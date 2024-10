Madaras Norbert: Nem vagyunk nagy lemaradásban, de szeretnénk előrelépni

– Első teljes olimpiai ciklusát kezdi el elnökként. Más jellegű kihívások várnak önre, mint az elmúlt két évben?

– Minden szempontból más lesz a következő időszak – mondta lapunknak Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, aki 2022 óta irányítja a szervezetet, és a tisztújító közgyűlésen további négy évre kapott bizalmat. – Amikor megválasztottak elnöknek, az olimpiai ciklus közepén jártunk, az volt a legfontosabb feladatunk a szövetségben, hogy segítsük a válogatottak kvótaszerzését. Így is sok változást kezdeményeztünk, amihez kellett, hozzányúltunk, de nem fejeztünk be mindent, jó lesz most lezárni ezeket a folyamatokat. Kicsit nyugodtabban tudunk dolgozni, még tudatosabban építhetjük a magyar vízilabdázás jövőjét, nem kell annyira kapkodnunk. Nagyon sűrű időszakon vagyunk túl, sohasem rendeztek még nyolc hónap alatt három világversenyt, ám az új ciklusban visszaáll a rend, évente egy nagy tornára kell készülnünk.

– Amikor felemelték a szavazólapokat és egyhangúlag megválasztották a következő négy évre, elmosolyodott. Ennyit jelent, hogy töretlen a vízilabdás közösség bizalma?

– Persze, nagyon sokat jelent a támogatás, de az számít leginkább, hogy rengetegen eljöttek a közgyűlésre – nem miattam fontos, hanem a sportág szempontjából. A beszámolómban kitértem a közeli és távolabbi jövőre is, viszont hiába tervezek bármit, csak akkor tudunk sikeresen működni, ha a klubok is a szövetség mellé állnak. Azt tapasztalom, hogy az egyesületek képviselői nyitottak az újdonságokra, igenis tudunk együtt gondolkodni, ami elengedhetetlen a fejlődéshez. Az olimpián is megmutatkozott, milyen kicsik a különbségek a legmagasabb szinten, szerencsére nem vagyunk nagy lemaradásban, de szeretnénk előrelépni.

– Mekkora szerepe lehet ebben az új módszertani központnak?

– Jelentős, mert hiánypótló újításról beszélünk, ilyen eddig nem volt. Csupán néhány feladatkört tervezünk kiszervezni, egyébként a szövetségen belül működik majd az intézet, amely tudományos szakmai munkával segíti a csapatainkat. Ehhez tartozik a vízilabda egészségügyi központ is, amelyet már kialakítottunk a Dagály fürdő területén, csak a hatósági engedélyek beszerzése van hátra. Ezek a fejlesztések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szoros meccseken felénk billenjen a mérleg nyelve.

A tisztújító közgyűlésen Madaras Norbert bemutatta a szövetség sportágfejlesztési stratégiáját, amelynek fontos célja a képzés egységesítése, színvonalának növelése. Ennek érdekében írásos anyagok és oktatóvideók is készülnek, amelyek kiindulási alapot jelentenek az utánpótlás-nevelésben.

„A csaknem százoldalas játékosfejlesztési terv célja, hogy ha valaki beteszi a lábát egy uszodába, az ország minden pontján ugyanazt a képzést kapja, hasonló metódus alapján fejlődhessen – hangsúlyozta az elnök. – Oktatóvideókat is forgattunk, amelyek az úszásnemektől kezdve a labdafelvételen át a különböző technikai megoldásokig mutatják be a vízilabdázás alapjainak helyes kivitelezését. Nemsokára elérhetők lesznek, a gyártó cég már a digitális utómunkálatokat végzi. Az új videós platformunkon idővel élő közvetítéseket tervezünk azokról a mérkőzésekről, amelyek a televízióban nem láthatók. Bizonyos fejlesztések a teljesítményelemzést szolgálják: a távolabbi jövőben a mesterséges intelligencia segítségével pontosan tudják majd az edzők, melyik játékosuk mennyit úszott, honnan és hova lőtt az adott mérkőzésen.” A mesterséges intelligencia új szintre emelheti a teljesítményelemzést

– Beszámolójában a korosztályos válogatottak sikereire is kitért. Hogyan értékeli az utánpótlás helyzetét?

– Az elmúlt két évben mind a hat világversenyen a négy közé jutottak a csapataink, tavaly a junioroknál a lányok és a fiúk is világbajnokok lettek, hasonlóra még nem volt példa. Mindennek az alapját fiatal tehetségeink adják, örömteli, hogy jó játékosok pallérozódnak az utánpótlásban, az edzőink kiváló munkát végeznek. Persze ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, csak azt, hogy van mire építkeznünk. A mi felelősségünk, hogy képesek legyünk a fiatalokat beépíteni a férfi- és női válogatottba, és a felnőttek között is hasonló sikereket érjünk el velük.

– A dicső múlt kötelez?

– Igen, a vízilabdázás százéves hagyománya olyan örökség, amelyet igyekszünk méltóképpen továbbvinni. Hiába játszunk jól, ha nem végzünk dobogón, nem lehetünk elégedettek. Széles a sportág bázisa, képzett szakemberek segítik a játékosok fejlődését, szóval bizakodóak lehetünk a jövőt illetően. Ha a hagyományokat jól egészítjük ki az újításokkal, visszatérhetünk a csúcsra.

– A Ferencváros a csúcsra ért, mindent megnyert, amit klubszinten lehetséges. Mennyire tartja fontosnak, hogy más klubok is meghatározóvá váljanak a nemzetközi színtéren?

– Nagyon sokat jelentene, ha a férfiaknál még egy-két klubunk a legjobbak közé tartozna Európában, hiszen nem szerepelhet minden tehetséges játékos ugyanabban a csapatban. Sok fiatal már a válogatottság kapujában van, a fejlődésük szempontjából fontos, hogy a nemzetközi mezőnyben is bizonyíthassanak. A nőknél is hasonló a helyzet, kell olyan egyesület, amely európai szinten is kiemelkedik – szerintem több klub is jó úton jár.

– A végére hagytam azt a kérdést, amely alighanem sokakat foglalkoztat. Mikorra várható döntés a szövetségi kapitányok személyéről?

– Amikor az olimpia után összeültünk, elmondtam az elnökség tagjainak, hogy egy hónappal a tisztújító közgyűlés előtt nem feltétlenül van felhatalmazásunk a kapitányválasztásra, ezzel mindenki egyetértett. A napokban az elnökségi ülésünkön újra elővesszük a témát, néhány héten belül mindkét válogatottnak lesz szövetségi kapitánya az új olimpiai ciklusra.