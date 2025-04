Kézilabda: ráfordultak a hajrára a csapatok a leánybajnokságokban

Nagyjából másfél hónap múlva rendezik meg a korosztályos leány kézilabda-bajnokságok négyes döntőit, az U20-asok és az U18-asok versenyfutása is egyre inkább élesedik.

Vannak olyan csapatok, amelyek már biztosították a helyüket a Final Fourban, amit a hazai szövetség ismét összevonva rendez meg június első felében.

Az U20-as bajnokság Nyugat-csoportjában már eldőlt, melyik két együttes vehet majd részt a négyes döntőn,

a címvédő Szent István SE és a Győr biztosan ott lesz a végjátékban.

A fővárosi SZISE címvédési reményekkel vágott neki a 2024-2025-ös idénynek, és már márciusban behozhatatlan előnybe került a harmadik helyezetthez képest.

„Nehezebb évad ez nekünk, mint a tavalyi, így még nagyobb öröm, hogy az U20-as bajnokságban szépen haladunk. Igyekeztünk mindenhova teljes kerettel elutazni, nem spóroltunk az energiával, így majdnem hibátlan mérleggel vezetjük a tabellát – nyilatkozta néhány hete Lepsényi Sándor, a Szent István SE edzője az Utánpótlássportnak.

A Szent István SE címet védene Forrás: SZISE

Mögötte a Győr egy ponttal lemaradva érkezik, így az április 29-én megrendezendő Győr–SZISE összecsapás nagy valószínűséggel az alapszakasz első helyéről dönt majd.

Ezzel szemben a korosztályban

keleten még egyik élcsapat sem dőlhet hátra,

ugyanis az éllovas, 35 pontos Ferencváros mögött 34-gyel érkezik a DVSC, míg a Kisvárda – eggyel kevesebb meccset játszva – 32-vel a harmadik. A hajrá nem is alakulhatna izgalmasabban, ugyanis a következő fordulóban az FTC és a DVSC találkozik, míg az utolsó körben DVSC–Kisvárda összecsapást rendeznek. A várdaiaknak nagy eredmény lenne, ha be tudnának furakodni a két akadémiai együttes közé, vagy akár elé.

„Az elmúlt két idényben egyaránt a negyedik helyen zártuk az alapszakaszt az ifik között, és több nagy győzelmet is arattunk az élcsapatok ellen. Ez már mutatta, hogy jó irányba haladunk, nem voltunk messze a jelenlegi állastól (...) Lépésről lépésre, csendben haladtunk az elmúlt időszakban, ennek a munkának a gyümölcse érik most be. Sokan már hat-hét éve nálunk szerepelnek, összeért a társaság, és ha valaki véletlenül nem tud pályára lépni, minőségi csere ugrik be a helyére – fogalmazott a honlapunknak Dévényi János, a Kisvárda vezetőedzője.

Az U18-as Kelet-csoportban a DVSC-nek már nem kell izgulnia, Győrvári Viktor csapata

mind a 18 eddigi bajnokiját megnyerte,

magabiztosan vezeti az alapszakaszt, mögötte a Ferencváros karnyújtásnyira áll a négyes döntőtől.

Nyugaton a Kozármisleny vezet, két ponttal előzi meg a második, eggyel kevesebb meccset játszó Budaörsöt; nagy eséllyel ez a duó szerepelhet majd a Final Fourban, az alapszakasz megnyeréséért viszont május elején még megmérkőznek egymással.

(Kiemelt képünkön: a DVSC U18-as csapata eddig nem hibázott Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia)