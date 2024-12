Továbbra is százszázalékos a címvédő FTC a férfi vízilabda ob I-ben

A fővárosi rangadón 3–0-val kezdtek a zöld-fehérek, és ezt a kezdeti előnyüket sokáig tartani tudták. Bár a rivális a második negyedben felzárkózott 5–4-re, a folytatás egyértelműen a hazaiak kedve szerint alakult, a félidőre 10–5-tel vonultak el. A folytatásban a különbség tovább nőtt, esélye sem volt a dobogóért harcoló Vasasnak a pontszerzésre.

A mezőny legeredményesebbje Fekete Gergő volt négy góllal.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket 16–10 (5–3, 5–2, 3–2, 3–3)

Komjádi uszoda. V: Kun Gy., Csanádi.

FTC: Vogel Soma – Nagy Ádám 1, Vigvári Vendel 2, Jansik Sz., De Toro, Pohl 1, Vámos 1. Csere: FEKETE G. 4, NAGY ÁKOS 2, Vismeg Zs. 1, VARGA V. 2, Molnár E. 1, Paján 1. Edző: Nyéki Balázs

VASAS: Lévai – DALA D. 2, Bátori 2, DJURDJICS 2, Tóth M. 1, Dedovics 2, Mijics 1. Csere: Mizsei (kapus), Gaszt, Sélley-Rauscher, Tasi, Klár, Ragács, Kecskeméti. Megbízott edző: Braniszlav Mitrovics

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 4/3, ill. 2/2

Nyéki Balázs: – Nem játszottunk annyira jól, lehetett volna simább a meccs, de a győzelemnek mindig örülni kell. A Vasas fiataljai kitűnően szálltak be, kicsit megtört a fölényünk, viszont a végére ritmust tudtunk váltani. Készülünk tovább a Magyar Kupa négyes döntőjére.

Braniszlav Mitrovics: – Arra törekedtünk, hogy ne kapjunk gólt lefordulásból, mert ebben rendkívül erős a Fradi. Ezt nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk, ettől függetlenül jó meccset játszottunk, különösen az emberelőnyös befejezéseinkkel lehetek elégedett.

BVSC-Manna ABC–PVSK-Mecsek Füszért 19–6 (4-2, 6–1, 4–2, 5–1)

Laky uszoda, 150 néző. V: Bereczki, Tóth K.

BVSC: KOROM – Ekler Zs. 3, Tátrai D. 2, Konarik, Csacsovszky A., BUNDSCHUH 2, CSAPÓ M. 3. Csere: Szeghalmi 2, Gál D. 2, BENEDEK M. 3, Kása 2, Doroszlai, Regős. Edző: Varga Dániel

PÉCS: MASER – Imre K. 1, Kondor, Reisz 1, Kókai, Holl, Szűcs L. Csere: Rogac 2, Némethy, Volnhofer 1, Divják 1, Fiedler, Cseh A. Edző: Zlatko Rakonjac

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 13/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Doroszlai (15. p.), Szűcs L. (24. p.)

Varga Dániel: – Érvényesítettük a papírformát, külön örülök, hogy a védekezésünknek és kapusunk, Korom Dániel teljesítményének köszönhetően kevés gólt kaptunk. Az ifjúsági játékosok ügyesek voltak és bizonyítottak, elégedett vagyok a csapat hozzáállásával.

Zlatko Rakonjac: – Nagyon fiatal kerettel érkeztünk, a játékosaink fele még nincs tizennyolc éves, szerettünk volna tapasztalatokat szerezni. Voltak olyan elemei a játéknak, amelyekkel elégedett lehetek, de összességében nem tudtuk tartani a lépést a jobb erőkből álló BVSC-vel.

Genesys OSC Újbuda–DVSE-Master Good 11–8 (3–2, 3–2, 2–2, 3–2)

Nyéki uszoda, 120 néző. V: Petik A., Tordai.

OSC: Fernandes – Mészáros Cs. 1, BAKSA 2, Várnai 1, Aranyi M. 1, Gyárfás, TEN BROEK 6. Csere: SZITÁS (kapus), Nagy N., Young, Pető A., Varga B., Török B. Edző: Kovács Róbert

DEBRECEN: KRÉMER – Stefanidesz, Macsi M., Pónya 1, Mihov 1, CAVANO 3, Somorjai. Csere: GAGULIC 3, Füzesi, Berki, Dienes. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 9/2. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1. Kipontozódott: Várnai (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Nagyon megnehezítette a dolgunkat a Debrecen, a három ponton kívül másnak nem is tudok örülni. Lazán védekeztünk, a koncentráció hiánya miatt sokszor kerültünk emberhátrányba, de örömteli, hogy csapatomnak volt tartása és megnyertük a mérkőzést.

Kádár Kálmán: – Arra készültünk, hogy nem kerülünk alárendelt szerepbe, az OSC ellen is a saját játékunkat akartuk játszani. A hazaiak kihasználták a hibáinkat, megérdemelten győztek, de büszke vagyok a csapatomra, mert férfias küzdelemben jó teljesítményt nyújtottunk.

Kaposvári VK–DIGI Eger 20–15 (4–5, 3–3, 5–2, 8–5)

Kaposvár, 200 néző. V: Fodor R., Kollár Gy.

