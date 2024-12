Férfi vízilabda: magyaros ellenfelekkel is találkozik a Ferencváros a BL folytatásában

Az európai szövetség szerdán készítette el a nemzetközi kupasorozatok sorsolását, amelyből kiderült, hogy az idényben százszázalékos Ferencváros az Erdélyi Balázst foglakoztató olasz Savonával és a Burián Gergelyt, valamint Vigvári Vincét is a soraiban tudó Barcelonetával is találkozik majd, míg a csoport negyedik tagja a román CSM Oradea. Az olasz együttesben Luca Damonte és Danyiil Merkulov személyében két olyan játékos is szerepel, aki az előző idényben tagja volt az FTC BL-győztes együttesének. A két negyeddöntős csoportból az első két helyezettek jutnak be a négyes döntőbe.



Az Eurokupában a Vasas és a BVSC van még versenyben, a nyolcaddöntőben előbbi a spanyol CN Barcelonával, utóbbi a montenegrói Primorac Kotorral találkozik.