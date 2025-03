Vízilabda: „A Pro Reccónak ki mondana nemet?” – Haverkampf Bence

A múlt év októberében a most 19 éves vízilabdázó, Haverkampf Bence az FTC-ből az olasz Pro Recco csapatába került kölcsönbe. Ez a váltás a póló világában olyan, mintha hogyha egy ígéretes labdarúgó például a Real Madridból a Bayern Münchenbe vagy éppen a Manchester Citybe igazolna a több játéklehetőség reményében.

Nem kérdés ugyanis, hogy a Bajnokok Ligája-címvédő Ferencváros napjainkban a világ egyik, ha nem a legjobb vízilabdacsapata, a Pro Recco pedig a pólótörténelem egyik legsikeresebb együttese a maga tizenegy BL-trófeájával. Ehhez mérten ez a két gárda játszotta a legrangosabb európai kupasorozat tavalyi fináléját is, amely 12–11-es FTC-sikerrel ért véget.

Haverkampf Bence 2024 októbere óta Pro Reccót erősíti Fotó: Federico Schenone

Haverkampf Bence a fiatal kora ellenére már igen kalandos pályafutást tudhat maga mögött, hiszen vízilabdázni szülővárosában, Berlinben kezdett a Spandau csapatában.

„Anyukám magyar, apukám német. Anyukám annak idején tanulni ment Németországba, ott ismerkedett meg apukámmal, én pedig Berlinben születtem, és töltöttem a gyermekéveimet. Kicsiként fociztam a Hertha második csapatának utánpótlásában, a Hertha 03 Zehlendorfban, de egyszer az egyik iskolatársam által elmentem vízilabdaedzésre.

Nem szerettem úszni, utáltam a hideg vizet, de kiderült, hogy van érzékem a pólóhoz.

És mivel a vízilabda jobban ment, mint a foci, a medencében maradtam. A Spandauban mindig az idősebbek között játszottam, tizenhárom-tizennégy évesen már a felnőttekkel edzettem, és tizenöt évesen bemutatkoztam a Bajnokok Ligájában, éppen a Pro Recco ellen. Közben időnként Magyarországra jártunk a családdal, hogy a Vácon élő nagymamámat meglátogassuk. A váci csapatba mentem el egy edzésre, hogy mozgásban tartsam magam, és onnan egyből átírányítottak a tehetséggondozóba, ami a korosztályos válogatottak előszobája. Több magyar edző is felfigyelt rám. Egyikőjük volt Vincze Balázs, aki a két évvel idősebbek, a 2004-esek válogatott összetartásaira is meghívott. Csak éppen jött a covid, és nem tudtam részt venni az edzéseken, majd csak később, a 2006-os válogatotthoz csatlakoztam. És tulajdonképpen az első, U15-ös Európa-bajnokság óta tagja vagyok a korosztály válogatottjának.”

Haverkampf 2022-ben U16-os világbajnok lett Voloszban, majd többek között Cseh Sándor és Nyéki Balázs invitálására Magyarországra költözött.

„Magyarországon sokkal több játéklehetőség várt rám. Itt egy hétvégi bajnoki fordulóban több korosztályban is szerepelhettem, míg a németeknél három havonta rendeztek tornát az utánpótlásban. Az FTC-re esett a választásom, miután Nyéki Balázs nagyon biztató jövőképet vázolt elém. Meggyőzött arról, hogy jó helyem lesz a Fradiban, és nem is bántam meg a döntést. A Népligetben rengeteget fejlődtem, az utánpótlásban sokat játszottam, és az akkor a felnőttcsapatot irányító Varga Zsolt is lehetőséget adott néhány ob I-es meccsen. Nem mellesleg

a világ legjobb játékosaitól tanulhattam a közös edzéseken, de abból is nagyon sokat profiltám, amikor csak néztem őket.

Haverkampf Bence úgy érzi, hogy rengeteget fejlődött az FTC-ben Forrás: FTC Waterpolo

Haverkampf 2024 nyarán Buenos Airesben az U18-as válogatott tagjaként is világbajnoki címet szerzett, majd októberben váratlan lehetőség kapujába toppant.

