Szolnoki uszodaügy: a közösségi médiában üzent a polgármester

Mint arról korábban már hírt adtunk, nem sokkal azután, hogy a Szolnoki Dózsa megnyerte a BVSC elleni múlt vasárnapi rangadót a férfi vízilabda ob I-ben, a klub csalódott hangvételű bejegyzést tett közzé a közösségi médiában. A közlemény címében csupa nagybetűvel azt írták: „magára hagyta az önkormányzat a szolnoki vízilabdasportot.” A szolnoki vízilabdaklub szakmai igazgatója, Kovács István lapunknak megerősítette: ha nem kapnak segítséget az üzemeltetésben az önkormányzattól, kénytelenek lesznek bezárni az uszodát, a szolnoki vízilabdázás azonban nincs veszélyben. Az uszoda fenntartásának költsége egyébként nagyságrendileg havi 15 millió forint – ez magában foglalja a közüzemi szolgáltatásokat, valamint a személyzet bérét.

Györfi Mihály szolnoki polgármester csütörtökön a hivatalos közösségi oldalán reagált a hírekre, és leszögezte: az önkormányzat továbbra is segíti a szolnoki vízilabdázást. „Az utóbbi időben több rémhír is szárnyra kapott a szolnoki vízilabda jövőjét illetően, ezért az önkormányzat ezzel kapcsolatban leszögezi, hogy továbbra is elkötelezett a sport támogatása mellett” – olvasható egyebek mellett a Facebook-bejegyzésben. A polgármester hozzátette, a város vezetése mindenben tartja magát a Szolnoki Vízilabdázás Jövőjéért Alapítvánnyal kötött megállapodáshoz, és mindezeket csütörtökön személyesen is elmondta Kovács Istvánnak.

„Szolnok büszke a vízilabdára, a hangulatkeltő érdekcsoportok hangját pedig elnyomja a közös kiáltásunk: Hajrá, Szolnoki Dózsa!” – zárta a bejegyzését a polgármester.