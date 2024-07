Férfi vízilabda: a megerősített Miskolc a legjobb nyolc közé jutna

Zajlik az élet a vízilabdázóknál. A válogatottak az olimpiára, a klubok a bajnokságra készülnek, a férfi ob I előző kiírásában tizedik helyen végző PannErgy-Miskolci VLC már július első napján munkába állt. A miskolctapolcai élményfürdőben csütörtökön be is mutatta az új idény keretét a klub, amely a BVSC-től érkező Kemény Kristóf irányításával a legjobb nyolc közé jutást célozza meg.

„Az előző évadban is erre készültünk, úgyhogy el kellett gondolkodnunk, miért nem sikerült megvalósítani a tervünket – kezdte az egyesület elnöke, Hercsik István. – Ahogy egy tanítómesterem mondta, a profi attól profi, hogy minden körülmények között legalább nyolcvan százalékos teljesítményt nyújt. Igyekszünk megdolgozni a szerencsénkért, és professzionális szemlélettel, harcos odaadással elérni a célunkat.”

A klubelnök megköszönte Bachner András szakmai igazgató munkáját, aki a következő idénytől a háttérből segíti szakmai meglátásaival a csapatot, helyét Hornyák Olivér veszi át. Bachner köszöntötte az új vezetőedzőt, Kemény Kristófot, és hangsúlyozta, ha kialakul a szükséges kohézió, a fiatal, elhivatott játékoskeret a várakozáson felül teljesíthet a bajnokságban.

Kemény Kristóf (Fotó: MVLC)

„Már az előzetes egyeztetések során éreztem a bizalmat, amióta pedig munkába álltam, azt is megtapasztaltam, hogy nagyon jó a légkör Miskolcon – mondta Kemény Kristóf, aki kétéves szerződést kötött a klubbal. – A bizalom felelősséggel, nagy várakozással jár, de örülök neki, mert szeretem az ilyen jellegű kihívásokat. Egyértelmű a cél, a vezetőség visszahelyezné arra a polcra a miskolci vízilabdát, amelyen a koronavírus-járvány előtt volt. Ebben a városban lehet nagyot alkotni, megvan hozzá az infrastrukturális háttér, a szurkolók pedig nagyszerű hangulatot teremtenek a mérkőzéseken. Azon leszünk, hogy kihasználjuk a hazai pálya előnyét, és elérjük, hogy a legerősebb riválisok is megizzadjanak Miskolcon. Szeretnénk üde színfolttá válni a következő idényben.”

Az előző idényhez képest nagy változások történtek a játékoskeretben, mondhatni, újjáalakult a Miskolc. Hét játékos, Bikki-Petró Nimród, Hok Benedek, Hegedűs Bence, Karsai Kristóf, Oltean Sebastian, Smitula Gergő, valamint Várkonyi Ádám marad, és kilenc érkezőt is bejelentettek. Az egyik legnagyobb fogás az olasz Giglio Rossi, aki a Pro Reccóban pallérozódott, míg a horvát Nino Blazevic Németországban, Sam Gialanze Máltán játszott – ők is Miskolcon folytatják. A magyar mag is erősödik, Tőzsér Dávid Debrecenből, Grieszbacher Márk az OSC-től, Vismeg Botond Szentesről, Mészáros Bálint Egerből, Szabó Gergő és Simon Balázs a BVSC-ből érkezik.

Az új játékosok névsora alátámasztja Kemény Kristóf szavait – aligha lesz egyszerű dolguk a riválisoknak Miskolcon.