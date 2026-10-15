Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Lévai Levente második, Terék Gerda döntős az U23-as vb-n

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2026.10.15. 09:07
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Terék Gerda Darabos László Pók Karolina U23-as-as vb bírkózás Lévai Levente Las Vegas
Las Vegasban, az U23-as világbajnokságon a kötöttfogású Lévai Levente kikapott a döntőben, így ezüstérmet nyert, Darabos László az ötödik lett, míg Terék Gerda a vb-címért küzdhet majd.

Lévai Levente megszerezte a magyar csapat első érmét. A BHSE klasszisa nagyot csatázott az egyiptomi Alameldinnel, de végül 5–2-re kikapott, második lett a kötöttfogású 77 kilós súlycsoportban. A hazai szövetség beszámolója szerint Levente jól kezdett, egy válldobással „kínálta meg” riválisát, amiért két pontot kapott, a folytatásban azonban rögtön levitte őt ellenfele. A második menetben ismét válldobással próbálkozott Lévai, de a bírók úgy ítélték meg, hogy az egyiptomi megfogta az akciót, ezért két pontot adtak a levitelért. A folytatásban sajnos már nem sok lehetősége akadt Lévainak,

aki 21 évesen U23-as világbajnoki ezüstérmes lett Las Vegasban.

Terék Gerda szenzációs formában versenyezve, orosz, üzbég és amerikai ellenfeleit is roppant magabiztosan legyőzve bejutott a fináléba, ahol az U20-as Ázsia-bajnoki bronzérmes japán Szavatanival fog megmérkőzni a világbajnoki címért.

Az elődöntőben 55 kilogrammos tehetségünk

olyan simán nyert, hogy talán még ő sem hitte el.

Egy pillanatig sem jött zavarba attól, hogy az U20-as világbajnok, felnőtt pánamerikai bajnok amerikai Leydecker a mérkőzés elején levitte őt, Garda gyorsan fordított, sőt, rögtön kétvállra is fektette riválisát.

Forrás: MBSZ

A Darabos László a vigaszágon ugyan győzött az U23-as Pánamerika-bajnoki második helyezett Puerto Rico-i Ramos ellen, ráadásul a bronzmeccsen is vezetett, de

az észt Uspenski meglepte egy válldobással,

és végül 4–1-re legyőzte a Honvéd nehézsúlyú birkózóját, aki így ötödik lett.

Pók Karolina (68) megverte a nyolcaddöntőben kínai Zsujt, majd nagyot küzdött orosz az U20-as Európa-bajnok, U23-as világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes orosz Sevcsenkóval, de kikapott, ám mivel legyőzője simán döntőbe jutott, így ha a Vasas birkózója nyer majd a vigaszágon,

a bronzéremért léphet szőnyegre.

(Kiemelt képünkön: az ezüstérmes Lévai Levente Forrás: MBSZ)

 

 

Terék Gerda Darabos László Pók Karolina U23-as-as vb bírkózás Lévai Levente Las Vegas
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