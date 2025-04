Varga Zsolt a fiatalokra kíváncsi a podgoricai tornán

A játékosként olimpiai bajnok Varga Zsoltnak az 1996-os játékokat követő fokozatos fiatalítás jelenti a kiindulási alapot. Az akkor 24 éves center már-már rutinosnak számított, elvégre 1990-ben került be a felnőttválogatottba, amellyel tíz évvel később Sydney-ben a csúcsra ért. Az atlantai negyedik hely után az új szövetségi kapitány, Kemény Dénes lehetőséget adott a húszas éveik elején járó tehetségeknek, akik hamar meghálálták a bizalmat.

„Emlékszem, Kemény Dénes a ciklus folyamán lépcsőzetesen építette be a fiatalokat: figyelt az átmenetre, nem volt éles váltás – hangsúlyozta Varga Zsolt. – Mindig kellenek olyan idősebb játékosok is, akik már jó néhány nagy csatát megéltek, a nehéz pillanatokban rájuk lehet támaszkodni. A fokozatosság a legfontosabb, rossz hatással lehet a fiatal tehetségek pályafutására, ha túl korán kapnak nagy pofont. Nem szabad túlterhelni őket, mert az visszaüthet.”