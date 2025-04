Vívás: Nagy Blanka ezüstérmes a junior-világbajnokságon!

Megszületett az első magyar érem a kínai Vuhszi városában zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.

A junior párbajtőrözők között Nagy Blanka nagyszerű teljesítménnyel a döntőbe jutott, melyben 15:12-re kikapott a kanadai színekben vívó Julia Yintől, így

ezüstérmet érdemelt ki.

A DSI Debrecenben Serra Bendegúz által felkészített 18 éves ígéret 2023-ban Plovdivban megnyerte a kadét-világbajnokságot, és ezúttal az idősebb korosztályban is döntőt vívott. A győztes Yin is kiemelkedő reménysége a fegyvernemnek, uyganis még csak 15 esztendős, de már a tavalyi, rijádi junior-vb fináléjában is ott volt, és akkor ő zárt másodikként.

Blanka egyébként az egyenes kieséses szakaszban kezdésként lengyel ellenfelet győzött le, majd egy román és egy amerikai riválisát is egyetlen tussal múlta felül. A 16 között a török Aleyna Ertürk, aztán a negyeddöntőben a bolgár Victoria Veliszlavova ellen is 15:13-re nyert, az elődöntőben pedig 15:8-ra bizonyult jobbnak a lengyel Oliwia Tercjaknál.

„Tudok örülni ennek az ezüstéremnek, mert nehéz út vezetett el idáig. Igazán zavart az időeltolódás, nem tudtam rendesen átállni, küszködve vívtam végig az egész napot, ráadásul egy tus választott el attól, hogy a 32 közé se jussak. Két éve kadet vébét nyertem, most egy ezüstöt, és még van egy junior szezonom. Úgyhogy tényleg elégedett vagyok, még akkor is, ha a döntőre, sajnos, elfogyott az erőm” – idézi Blankát a hazai szövezségi portál helyszíni tudósítója.

Nagy Blanka és mestere, Serra Bendegúz Fotó: Bizzi Team

Ami a többieket illeti, a junior Európa-bajnok, korábbi kadát-világbajnok Pelle Domonkos negyeddöntős volt, és végül a nyolcadik lett, a női mezőnyben pedig a 17- helyen záró Wimmer Dorina bizonyult a második legjobb magyarnak.

Kadét- és junior-világbajnokság, Vuhszi.

Junior férfi párbajtőr egyéni, 219 induló. A csoportmérkőzésen: Pelle Domonkos 6 győzelem/0 vereség, Császár Zoltán 5/1, Balázs Bence 4/2, Keresztes Ádám 2/3 (továbbjutottak).

A legjobb 128 közé jutásért: Keresztes-Bereche (perui) 15:4.

A legjobb 64 közé jutásért: Pelle-Kummer (német) 15:4, Balázs-Mammadov (azeri) 15:13, Keresztes-Bindas (francia) 14:13, Császár-Jarvi (finn) 12:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Pelle-Balázs 15:7, Keresztes-Hsu (hongkongi) 8:9.

A legjobb 16 közé jutásért: Pelle-Larvi (finn) 15:14.

Nyolcaddöntő: Pelle-Zhang (kanadai) 12:15.

Végeredmény: 1. Mahmoud Elsayed (egyiptomi), 2. Matteo Galassi (olasz), 3. Makszim Percsuk (ukrán) és Nyikita Gorin (orosz), …8. Pelle Domonkos, …52. Balázs Bence, …63. Keresztes Ádám, …67. Császár Zoltán.

Junior női párbajtőr egyéni, 173 induló. A csoportmérkőzésen: Wimmer Dorina 6 győzelem/0 vereség, Horváth Lotti 5/1, Nagy Blanka 4/2, Gachályi Gréta 4/2 (továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Wimmer-Imrang (thaiföldi) 15:5, Horváth-Tomsa (román) 15:10, Nagy-Halemba (lengyel) 15:11, Gachályi-Lee (koreai) 11:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Wimmer-Coufalova (cseh) 15:13, Horváth-Homma (japán) 15:9, Nagy-Sont (román) 15:14.

A legjobb 16 közé jutásért: Nagy-Machulsky (amerikai) 15:14, Wimmer-Bilous-Gridzhak (ukrán) 12:13, Horváth-Kim (koreai) 10:15.

Nyolcaddöntő: Nagy-Ertürk (török) 15:13.

Negyeddöntő: Nagy-Veliszlavova (bolgár) 15:13.

Elődöntő: Nagy-Tercjak (lengyel) 15:8.

Döntő: Nagy-Yin (kanadai) 12:15.

Végeredmény: 1. Julia Yin (kanadai), 2. Nagy Blanka (edző: Serra Bendegúz, válogatott edző: László István), 3. Kisimoto Rin (japán) és Oliwia Tercjak (lengyel), …17. Wimmer Dorina, …25. Horváth Lotti, …74. Gachályi Gréta.

(Kiemelt képünkön: Nagy Blanka Fotó: Bizzi Team)