Női pólósaink győztek a Kanada elleni kétkapuzáson

Negyedik hete dolgozik már az olimpiára készülő női válogatottunk, eljött hát az ideje, hogy megméresse magát nemzetközi rivális ellen. Csütörtökön kora este a margitszigeti Széchy uszodában Kanada volt az ellenfél médianyilvános kétkapuzáson. A medence felé tartva Cseh Sándor társ-szövetségi kapitánytól megtudtuk, számolják az eredményt, lehetnek kipontozódások, minden olyan lesz, mint egy hivatalos mérkőzésen, mert mégiscsak azt próbálják modellezni – az igazi ebből a műfajból viszont szombaton esedékes, este hét órakor Gödöllőn játszunk ugyancsak Kanadával, azt az összecsapást már a nagyközönség is megnézheti, sőt, ajánlott neki.

Háromnegyed hat körül az utolsó hobbiúszók is befejezték a tempózást és elkezdték előkészíteni a terepet a fél hétkor kezdődő találkozóra. Válogatottunk tagjai maguk hozták előre a kispadot, aztán egy perccel később, bő félórával a kezdés előtt be is ugrottak a vízbe – kicsit irigyeltük őket a partról a harminc fokban, de legalább a tűző napot eltakarta néhány felhő.

A hangulat tökéletesen felhőtlen volt ugyanakkor a medencében, játékosaink egy része kapura lőtt, a többiek a kapu mögött úsztak. Kanada egyébként csoportellenfelünk lesz Párizsban, noha eredetileg az egyetlen olyan ország lett volna, amely igazán ütőképes együttesként lemarad a játékokról, azonban Dél-Afrika visszalépése az észak-amerikaiak segítségére volt.

Ahogy elkezdődött a mérkőzés, tökéletesen hallhattuk, hogyan kommunikálnak egymással védekezésben a mieink, de ez a támadásokra is igaz volt. Csapatunk nem kapott gólt az első emberhátrányából, ugyanakkor belőtte az első emberelőnyét, majd a következőt is (Keszthelyi Rita ejtett finoman a kapuba), noha a kanadai szövetségi kapitány, David Paradelo kifejezte elégedetlenségét a játékvezetői ítélettel kapcsolatban. Egyenlő létszámos centergóllal egalizált a látogató, sőt, vezetéshez is jutott.

„Dorka, bátrabban egy kicsit” – kérte Mihók Attila, a cikkünkben harmadikként felsorolt szövetségi kapitány Szilágyi Dorottyától az egyik emberelőnyös szituációban, amelynek zárásaként újabb magyar találatnak örülhettünk. Négy-négy után hat-négyre elléptünk a második negyedben, előbb kihasználtuk, hogy a kanadai center nehézkesen úszott vissza, Gurisatti Gréta kezén megszáradt a labda, mielőtt bevette volna a kanadai kaput, majd ötméteresből is eredményesnek bizonyult csapatunk.