KAPOSVÁR: Szilágyi Á. – DŐRY 4, Berta 2, JUHÁSZ-SZELEI 2, HÁRAI 1, Bede, Pellei F. 1. Csere: Kósik (kapus), Vindisch 2, FÜLÖP B. 5, Baj 1, Pellei K., Vörös 1, Aranyi A. 1. Edző: Surányi László

EGER: Moravcsik – Sári 1, Molnár G. 2, RÁDLI 4, Tomozi 1, SZALAI G. 2, Dóczi. Csere: Borbély (kapus), Gólya 1, Ádám E. 1, Berényi 1, Klebovicz, Moldisz 2, Biros V. Edző: Jászberényi Gábor

Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 12/9. Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill 1/0. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2. Kipontozódott: Pellei K. (22. p.), Gólya (23. p.), Klebovicz (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Nehezen jöttünk ki a meccs eleji gödörből, az egriek igencsak megnehezítették a dolgunkat. Talán sok kézilabda Európa-bajnoki meccset néztünk a csapattal, hiszen ez a mérkőzés inkább egy kézilabda, mintsem egy vízilabdameccsre hasonlított a 35 góllal.

Jászberényi Gábor: – Foghíjasan érkeztünk Kaposvárra, de végig hajtottunk. Sok gólt szereztünk, de húsz kapott góllal nem lehet meccset nyerni. Ami viszont pozitívum: a fiatal játékosaink sok lehetőséget kaptak, amivel tudtak élni.

EPS-Honvéd–UVSE 17–8 (6–2, 3–2, 4–1, 4–3)

Kőér utca, 100 néző. V: Ercse, Csizmadia.

HONVÉD: Csoma – Vadovics 1, KEVI 1, Hessels B. 1, Fejős, EKLER B. 2, Kiss B. 1. Csere: Farkas D. (kapus), BENCZ 4, Sugár 1, Szépfalvi, Simon H. 2, TAKÁCS G. 2, Hessels S. 2. Edző: Szivós Márton

UVSE: Csite – Alekszejev 1, Korbács 1, Hegedűs Cs. 1, Baksa J. 1, TÓTH K. 1, HERCZEG 1. Csere: Csiszer (kapus), Szabó Á., Budai, Labik 1, Fazekas, Kedves B., Hegedűs Z. 1. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 9/1. Gól – ötméteresből. 2/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Szépfalvi (14. p.), Korbács (21. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Örülök a győzelemnek, mert nem szeretek az UVSE ellen játszani – olyan csapat, amely mindig tartogathat meglepetést. Annak is örülök, hogy győztes meccs után tudok a fiúkkal beszélgetni, mert ez nem lesz elég a hétvégi kupaküzdelmekre.

Vincze Balázs: – Minden tekintetben jobb volt a Honvéd, de néhány esetben mi is tudtunk jó teljesítményt nyújtani. Fegyelmezettebb védekezéssel kevesebb gólt is kaphattunk volna, míg támadásban valamivel hatékonyabb játékra számítottam.

Szegedi VE–PannErgy-Miskolci VLC 14–7 (4–1, 2–2, 5–1, 3–3)

Szeged, 300 néző. V: Kovács S., Ádám F.

SZEGED: DANKA – BÓBIS B. 3, Kürti, Horváth V., SÁNTA 1, NAGY M. 5, SZILÁDI 2. Csere: Gyovai (kapus), Pörge 1, Spitz 1, Báthory, Kasza, Boskovic, Varga M. 1. Edző: Kiss Csaba

MISKOLC: Grieszbacher – HEGEDŰS B. 2, Smitula, Oltean, G. Rossi, Vismeg B. 1, Várkonyi Á. 1. Csere: Szabó Gergő (kapus), Simon B. 1, Tőzsér D. 1, Blazevic 1, Mészáros B. Edző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kiállítva (végleg, cserével): G. Rossi (21. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – A hosszú út miatt álmosan kezdő Miskolc ellen repülőrajtot vettünk, és a félidőben három góllal vezettünk. Győzelmünket a jó kapusteljesítménynek, továbbá Nagy Márton és Bóbis Botond eredményességének is köszönhetjük.

Kemény Kristóf: – Csalódott vagyok, mert a Szeged ránk erőltetve akaratát végig uralta a mérkőzést, és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.

Szolnoki Dózsa–Metalcom Szentes 13–8 (4–1, 3–2, 3–1, 3–4)

Szolnok, 200 néző. V: Kovács Cs. T., Pintér J.

SZOLNOK: JÓZSA – KOVÁCS GERGŐ 4, Vámosi 1, Krasznai 1, BEDŐ 2, Zerinváry 1, Böröczky 1. Csere: CSEH M. 2, Szabó II Bence 1, Simon D., Kakstedter, Teleki. Edző: Hangay Zoltán

SZENTES: Pászti – Hajdú A. 1, Szatmári K., CSORBA 2, Bozó 1, Tóth Gy., Kürti-Szabó. Csere: VÉKONY 2, Asanyin 2, Takács J., Horváth Ákos, Makán, Molnár B. Edző: Kis Gábor

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 11/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Horváth Ákos (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Nagyon meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést is. A Magyar Kupa selejtezőjében kikaptunk a szentesiektől, akkor eksztázisban játszottak, amit ezúttal nem hagytunk nekik. Szép győzelmet arattunk, nincs pihenő, készülnünk kell a kupahétvégére.

Kis Gábor: – Magabiztosan játszott, és nagyon komolyan vette a meccset a szolnoki csapat. Jól védekezett, helyükön voltak a blokkjai és az átlövései is sikerültek. Az ősszel sokszor százhúsz százalékban, most csak hetvenen teljesítettünk, de ezért nem bántom a csapatot, mert sok jó meccset játszottunk az elmúlt négy hónapban.