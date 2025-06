Kajak-kenu: a barátság még erősebbé teszi a KSI-s duót

Nem panaszkodhat a tavalyi eredménysorára az Avar Tamás, Juhász Máté kajakkettős: a KSI sportolói az ifjúsági világbajnokságon K2 1000 méteren ezüstérmet szereztek, és az Eb-n is jól ment a duójuk, a kontinensviadalon 500-on lett második a páros, míg négyesben ugyanezen a távon Európa-bajnokok lettek.

„2017 óta itt kajakozom a KSI-ben, rögtön brutális nagy szerelem lett a sportág, azóta folyamatosan a vízen vagyok – emlékszik vissza a kezdetekre Avar. – A legbüszkébb talán a világbajnoki ezüstérmemre vagyok, amit elképesztő melegben, negyvenkét fokban Bulgáriában szereztünk meg, mindössze nyolcezred másodpercre értünk a célba az első hajó után.

Ez akkor még nagyon fájt, azóta viszont átalakult bennem örömmé.

„Két éve csatlakoztam a csapathoz, remek közösségbe csöppentem – veszi át a szót Juhász. – A vébé mellett az Eb is jól sikerült, ráadásul Európa-bajnokok lettünk, amit sosem fogok elfelejteni.”

Juhász Máté, Tóth Petra és Avar Tamás Forrás: MKKSZ

Az egyaránt 2006-os születésű kajakosoknak idén fontos lépcsőfok érkezett el a pályafutásukban, ugyanis beléptek az U23-as korosztályba, ráadásul ebben az időszakban az érettségire is koncentrálniuk kell. Ennek ellenére – ahogyan edzőjük, Tóth Petra fogalmazott – nem várt jó eredményeket hoztak a idény eddigi versenyein, így ott lehetnek majd a korosztályos világversenyeken.

„Különösebb célok nélkül vágtam neki ennek az évadnak, elsősorban tapasztalatot akarok szerezni az új korosztályban, emellett érettségizem is, amire szintén nagyon koncentrálok, hiszen a tanulás legalább annyira fontos, mint a sport. Utóbbiban jó formában vagyok, így az idény eleji válogató jól sikerült, és ott leszünk az Eb-n, illetve remélhetőleg a vb-n is – magyarázza Avar. – Szerencsére a kettőt a KSI-ben remekül össze tudom hangolni, a klub is támogat ebben. Nagyon összetartó a csapatunk, rengeteg közös programot csinálunk, így az idő nagyrészét együtt töltjük. Nincs senkiben féltékenység, ugyanúgy őszintén örülünk egymás sikereinek is, támogatjuk egymást, ami rengeteget jelent.”

Sokat jelent, hogy barátok között ülök a csapathajóban, hiszen így nemcsak magamért, hanem értük is küzdök

– teszi hozzá Juhász. – Rengeteget jelent, hogy minden nap velük készülhetek, ez talán a legfontosabb motiváció, hogy közéjük jöhetek le edzeni. Az évadnak teher nélkül indultam neki, de mindent megteszek, hogy ez is a legeredményesebb éveim közé kerüljön.”

(Kiemelt képünkön balról: Juhász Máté és Avar Tamás Forrás: MKKSZ)