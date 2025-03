Kézilabda: esztergomi lányok nemzeti színekben

„Elsősorban a saját korosztályomra koncentrálok, ám az NB II is remek tanulópénz, rutinos felnőttek ellen léphetek pályára. Örülök, amikor az első csapathoz hívnak, de még rengeteget kell fejlődnöm, hogy ott is rendszeresen tudjak játszani.”

Így nyilatkozott az Utánpótlássportnak 2022 végén Faragó Lea, aki akkoriban a NEKA U19-es és NB II-es csapatát erősítette, emellett párszor a felnőttélvonalban is bevetették. Azóta nagy utat járt be az immár a Mol Esztergom együttesével a bronzéremért hajtó fiatal, aki jelenleg a góllövőlista harmadik helyén áll; 16 bajnokin 108 találatnál jár.

„Nem tagadom, nagyon jó érzés volt most visszahallani ezeket a mondatokat, annyi minden történt azóta… Villámgyorsan történtek a dolgok az elmúlt években, de mindig arra próbálok fókuszálni, ahol és amilyen helyzetben vagyok, és ha elérkezett egy újabb lépcsőfok, azt próbáltam megugrani. Ezt a felfogást egyébként igyekszem a mai napig követni – mondja a honlapunknak az átlövő, aki a felnőttválogatottban március első felében debütált, az ukránok ellen előbb nem hivatalos, majd hivatalos felkészülési meccsen is pályára lépett, az előbbin 4, az utóbbin 2 gólt szerzett. –

Nem vagyok izgulós típus, de azért éreztem, mekkora dolog, hogy ott lehetek;

főleg a második meccs volt izgalmas, amikor már nézők előtt játszottunk. Tavaly nyáron még junior-vébén szerepeltem, ahhoz képest óriási a különbség, minden téren nehezebb a nagyok között helytállni. Igyekeztem felvenni a ritmust, az első találatomra pedig örökké emlékezni fogok.”

Faragó Lea a felnőttválogatottban Forrás: Esztergom Handball

A debütálást ráadásul még különlegesebbé tette, hogy nővérével, a Mosonmagyaróvárt erősítő Faragó Lucával egyszerre élhette meg, akik szintén első alkalommal léphetett pályára a felnőttválogatottban.

Már maga a debütálás is kiváltságos helyzet egy kézilabdázónak, hát még, ha a tesójával együtt sikerül,

ez nagyon ritka. Ott voltunk egymásnak, ami remek érzés, mindent meg tudunk beszélni egymással.”

A folytatás kapcsán Faragó ugyanolyan szerényen és céltudatosan fogalmaz, mint tette azt két és fél évvel ezelőtt.

„Továbbra is az a célom, hogy kiegyensúlyozottan, jól teljesítsek én és a klubcsapatom is, ez pedig a folytatásban újabb meghívót érhet a felnőttválogatottba. Ezért rengeteget kell dolgozni a jövőben is.”

A juniorok között is találunk esztergomi fiatalt.

A múlt héten a junior leányválogatott is edzőtáborba vonult, a Bohus Beáta vezette nemzeti csapatban pedig Teplán Korina bizonyíthatott (mellette a klubból Bede Fanni is bekerült a keretbe), aki az Elek Gábor irányította NB I-es esztergomi együttesben is szerepet kap. Elmondása szerint erre ő maga sem számított, amikor tavaly nyáron a PEAC-tól átigazolt, hiszen a 2023/2024-es évadot sérülés miatt teljesen kihagyta.

„Keresztszalag-szakadásom volt, emiatt hosszú időt kellett rehabilitációval töltenem. Ebben a helyzetben meglepett, és nagyon jól esett, hogy Elek Gábor érdeklődött irántam, nem volt kérdés, hogy elfogadom az ajánlatot. Érdekesség, hogy ebben az időszakban még az NB I/B volt a képben, ezért

a felnőttélvonal még nagyobb ugrásnak tűnt a visszatérés kapcsán

– mondja az Utánpótlássportnak Teplán, aki góllal debütált az NB I-ben tavaly ősszel, és eddig az összes bajnokin számított rá Elek. – Nagy segítség, hogy számos másik fiatallal együtt dolgozhatok, így nem volt nehéz a beilleszkedés, és a rutinosabbak, Ziziék (Szucsánszki Zita – a szerk.) is ott vannak mellettünk. Ettől függetlenül a mai napig van bennem kis izgalom az edzések előtt.”

Teplán Korina Forrás: Esztergom Handball

A fiatal korábban még serdülőként szerepelt a válogatottban, most juniorként tért vissza.

„Óriási öröm volt, amikor megtudtam, hogy számítanak rám. Jól sikerült a hét, a légkör is remek volt, az edzések és a meccsek is, nincs okom a panaszra. Bízom benne, hogy áprilisban visszatérhetek majd, a nyáron pedig Európa-bajnoksága lesz a korosztálynak, mindent megteszek majd, hogy ott lehessek!”

(Kiemelt képünkön: Faragó Lea Forrás: Esztergom Handball)