Sike József: Az utánpótlás-világverseny nem osztálykirándulás

Sike József vízilabdázóként 256 élvonalbeli meccsen szerepelt, pályafutása jelentős részét Egerben töltötte, egyetemi évei alatt a Szegedben pólózott, és nyert Magyar-kupa-ezüstérmet. Visszavonulása után 28 évig jogászként tevékenykedett, közben Egerben bedolgozott a Kelemen Attila által irányított női pólócsapathoz. 2011-ben pályázat útján került Új-Zélandra, ahol a Hutt Water Polo Wellington férficsapatát negyven év után segítette bajnoki címhez. Felkérést kapott az új-zélandi szövetségi kapitányi posztra, az óceániai nemzeti csapatot ő irányította azon az 2013-as barcelonai világbajnokságon, amelyen a magyar válogatott Benedek Tibor vezetésével aranyérmet nyert. Három esztendővel később az első osztályba frissen feljutó Miskolc férficsapatának vezetőedzője lett. A borsodiakkal a második és a negyedik ob I-es évben is ötödikként zárt a bajnokságban, az Európa-kupa elődöntőjében az FTC győzte le együttesét. Ezt követően Dunaújvárosban a női gárdánál dolgozott Mihók Attila másodedzőjeként (BL-ezüst, bajnoki ezüst és két MK-győzelem volt a mérleg), miközben megkapta a klub 2006-os születésű leánycsapatát, amellyel a második helyen végzett a korosztály pontvadászatában. A női utánpótlás-kapitányi posztra akkoriban kinevezett Biros Péter felkérte a szintén 2006-os születésű leányválogatott irányítására. Sike csapatának sikersorozata 2021-ben, Szentesen kezdődött, amikor a lányok

megnyerték az U15-ös Európa-bajnokságot, egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett az együttes, 2023-ban Törökországban érdemelt ki U17-es Eb-aranyat a csapat, tavaly pedig Kínában szerzett U18-as vb-bronzot.

A tréner 2021-ben tért vissza Egerbe, ahol a női csapat vezetőedzőjeként a 2022/23-as évadban bajnoki címet ünnepelhetett, a következő idényben bronzérmet szerzett (az ifikkel két ezüstöt nyert). Ebben az évadban az U20-as női válogatottat vezetve készül világbajnokságra.

„Dunaújvárosban csöppentem bele igazán a női utánpótlás-nevelésbe, de nem egészen tapasztalatlanul, mert Új-Zélandon nemcsak a felnőtteket edzettem, hanem a korosztályos csapatokért is feleltem a férfi és a női vonalon egyaránt – mondja a 66 éves szakember. – A 2006-os születésű válogatottal szerencsém is volt, hiszen nagyon ügyes kislányok képviselik ezt az évjáratot. Rögtön az első U15-ös Eb-t megnyertük Szentesen, és

már akkor azt mondtam, hogy ebből a keretből legalább négyen ott lesznek a 2028-as olimpián.

Jelenleg éppen négy játékos tagja a felnőtt-világbajnokságra készülő női válogatott keretének.”

Sike József Fotó: Lénárt Márton

A Sike József által irányított korosztályos válogatottnak az elmúlt négy évben lenyűgöző a mérlege a világversenyeken: 26 meccs, 24 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség.

„Jó tett a csapatnak, hogy nem egyetlen klubra épült, hanem több egyesületből érkeztek játékosok változó arányban. Pszichológiai alapszabály, hogy minél több időt töltesz valakivel összezárva, annál hamarabb beindul a rozsdásodás.

Hosszabb távon erősebb tud lenni egy válogatott, ha különböző helyekről jönnek a tagjai.

A játékosok nagyon szeretik egymást, többször megesett, hogy egy vidéki kislány a fővárosi edzőtáborban egy budapesti csapattársánál aludt, és nem a szállodában. A rendszer működött, ezért az évek alatt a névsoron sem sokat kellett változtatnom. Nagyon egységes lett a válogatott.”

Sike Józseffel vb-bronzérmet nyertek az U18-as lányok 2024-ben Forrás: MVLSZ

Az U20-as válogatott az idén augusztusban Sike irányításával Brazíliába megy vb-re, és ezen a világversenyen a 2005-ösök is játszhatnak, így négy-öt helyen várható változás a szakember jól bevált keretében. A cél egyébként ezen a vb-n is az első hely lesz.

„A legtöbben azt hangoztatják, hogy az utánpótlás-nevelés célja az, hogy a játékosokból később élvonalbeli és felnőttválogatott vízilabdázók váljanak. Ez valóban cél, de csak a torta egy szeletének tartom. Korosztályos szinten is nagyon fontos az eredményesség. Utánpótláskorban kell megtanulni nyerni, nem az olimpián. Az utánpótlás-világverseny nem osztálykirándulás, amelyen vidáman megjelenünk és jól érezzük magunkat.

Tizenévesen minden olyan éles játékszituációt meg kell tapasztalni, amellyel később felnőttkorban találkozhatunk.

Nem beszélve arról, hogy a hazai vízilabdának óriási tradíciói vannak. A magyar elfogadott nagyhatalom a világban és mi nem járhatunk csak jópofáskodni a világversenyekre. Meg kell mutatni, hogy mi nagyon is komolyan vesszük ezt a sportágat. Persze, a fő cél az olimpiai szereplés marad, de ahhoz ezeken a lépcsőfokokon már bizonyítani kell a rátermettséget. Lényeges továbbá, hogy a játékosok mindig tudják, hogy miért edzenek. A felkészülés alatt, a szürke, esős hétköznapokon sűrűn kell a fiatalokat emlékeztetni arra, hogy a munkának később érik be a gyümölcse. Ezt igyekszem jó hangulatban tenni. Rám ezek a lányok már nem második apukaként, hanem nagypapaként tekintenek. A mesékben is látjuk, hogy az unoka milyen módon tud ragaszkodni egy nagypapához. Ha az hiteles, jó humorú, akkor szeretik, megbíznak benne és elhiszik azt, amit mond.”

(Kiemelt képünkön: Sike József Fotó: Lénárt Márton)