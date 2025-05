Vívás: Petrovszki Áron gyorsan a ranglisták élére került

Jól sikerült évadot tud maga mögött a Budapesti Honvéd nem egészen 16 éves párbajtőrözője, Petrovszki Áron, aki a múlt idényben

a kadétok között nyert európai körversenyt és csapatban Eb-ezüstérmet, míg a korosztály világbajnokságán negyeddöntőt vívott.

László István és Peterdi András tantítványa a kadétok mezőnyében első idényét töltötte, és a törökországi Antalyában rendezett Európa-bajnokságon egyéniben úgy lett a 24. helyezett, hogy a 32 között az olasz Francesco Delfinótól egyetlen tussal, 15:14-re kapott ki. Csapatban viszont Petrovszki Kiss Donát, Makai Benjámin és Koch Lénárd társaságában döntőt vívhatott. A fináléban a Keszler Dávid irányította válogatottra az olaszok vártak. A magyarok, ha nem is tetemes előnnyel, de végig vezetve jutottak el a kilencedik párosításhoz, amikor is a már említett Delfino az utolsó másodpercekben egyenlített, majd a hosszabbításban a győztes tust is megszerezte Petrovszki ellen. A drámai, 43:42-es olasz győzelemmel végződő csata után a magyar fiúk ezüstérmesként a dobogó második fokára állhattak fel.

Francesco Delfino és Petrovszki Áron kadét Eb-n Fotó: Bizzi Team

Aztán a kínai Vuhszi városában rendezett kadét-világbajnokságon Petrovszki negyeddöntőt vívott, és a későbbi ezüstérmes orosz Piszarev elleni 15:11-es veresége után az előkelő hatodik helyen zárt.

„Az egyéni Európa-bajnoki szereplésem nem sikerült valami jól, és bár csapatban ezüstérmesek lettünk, elég közel jártunk az aranyhoz – mondja. – Mind a kétszer Delfino akadályozott meg a jobb eredmény elérésében, de a sport ilyen, ő pedig nagyon jó vívó. Legközelebb én szeretnék jobban kijönni az egymás elleni asszókból. A világbajnokságon is igyekeztem kihozni magamból a legtöbbet, és a hatodik hellyel nem is lehetek elégedetlen.

Összességében jól sikerült az elmúlt évadom és látszott, hogy sokat fejlődtem az előző évhez képest.

Újvidéken sikerült kadét európai körversenyt nyernem. Ennek különösen örültem, mert tavaly a harmadik lettem ugyanott. Szintén európai körversenyen szereztem bronzérmet Pozsonyban és megnyertem a kadét országos bajnokságot is. Tehát akadtak sikerélményeim, de a következő szezonban még jobb eredményeket szeretnék felmutatni.”

A következő idényre a párbajtőrözőknek már két előválogatót is tartottak. Petrovszki Keszthelyen a juniorok között nyert, a kadétmezőnyben második lett, majd Tatán a saját korosztályában érdemelt ki elsőséget, és az idősebbek versenyén végzett harmadikként.

Petrovszki Áron a dobogó tetején a tatai válogatón Forrás: -mvsz

A jó kezdésnek köszönhetően a juniorok és a kadétok ranglistáját is vezeti.

„Keszthelyen valamiért túlságosan izgultam a kadétok versenyén, aztán a juniorok között már felszabadult voltam, és ennek meg is lett az eredménye. Tatán pedig végig élveztem a vívást. A következő évadban ugyanúgy szeretnék érmeket szerezni az európai körversenyeken, és természetesen az Európa-, majd a világbajnokságon is ott akarok lenni.

Mindkét világversenyen jobb eredményre törekszem majd, mint a legutóbbi.

Abban bízom, hogy a fejlődésem folyamatos marad és elkerülnek a sérülések.”

(Kiemelt fotó: Bizzi Team)