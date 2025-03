Jégkorong: Ravasz Csanád a duplázásra tör a BJA-val

Szakítva az elmúlt években megszokott lebonyolítással, a magyar bajnoki cím (ob I) rangját szerette volna a Magyar Jégkorong Szövetség visszahozni azzal a változtatással, hogy ebben az évadban nem az Erste Ligában a legjobb helyen végző magyar csapaté a titulus, hanem külön rájátszást írt ki kizárólag a magyarországi együtteseknek. A BJA az Erste Liga alapszakasza mellett a magyar bajnokságét is megnyerte, így egyenes ágon jutott be a legjobb négy közé. Az elődöntőben az FTC ellen nagy csatában – az egyik fél második győzeleméig tartó párharc csak a harmadik találkozón dőlt el – jutott be a fináléba, majd ott a DEAC várt Kangyal Balázs együttesére. A döntőben kiélezett küzdelem zajlott a jégen, végül azonban érvényesült a papírforma: a fővárosiak 3–1-re behúzták a párharcot, és ezzel magyar bajnoki aranyérmesek lettek.

A sikerből utánpótláskorúként a 2005-ös születésű Ravasz Csanád is tevékenyen részt vállalt.

Az ob I-es rájátszásban az U20-as válogatott támadó mind a hét meccsen pályára lépett, s ezeken a találkozón két gólt is szerzett: egyet az FTC elleni elődöntő sorsdöntő harmadik meccsén lőtt, egyet pedig a Debrecen elleni döntő negyedik meccsén jegyzett.

Ez a bajnoki cím nagyon kedves a szívünknek, rengeteget dolgoztunk érte

– nyilatkozta Ravasz az Utánpótlássportnak. – Olyan nagynevű klubokat tudtunk legyőzni, mint például a Ferencváros, amely az elmúlt hat évben sorozatban mindannyiszor a legjobb hazai csapatként végzett az Erste Ligában, és ezzel magyar bajnoknak mondhatta magát.

Ráadásul olyan kerettel sikerült most diadalmaskodnunk, amelyet zömében magyar játékosok alkotnak. Azt hiszem, ez a megközelítés példamutató lehet a többi hazai klub számára is, hogy így is lehet győzni, és nem csak nagyszámú légióst felvonultatva lehet sikert elérni.

Emiatt volt is bennünk egyfajta extra motiváció, bizonyítási vágy. Mindenki nagyon akart nyerni, nem fogtuk vissza magunkat annak fényében, hogy majd rápihenünk esetleg az Erste Liga rájátszására. Egyszerűen be szerettük volna bizonyítani, hogy tényleg mi vagyunk jelenleg a legjobb csapat idehaza. Örültünk, hogy visszahozták ezt a formátumot, mert sokkal izgalmasabb volt, hogy ilyen formában dőlt el a magyar bajnoki elsőség, és ezáltal jóval nagyobb presztízse is van ennek a címnek."

Ravasz Csanád Forrás: BJA

„Igyekeztem kivenni a részem a győzelemből, és minél többet hozzátenni a csapat teljesítményéhez.

A karrieremben fontos mérföldkőnek bizonyult ez a rájátszás. Csupán néhány mérkőzésről beszélünk, de úgy érzem, nagyot tudtam előrelépni ebben az időszakban.

Az elmúlt hetekben felfelé ívelő formát tudtam mutatni. Azon vagyok, hogy ezt a teljesítményt az Erste Liga playoff-küzdelmeire is átmentsem. Nem szabad most hátradőlni, bele kell tenni a kemény munkát ezentúl is."

Nem sok ideje volt Ravasz Csanádéknak ünnepelni, ugyanis az ob I megnyerése után már megkezdődött az Erste Liga rájátszása is. Az első kört jelentő negyeddöntőben az első kiemelt BJA jelenleg 2–0-ra vezet a nyolcadikként rangsorolt Újpesttel szemben. (Az egyik csapat harmadik sikeréig tart a párharc.)

Természetesen, az Erste Ligában is az aranyérem megszerzése a fő célunk. Ugyanakkor fontos, hogy lépésről lépésre haladjunk, és ne tekintsünk az aktuális feladatnál előrébb.

Ez a recept eddig jól bevált, és bízom benne, hogy a folytatásban is így lesz."

(Kiemelt képen: Ravasz Csanád Forrás: BJA)