórban a harmadik bajnoki címét is megszerezze. Az 1990-es San Francisco óta első csapatként egymás után két Super Bowl megnyerése után a harmadik idényt 7–0-val kezdte, azaz a pályán minden rendben. De nemcsak a játékosok és az edzői stáb tagjai végzik remekül a feladatukat, hanem a vezetőség is. Egy héttel az után, hogy a Tennessee-től megvette Deandre Hopkins elkapót, a New Englandtól is bevásárolt, Josh Uche védő került a Chiefshez. Ráadásul igen alacsony áron, hiszen az ellenérték egy 2026-os hatodik körös drtaftjog, Uche fizetése pedig NFL-szinten elhanyagolható hárommillió dollár. Ilyen, amikor a gazdag még gazdagabbá válik.

A HÉT BELÉPŐJE. A forduló meglepetését a Cleveland szerezte meg a Baltimore legyőzésével. Miközben a sérült Deshaun Watson helyére beugró Jameis Winstonnal remekelt a Browns támadóüegysége, a védelem Derrick Henryt mindössze 73 futott yardon tartotta. A clevelandiek legnagyobb sztárja, Myles Garrett a statisztikai mutatók terén nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a Halloween előtti utolsó forduló legjobb jelmezének díját kioszthatjuk neki, miután Terminátornak öltözve érkezett meg a stadionba. És nem boltban vette a jelmezt, egy hollywoodi filmes maszkokat készítő csoport neki gyártotta le.

Miles Garrett kills Halloween every year 🤌🏽

pic.twitter.com/cvIdWFZ3jK — BA⚡️H 🏴‍☠️ (@BASH_XCII) October 27, 2024

NFL, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

Csütörtökön

Los Angeles Rams–Minnesota Vikings 30–20

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Philadelphia Eagles 17–37

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 29–23

Detroit Lions–Tennessee Titans 52–14

Houston Texans–Indianapolis Colts 23–20

Jacksonville Jaguars–Green Bay Packers 27–30

Miami Dolphins–Arizona Cardinals 27–28

New England Patriots–New York Jets 25–22

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 26–31

Vasárnap késő este

San Francisco 49ers–Dallas Cowboys 30–24

Los Angeles Chargers–New Orleans Saints 26–8

Seattle Seahawks–Buffalo Bills 10–31

Denver Broncos–Carolina Panthers 28–14

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 20–27

Washington Commanders–Chicago Bears 18–15

Hétfőn

Pittsburgh Steelers–New York Giants 26–18

A 9. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

1.15: New York Jets–Houston Texans (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Dallas Cowboys

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Cincinnati Bengals–Las Vegas Raiders

19.00: Cleveland Browns–Los Angeles Chargers

19.00: Tennessee Titans–New England Patriots

19.00: New York Giants–Washington Commanders

19.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

19.00: Baltimore Ravens–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.05: Philadelphia Eagles–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Chicago Bears

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams

Hétfő

2.20: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)