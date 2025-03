Kosár: hol tart a szombathelyi utánpótlás a felnőttsikerek árnyékában?

Sorozatban öt bajnoki cím, illetve három Magyar-kupa-győzelem – ez a Falco felnőtt férfi kosárlabdacsapatának mérlege 2019-től kezdődően, és ezzel a szombathelyiek büszkélkedhetnek az ország legjobb és legsikeresebb felnőttegyüttesével ebben az időszakban. Mindeközben olyan saját nevelésű játékosok alkotják a Falco gerincét, mint Perl Zoltán és Váradi Benedek, akik szombathelyi születésűek, a városban tanulták meg a sportág alapjait, és mostanra nemcsak a Falco, hanem a felnőttválogatott legfontosabb játékosaivá váltak.

Arra voltunk kíváncsiak:

várható-e, hogy a közeljövőben hasonló kiválóságok kerüljenek ki a helyi fiatalok közül?

Egyáltalán milyen erőt képvisel manapság a szombathelyi utánpótlás? Erről a felnőttcsapat korábbi vezetőedzőjét, a korábban sok éven át a korosztályos válogatottak szövetségi edzőjeként dolgozó, Váradi Attilát kérdeztük, aki jelenleg a Szombathelyi Sportiskola szakosztályvezetőjeként tevékenykedik, illetve az U21-es csapatot vezetőedzőként irányítja.

Szombathelyen sokáig nagyon magas színvonalú, minőségi nevelőmunka zajlott, és ezt az utánpótlásból kikerült képzett játékosok is igazolják

– mondta Váradi Attila az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor az elmúlt években nagy változásokon ment keresztül a hátország, mivel

az edzői garnitúra kicserélődött, egy generációváltáson esett át, és egyre több fiatal edzőt kezdtünk el foglalkoztatni, méghozzá saját nevelésű, helyi kötődésű szakembereket, akiket türelmesen szeretnénk felépíteni.

Az a célunk, hogy belőlük is kiváló edzők váljanak, viszont ehhez időre van szükség. Minket sajnos a koronavírus-járvány igencsak megviselt, az edzéslehetőségeket nagyon nehezen tudtunk megoldani, illetve sok más problémával is szembesültünk ebben az időszakban. Majd a covid után azt vettük észre, hogy lépés hátrányba kerültünk a korábbi riválisainkkal szemben. Nagy erővel azon dolgozunk, hogy ledolgozzuk ezt a hátrányunkat, és újra felzárkózzunk az élvonalhoz."

Váradi Attila Forrás: Szombathelyi Sportiskola

„A járványidőszak miatt egy-két korosztályban sajnos nem tudtuk megadni a szükséges képzést a fiataloknak, ez pedig most hiányzik náluk, és azon vagyunk, hogy bepótoljuk ezt a lemaradást, illetve a legkisebbeknél pedig igyekszünk visszatérni a régi rutinokhoz, és megadni a megfelelő alapokat a gyerekeknek.

Úgy érzem, jó úton haladunk, és a megkezdett munka idővel be fog érni.

Egyfajta piramisrendszerben felépítve három egyesület keretei között az utánpótlás-nevelés Szombathelyen: az U21-es és az U19-es korosztályban a Falco versenyezteti a fiatalokat, míg az alsóbb korosztályokban a Szombathelyi Sportiskola (U16 és U14), illetve a Szombathelyi Ifjú Solymok egyesületében zajlik a nevelőmunka. Amíg utóbbiban a tömegbázis megteremtése és a tehetségek kiválasztása a cél, addig a Sportiskolában már a képzés kerül előtérbe.

„Ez a struktúra korábban nagyon jól műkődött, és azt gondolom, még ma is megállja a helyét a szisztéma, viszont mint már említettem, a gyerekek képzettsége terén bizony volt lemaradásunk egyes korosztályokban, ezt pedig a bajnokságban elért helyezések vissza is tükrözték, akadt talán egy-két gyengébb szereplésünk a korábban megszokott eredményekhez képest.

Ugyanakkor a céljainkat továbbra sem szeretnénk feladni: szeretnénk minél több szombathelyi és vas megyei fiatalt bevonzani a sportágba, hogy belőlük aztán képzett, minőségi játékosokat neveljünk.

Forrás: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Bízva abban, hogy lesz köztük olyan, aki idővel majd Perl Zolihoz vagy éppen a fiamhoz, Benedekhez hasonlóan a felnőttcsapatban is alapemberré tudja kinőni magát.

Fontos, hogy ilyen jó példák vannak a fiatalok előtt, hiszen van kire felnézniük, és láthatják, hogy kemény munkával nem lehetetlen, hogy odaérjenek a legmagasabb szintre.

Szombathelyen most minden adott a minőségi munkához, a gyerekek körében rendkívül népszerű a kosárlabdasport,

és a legkisebbek közül sokan hétről hétre ott szurkolnak a nagycsapat mérkőzésein a Savaria Arénában, és többségük nemcsak meccsekre jár, hanem aktívan kosarazik is. A nagyobb kihívást az jelenti, hogy meg is tartsuk a sportágban a gyerekeket, kevesebbekben van meg az a fajta elhivatottság és elköteleződés, ami ahhoz kell, hogy valakiből profi játékossá váljon. Természetesen arra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a mennyiség mellett minőséget is neveljünk. Minél korábban kezd el kosarazni, és tényleg jó munkát végeztetnek, akkor később annál dinamikusabban és gyorsabban fog fejlődni, és nagyobb valószínűséggel lesz belőle éljátékos felnőttszinten is."

(Kiemelt kép forrása: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)