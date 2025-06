Birkózás: Arsunkaev Musza felnőtt ob-arannyal hangolt az U20-as Eb-re

Mint arról beszámoltunk, jól szerepeltek az utánpótláskorú birkózók a csepeli felnőtt országos bajnokságon. Több súlycsoportban is korosztályos győztest avattak, illetve jó néhány fiatal nyert érmet a „nagyok” mezőnyében. Így például a Vasas még juniorkorú versenyzője, Arsunkaev Musza is nagyszerűen teljesített, 20 évesen diadalmaskodni tudott a szabadfogásúak 92 kilós mezőnyében, s így 2023 után immár a második felnőtt magyar bajnoki címét szerezte meg. Arsunkaev a döntőben az U20-as vb- és Eb-ötödik Angyal Krisztiánt is magabiztosan, 9–2-re verte, ezzel pedig tökéletesen hangolt a nyári korosztályos világversenyekre, az U20-as Eb-re és vb-re.

„Elég zaklatottan alakult eddig az év Muszának – mondta róla edzője, a Vasas trénere, Wöller Ákos az Utánpótlássportnak. – Az év elején folyamatosan betegeskedett, különböző felső légúti fertőzések gyötörték, és emiatt az év első három hónapja jóformán csak arról szólt, hogy újra felépítse azt az erő-állóképességet, amelyet a téli alapozás során egyszer már megszerzett. Mostanra jutottunk el odáig, hogy talán végérvényesen kilábalt a gödörből, és maga mögött hagyta a problémákat.

Egyre jobb formát mutat az edzéseken és a versenyeken is, kezdi visszanyerni a régi erejét, illetve a koordinációja és a gyorsasága is napról napra javul.

Ebben sokat segített az is, hogy nemrég a felnőttválogatottal egy másfél hetes iráni edzőtáborban is részt vehetett, és érezhetően sokat profitált az ázsiai túrából, szakmailag nagyon hasznosnak bizonyult számára. Ami viszont a sorozatos betegségek most talán kicsit hiányzik nála, az a megfelelő mennyiségű nemzetközi tétmeccs idénről. Bízunk benne, hogy a közelgő U20-as Európa-bajnokságon ez nem jelent majd problémát, illetve próbáljuk úgy felkészíteni őt, hogy ez lehetőleg ne ütközzön ki.

Pillanatnyilag még három hét van az Eb-rajtig, ennyi idő alatt csodát már nem lehet tenni, de mindig lehet min javítani, és a hátralévő időben igyekszünk is csiszolni, pontosítani a technikai elemeket, valamint azon vagyunk, hogy fizikailag is tökéletes formába hozzuk a július eleji kontinensviadalra.

Természetesen, nagyon örülünk, hogy most legutóbb sikerült megnyernie a felnőtt magyar bajnokságot. Esélyes volt a győzelemre, és bizonyította is, hogy nem véletlenül számított favoritnak. Összességében az ob kiváló felkészülési állomás volt így az Eb közeledtével."

A 2005-ös születésű, angyalföldi fiatal idén eddig a hazai válogatóversenyeket egytől egyig magabiztosan nyerte a korosztályában, míg az U20-as nemzetközi versenyekről is éremmel tért haza: Isztambulban második, Karlinóban harmadik lett.

Arsunkaev Musza Forrás: UWW/MBSZ

Arsunkaev nigériai és dagesztáni szülők gyermekeként Budapesten született, Magyarországon nőtt fel, és most már sok éve óta az utánpótlás-válogatottat erősíti. Számos nagy siker fűződik már a nevéhez:

az U17-es korosztályban vb- és Eb-ezüstérmesnek mondhatja magát, míg az U20-asok között tavaly Európa-bajnoki harmadik lett,

az U23-asoknál pedig múlt ősszel világbajnoki ötödik helyezést ért el. Az idei az utolsó éve a juniorkorosztályban (U20), és érmes reményekkel készülhet a júliusi eleji, caorlei Eb-re, illetve az augusztus végi, szófiai vb-re is.

„Mindenki tisztában van Musza képességeivel, és sokan várják is tőle a jó szereplést a nyári világversenyeken. Ugyanakkor én nem szeretnék semmiféle terhet tenni a vállára, mégiscsak utánpótláskorú sportolóról van szó. Éppen ezért nincsenek is konkrét célkitűzéseink az eredménnyel kapcsolatban – különösképpen úgy, hogy a mi sportágunkban gyakran a sorsolásnak is óriási a szerepe van abban, hogy végül aztán ki meddig juthat. A legfontosabb számomra az lesz, hogy önmagához képest milyen teljesítményt nyújt. Csak azt szeretném, hogy ki tudja hozni magából a tudása legjavát, és ha ez összejön, akkor egyrészről én már elégedettek leszek, illetve

ez jó eséllyel azt is fogja jelenteni, hogy a végelszámolásnál is számolni kell majd vele, és csatában lehet akár az érmekért is. Ő odatartorzik az élmezőnybe, és azon dolgozunk, hogy ezt be is tudja bizonyítani.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)