„Egyik vasárnap a Miskolc elleni ifi meccs után Nyéki Balázstól üzenetet kaptam, hogy beszélnünk kellene. Először megijedtem, hogy baj van, mert közben anyukám is kérdezte, hogy hallottam-e a hírt? Milyen hírt? – kérdeztem vissza. Ekkor mondta, hogy a Pro Reccóban lenne lehetőségem játszani.

Először nem akartam elhinni, mert jó néhányszor viccelődtünk már anyukámmal, hogy majd egyszer a Reccóban vízilabdázom.

Aztán Nyéki Balázs elmondta, hogy miért lehetne nekem jó, ha Olaszországba mennék kölcsönbe. Elsősorban többet játszhatnék a felnőttek között. Egy éjszakám volt dönteni. Gondolkodtam, mérlegeltem, és végül arra jutottam, hogy a Pro Reccónak ki mondana nemet?”

A múlt nyáron a Pro Recco főszponzora elhagyta a csapatot, így a sztáralakulat jövője sokáig kérdéses volt. Néhány klasszis játékos, köztük Zalánki Gergő is távozott, de a csapat magja végül együtt maradt.

„Az anyagi helyzete miatt is szüksége volt a Reccónak olyan fiatalokra, akik tudják segíteni a csapatot. A nagyrésze a keretnek maradt, és bár a BL-ben nem, de az Eurokupában indult a Recco. Utóbbiba sajnos nem tudtak már nevezni, az olasz bajnokságban viszont sokat játszom, és úgy érzem, jól is teljesítek.”

A Reccóban korábban olyan magyar kitűnőségek játszottak, mint Benedek Tibor, Kásás Tamás, Madaras Norbert, Märcz Tamás vagy Szivós Márton. Ez a tény megkönnyítette a reménység beilleszkedését.

„A társak nagyon befogadóak és segítőkészek voltak. Edzéseken csak olaszul beszélnek, de eleinte Aaron Younger mindent lefordított nekem. Aztán hamar kezdtem megérteni az olasz vízilabdanyelvet. Miután már tizenhat évesen Németországból Magyarországra is egyedül költöztem, ez a része nem volt újdonság a váltásnak. Nagyon szép lakást kaptam, ahonnan rálátok a tengerre, és természetesen az étkeztetésem is megoldott lenne, ha nem szeretnék otthon főzni magamnak. De szívesen készítek ebédet, vacsorát, leginkább a német és a magyar konyhánál egyszerűbbnek tűnő olasz módra. Jelenleg van egy lakótársam is, az amerikai Jack Larsen beköltözött, amíg nem találnak neki másik helyet.”

Haverkampf Bence (14) az FTC után a Pro Reccóban is vilégklasszisok között játszhat Fotó: Marika Torcivia

Haverkampf elmondta, a Pro Reccóban eltöltött hónapok alatt a fejlődése töretlen maradt.

„Az edzések felépítése más, mint a Fradiban, az edző, Sandro Sukno is sajátos stílust képvisel. Az előnyömre válhat, hogy megismerem ezt a látásmódot is, amelyről nem lehet megmondani, hogy jobb vagy rosszabb a magyarokénál. A legfontosabb, hogy sokat játszom. Az biztos, hogy nagy meglepetések nem értek Reccóban, hiszen a világ legprofibb csapatából, a Fradiból jöttem. A népligeti sportkomplexumban minden adott ahhoz, hogy ezt a sportágat valaki a legmagasabb szinten tudja űzni. A kölcsönszerződésem egy évre szólt, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

Hosszú távon természetesen a Ferencvárosban és a magyar válogatottban képzelem el magam.

Ezen a nyáron Zágrábban lesz az U20-as világbajnokság. Szeretnék ott lenni a magyar csapatban, jó teljesítményt nyújtani és aranyérmet szerezni.”

(Kiemelt képünkön: Haverkampf Bence Fotó: Marika Torcivia)