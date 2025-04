Varga Zsolt: Fontos visszajelzéseket kaptunk

Hadvezér a sereg élén: a csapatkapitány Manhercz Krisztiánnak nagyon sült a keze a podgoricai tornán, a hollandoknak és a horvátoknak három-három, a görögöknek négy gólt lőtt. A 28 éves klasszis a szétlövésben megnyert bronzcsata után a két horvát ötméterest is hárító Csoma Kristóf teljesítményét és támadásaink hatékonyságát emelte ki.

„Amikor elöl nem ment annyira a játék, a kapusbravúrok átlendítettek minket a holtponton – hangsúlyozta Manhercz. – Mindhárom mérkőzésünkön legalább tizennégy gólt szereztünk, ami a görögök és a horvátok ellen különösen megsüvegelendő. Nagyon fiatal a csapatunk, bizonyos szempontból »kajla« is, ami többnyire az előnyünkre válik, védekezésben viszont közösen és egyénileg is fejlődnünk kell. A kiélezett mérkőzéseket a védekezés dönti el, a kapusteljesítmény mellett sokat számít, hány blokkunk van, és megnyerjük-e az egy az egy elleni párharcokat. A világkupadöntő fontos mérföldkő volt, örülök, hogy a tapasztalat mellett érmet is szereztünk.”