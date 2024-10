Szoros első negyed után végül könnyed sikerrel nyitott a vízilabda BL-ben a címvédő FTC

Két serleg várta a szurkolókat a Komjádi uszoda bejáratánál kedd este – aki jegyet váltott az FTC Dinamo Tbiliszi elleni mérkőzésére a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, egyből nyert is egy lehetőséget egy fotóra a trófeákkal. A tavalyi idényben első ízben Bajnokok Ligáját nyerő, múlt szombaton ötödszörre Európai Szuperkupa-győztessé váló ferencvárosiaknak volt oka a büszkeségre és a bizakodásra is, hiszen a hazaiak egyértelmű esélyesként ugrottak vízbe az új idény első meccsén a Tbiliszi ellen – az otthon kiemelkedő csapat bár stabil BL-résztvevő, többnyire a vert mezőny tagja.

Az ettől a szezontól a görög Kecsagiasz Athanasziosz edzette grúz bajnok mindezzel együtt abszolút nem kezdett megilletődötten, az első negyedben háromszor is vezetést szerzett, kettőből két emberelőnyt is tükörsimán kihasznált. Eközben a fehér sapkában játszó hazaiak távol voltak legjobb helyzetkihasználásuktól, több próbálkozás is a Dinamo kapusában, Irakli Razmadzében akadt el, vagy egyszerűen pontatlan volt. A negyed végéhez közeledve Vigvári Vendel ötméterest értékesített, majd 13 másodperccel a dudaszó előtt egy indítás után centerből bepaskolta a labdát, a találkozó során először a Fradit juttatva előnyhöz, ám mielőtt ennek még túlzottan megörült volna a hazai csapat, Beszarion Ahvlediani a rosszkéz-oldalról egy nagyszerű ejtéssel ívelt át Szakonyi Dánielen a kapuba.

Ennek a folyatásban aztán nem volt nagy jelentősége, a magyar bajnok a második negyedtől elkezdte fokozatosan érvényesíteni a két csapat között meglévő különbséget. A grúz csapat lövései innentől főképp Szakonyit találták meg, már ha eljutott lövésig – inkább elhaltak a támadásaik melyekből jöttek is a Fradi-kontrák. Sztilianosz Argiropulosz és Nagy Ákos gyűjtögette elsősorban a góljait – egyre nyílt az olló, így belefért az is, amikor Dusan Mandics kettő az egyben a passz helyett a lövést választotta, melyet Razmadze védett, vagy amikor Edoardo di Somma már a harmadik negyed elején ötméterest hibázott. A meccs vezérévé váló Argiropulosz eközben távolról is beköszönt, a Mandics kiharcolta büntetőt is értékesítette, ekkor pedig már öt gólnál járt a görög – a védelem nagyszerű labdaszerzésekkel, blokkokkal operált, a harmadik negyedben egyenesen lőtt gól nélkül hagyta a grúz ellenfelet.

A végjátékban aztán nagyjából látszott, a Fradinak lesz még a tarsolyában a következő hazai és nemzetközi mérkőzésekre, ha hasonló ütemben alakít ki helyzeteket, és még ennél is jobb arányban használja ki őket. Egy szép letámadásból és egy emberfórból Lugosi Csongor is feliratkozott az eredményjelzőre két találattal, hátul pedig továbbra is magabiztosak voltak a ferencvárosiak – ennek egyik legjobb mutatója, hogy a Dinamo Tbiliszi a második negyed közepe után csak a negyedik hajrájában talált be ismét, a szerb légiós Veljko Tankosics a negyedik negyed hajrájában laza 18 perces gólínséget követően zörgette meg ismét a magyar hálót – a Fradi összesen kapott két gólt a második félidőben.

Kérdés nem férhetett tehát Nyéki Balázs együttesének sikeréhez, s nem is rossz érzés azt látni a következő találkozókat illetően, hogy az FTC kilencgólos győzelme mellett sem lőtte el minden puskaporát – azt nem is az első fordulóban kell.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Tbiliszi (grúz) 16–7 (4–4, 5–1, 4–0, 3–2)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan…