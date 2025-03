Úszás: modern uszodában krioszauna is segíti a KASI-utánpótlást

A tízpályás versenyuszoda 2019-es átadása előtt is meghatározó szerepe volt a KASI-nak Kaposvár életében, azt követően pedig már nemcsak a somogyi főváros, hanem az egész régió szempontjából is jeles centrummá nőtte ki magát, ahol rendületlenül pezsgő vízi élet folyik. Okkal csendült ki az elégedettség Virovecz Richárd vezetőedző szavaiból is, amikor „helyzetjelentést” kértünk tőle.

„Régióközpont vagyunk, nálunk van az egyik legújabb és legmodernebb uszoda, alapjáraton már ez is egyfajta kiemelkedést biztosít a térségben” – hallottuk a fiatal szakember bevezetőjét, aki azzal folytatta, hogy az utánpótlásban jeleskednek a leginkább.

„Felnőttversenyzőnk általában kevés van, de szeretnénk, hogy egyre többen tudjanak maradni a városban,

a KASI-ban pedig arra törekszünk, hogy a béka korosztálytól kezdve a hobbiúszókon át a válogatottakig mindenkivel tudjunk érdemben foglalkozni

– mondta. Ehhez nemcsak az infrastruktúra biztosított, hanem a szakemberek is.

„A feltételek minden oldalról adottak. Van négy kiválóan képzett, s tapasztalt edzőnk, két úszóoktatónk, emellett technikai vezető is segíti a munkát, illetve kiegészítő szakembereink is vannak, akik a regenerációhoz járulnak hozzá tudásukkal. Dolgozik nálunk erőnléti edző, masszőr, gyógytornász, aztán rehabilitációs központja is van a sportközpontunknak, újdonságként pedig pár hónapja üzembe állt a krioszauna is” – hallottuk a vezetőedzőtől.

Hogy mit érdemes tudni ez utóbbiról, amely leginkább hidegterápiaként, az egész testre jótékony hatással bíró, mellékhatások nélküli kezelésként ismert?

„A lényege: az egyszer egyméteres kabinban mínusz 80 fokra egy külső gép segítségével lehűtjük a levegőt. A gyerekek zokniban, rövidnadrágban, kabátot, kesztyűt és maszkot viselve bemennek, s három percet töltenek a fülkében, ez nagyban segíti a regenerációt, a sérülésekből való gyorsabb felépülést. A nagy megterhelés közepette a krioszauna segít abban is, hogy folyamatosan képesek legyenek komoly fizikai teljesítményre.”

Virovecz Richárd részletes adatokkal is szolgált a náluk úszó gyerekseregről:

„Jelenleg egy híján hatvan igazolt versenyzőnk van, plusz vizsgára készülők úgy tizenöten, illetve a tanmedencében is 15-20 között mozog a létszám, vagyis megközelítőleg 90 fővel dolgozunk” – mesélte a hátországról, amely a 8 és 18 év közötti korosztályokat fogja át. Jól állnak az országos ranglétrán is.

„Az összes úszót figyelembe vevő rangsorban legutóbb nyolcadikak voltunk. Nagyon erősnek bizonyult tavaly a serdülő, illetve az ifi és a nagygyermek korosztályunk, a tizenöt-tizennyolc évesek a rövidpályás ob-n hatodikak lettek, ahogyan a nyílt víziek is, a medencés hosszútávúszók hetedikként zártak, s egyformán a hatodik helyen végeztek a mieink a serdülő és ifi bajnokságon is.”

A kaposvári tehetségek közül a legismertebb az ifjúsági válogatott gyorsúszó, Kakuk Koppány.

„Elsőként valóban őt érdemes megemlíteni,

Koppány szinte minden évben korosztályos országos csúcsokat úszik,

minden évben magyar bajnok volt eddig, egészen a delfin korosztálytól kezdve, ráadásul még jövőre is utánpótláskorú. A Héraklészeseink közül Szabó Nóra, Pálca-Juhász Emese, Király Flóra és Gulyás Fanni nevét mondanám, akikre érdemes odafigyelni.”

(Kiemelt képünnkön: A KASI úszói érmekkel is alátámasztott mutatós eredményeket értek el a tavaly decemberi ifi ob-n Forrás: Facebook)