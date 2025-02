Szerződést hosszabbított Vogel Somával az FTC vízilabdacsapata

A saját nevelésű kapus a jelenlegi idény után további három szezonig még biztosan marad a Ferencvárosnál, miután 2028 nyaráig meghosszabbította szerződését a klubbal – közölte az FTC a hivatalos oldalán.

„Már régóta játszadozom a gondolattal, hogy milyen lenne itt lenni a Ferencvárosban, amikor megszerezhetjük a harmadik csillagot. Ez számomra óriási pluszmotiváció, hogy itt lehetek, és van esély arra, hogy a mi győzelmünkkel szerezzük meg ezt a harmadik csillagot – nyilatkozta a FradiMédiának Vogel Soma. – Most azért olyan szinten vagyunk és olyan magasra tettük a lécet, hogy mindenki minket akar megverni, magunk felé is óriási az elvárás. A szurkolók is valószínűleg így állnak hozzánk. Tényleg van olyan időszak, amikor ezt túl is gondolhatja az ember, és nehézségként éli meg, de alapvetően inkább azt hangoztatjuk a csapatban egymás között, hogy éljük meg pozitívan és nyerjünk ebből még több erőt.”

„Az, hogy Somával megegyeztünk, és együtt tűztünk ki nagyon komoly célokat magunk elé a következő évekre, az a ferencvárosi vízilabdának talán a legjobb hír. Aki látta a Barceloneta elleni teljesítményét múlt héten a BL-ben, azt a földöntúli teljesítményt, az tudja, miről beszélek. Soma a csapatunk alappillére, bástyája. A szellemisége, az, ahogy szó szerint itt nőtt fel, amilyen sikereket elért, és amilyen sikerek, remélem, még várnak rá, az egy igazi Fradi-ikonná, legendává teszi őt fiatal kora ellenére” – mondta Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök a bejelentést követően.

„A csapatépítésnél az egyik alapelv, hogy végy egy jó kapust. Mi megtettük ezt a legjobbal – ezt már az FTC-Telekom vezetőedzője, Nyéki Balázs mondta, aki kisgyerekkora óta ismeri Vogel Somát, vele 2017-ben még csapattársként nyert Eurokupát. – Már azzal is megmutattuk, hogy mit gondolunk róla, hogy Varga Dénes után őt neveztük ki csapatkapitánynak. Nagyon jó a kisugárzása, fantasztikus személyiség, nagyon alázatos és szerény ember. Örülök, hogy Dusan Mandics és Edoardo Di Somma után egy újabb fontos láncszemmel sikerült hosszútávú szerződést kötnünk.”

A 27 éves kapus a Ferencvárossal egyaránt kétszer nyert Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Eurokupát, emellett ötszörös magyar bajnok, a Magyar Kupát pedig hétszer hódította el. A magyar válogatottal olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, de van még egy Eb-ezüstje is, illetve világkupa-győzelme.