Vízilabda: a női válogatott legyőzte az amerikaiakat

Váratlan vendég érkezett az amerikai női vízilabda-válogatotthoz a mieinkkel közös San Franciscó-i edzőtábort lezáró hivatalos mérkőzés előtt. A népszerű rapper, Flavor Flav az úgynevezett „hype man” szerepét betöltve igyekezett motiválni a játékosokat – a kedvükért sapkát is húzott, előbb a parton, majd a vízben bohóckodott.

Mit is mondjunk, máskor is meglátogathatná őket… A helyi idő szerint péntek esti találkozót ugyanis pocsékul kezdték a vendéglátók, több mint másfél negyed telt el, mire először betaláltak, a telt házas közönség viszont úgy ünnepelte a gólt, mintha nem lőtt volna előtte négyet a magyar válogatott.

De lőtt, hát még milyeneket! Keszthelyi Rita villanása után Faragó Kamilla sorozatban hármat vállalt – ha vissza is rendeződtek az amerikaiak, addig-addig lóbált, amíg megtalálta a rést a pajzson. A védekezésünk mellett se menjünk el szó nélkül, többször is csírájában elfojtottuk a rivális támadásait, Magyari Alda pedig bravúrokkal tartást adott a csapatnak. Kaleigh Gilchrist ejtésére is azonnal válaszoltunk, a következő támadásból a center Parkes Rebecca szerzett akciógólt, egyszóval elöl és hátul is minden összeállt, a nagyszünetben 5–2-re vezettünk.

Az Egyesült Államokat másfél évtizede irányító sikeredző, Adam Krikorian gyorsan felkapott egy fejhallgatót, hogy a televíziónak értékelje az első félidőt, és nem győzte dicsérni a magyar válogatottat. Külön kitért a mieink blokkjaira, labdaszerzéseire, és a centereink teljesítményére, akiket a folytatásban sem tudtak féken tartani az amerikaiak, Parkes ismét betalált akcióból. Faragó Kamilla is ott folytatta, ahol abbahagyta, a negyedik lövéséből a negyedik gólját szerezte – az sem volt kevésbé szép, mint az első három.

Két gólnál közelebb nem engedtük az amerikaiakat, Magyari Alda szenzációs, 60 százalékos védési hatékonysággal zárt, női válogatottunk pedig ragyogó játékkal, végig vezetve 10–8-ra legyőzte az olimpiai címvédőt!

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, NŐK, BERKELEY

Egyesült Államok–Magyarország 8–10 (0–3, 2–2, 3–2, 3–3)

G: Fattal, Musselman, Roemer 2-2, Flynn, Gilchrist, ill. Faragó K. 4, Keszthelyi, Parkes 2-2, Garda, Gurisatti