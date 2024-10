Bravúr a Komjádiban: a Vasas legyőzte a Marseille-t

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Vasas Plaket–CN Marseille (francia) 13–11 (4–5, 3–1, 4–1, 2–4)

Komjádi uszoda, 800 néző. V: Putnikovics (szerb), Schopp (német)

VASAS: LÉVAI – BÁTORI 2, Djurdjics, DEDOVICS 3, GÁBOR L. 1, MIJICS 2, Dala D. Csere: Randjelovics, LAKATOS S. 2, BATIZI 2, Gaszt 1, Sélley-Rauscher. Edző: Szlobodan Nikics

MARSEILLE: Teszanovics – Marion-Vernoux, Prlainovics 1, Larumbe, VERNOUX 2, Vanpeperstraete 1, Crousillat 2. Csere: ANGYAL 2, Bouet, Bodegas, VELOTTO 3, De Nardi. Edző: Milos Scsepanovics

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 8/5

Kettős emberelőny-kihasználás: –/–, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 5/3, ill. –

Kipontozódott: Djurdjics (29. p.), Gaszt (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Bizonyos szituációkban érződött, hogy kell még idő az összecsiszolódáshoz, emellett két ötméterest is kihagytunk, de összességében megmutattuk, hogy tudunk nagyon jól is játszani. Egyelőre hullámzó a teljesítményünk, sorozatterhelésben vagyunk, dolgozunk tovább, hogy fejlődjünk.

Milos Scsepanovics: – Nem tudtunk magabiztosan játszani, elsősorban védekezésben hibáztunk sokat, öt büntetőt is lőhetett a Vasas, amely megérdemelte a győzelmet. Nem reagáltunk jól az ellenfél játékára, szinte végig hátrányban voltunk, a második negyedtől kevés lehetőségünk volt gyorsan befejezni a támadásainkat.

„Van, hogy legyőznek, de újra felkelünk!”

Ahogy mindig, szerda este is a Vasas-indulóra ugrottak vízbe az angyalföldi játékosok a Komjádi uszodában – a nóta idézett sora nem is lehetett volna aktuálisabb. Szlobodan Nikics csapata igencsak mély gödörbe került, miután a Bajnokok Ligája nyitányán elszenvedett súlyos barcelonai vereség után nagy meglepetésre Szegeden is kikapott, viszont gyorsan fel kellett állnia a padlóról, mert a Marseille finoman szólva sem tűnt kellemes ellenfélnek.

Nem is tartogatták a puskaporukat a hazaiak, de a franciák is alaposan feltüzelték magukat a bemutatásnál, így aztán egymásnak estek a csapatok, az első negyedben nem sokat törődtek a védekezéssel. Régi ismerősünk, Thomas Vernoux előbb két bekk szorításában fórt harcolt ki, amelyet tankönyvbe illően játszott meg a Marseille, majd szintén két védővel a nyakán került ziccerbe, azt meg nem nagyon szokta elhibázni. Bátori Bence ugyanakkor egymaga ledolgozta a kétgólos hátrányt, emberelőnyből és ötméteresből is betalált – akcióból nemigen volt rá lehetősége, elvégre mindkét oldalon egymást érték az ítéletek.