Atlétika: a fedett pályás Eb-n remeklőket ígéretes utánpótlás követi

A hollandiai Apeldoornban rendezett felnőtt fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon Molnár Attila 400 méteres síkfutásban favoritként nyert aranyérmet. A tavaly még az U23-as korosztályban is versenyző kiválóság fölénye magyar szemmel nézve egyszerre felemelő és szokatlan volt a kontinensviadalon, ugyanis az elmúlt években többnyire nem honfitársaink érmeiért izgulhattunk a világversenyek sprintszámaiban. Mellette a két éve még az utánpótlásban versenyző Takács Boglárka is döntőt futott, miközben országos csúcsot ért el 60 méteren, a 21 éves Tóth Anna pedig 60 méteres gátfutásban jutott elődöntőig, és csupán tizenegy századdal maradt le a Kozák Lucát egyébként rajtolói közt jegyző fináléról. A kétszeres U20-as vb-, valamint U23-as Eb-bronzérmes Tóth mellett a másik magyar korosztályos versenyző Apeldoornban az U18-as Eb-győztes magasugró, Bátori Lilianna volt, aki még a 18. születésnapja előtt felnőtt Eb-döntőben szerepelhetett.

A figyelemre méltó eredmények után a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójától, Scheidler Gézától érdeklődtünk arról, hogy mi áll a sportági felemelkedés megkezdésének hátterében.

„Ahol az utánpótlást is bevonva, programszerűen jelenik meg a sportágfejlesztés, ott előbb-utóbb az eredmény is megérkezik – vélekedik a szakember. – Amikor egy program indításában gondolkodunk, akkor egyrészt meg kell néznünk, hogy az utánpótlásban milyen alapanyagokból, milyen típusú versenyzőkkel dolgozhatunk. Másrészt tudnunk kell, az egyes versenyszámokban mekkora kihívást jelent az érvényesülés a nemzetközi színtéren, mert mindez befolyásolja, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. A sprintszakágban a 2023-as budapesti világbajnokság előtt már látszódott az előre mozdulás. És remek kiindulópontot adott, hogy a váltóinknak a hazai rendezés miatt nem kellett kvalifikálniuk a vébére. Öt éve a vébéfelkészülés jegyében elindult a Zsivótzky-program, amelybe több ígéretes fiatalt sikerült bevonnunk, és váltóra koncentráltunk, mert akkor még egyéniben senkinek nem lett volna esélye maradandót alkotni. Molnár Attila is tehetséges srác volt, aki nagyjából ugyanazokat az átlagokat futotta négyszázon, mint előtte már többen is. Majd a programmal járó anyagi feltételeknek is köszönhetően

sikerült megfelelő mennyiségű edzőtábort beiktatni, felméréseket készíteni és a hazai edzők mellé sikeres, elismert külföldi szakembert bevonni a munkába.

Abban bíztunk, hogy a rendszer idővel kitermel egy jó váltót, amelynek tagjaiból lehetnek eredményes egyéni versenyzők is.”

A gátfutó Tóth Anna (balra) már megdöntötte Kozák Luca (jobbra) korosztályos csúcsát Fotó: Kovács Péter

A sportszakmai igazgató kiemelte, hogy a fedett pályás Európa-bajnokságon látott magyar atlétákat hozzájuk hasonlóan reményteli utánpótlás követi.

„Maradva a sprintereknél, az U23-as Tóth Anna gátfutásban Kozák Luca csúcsait döntögeti, a tizenkilenc éves Sulyán Alexa pedig fedett pályán már Takács Boglárka rekordját javította meg kétszáz méteren. Négyszáz méteren ott van az utánpótlásunkban az U20-as vébénegyedik Kovács Árpád vagy az év elején U20-as csúcsot futó Szentgyörgyi Zita. Egyébként, ha Apeldoornban Enyingi Patrik lett volna az egyetlen versenyzőnk négyszáz méteren, a magyar atlétika viszonylatában már az ő hetedik helyét is kiemelkedőnek könyvelnénk el.”

Az U20-as Szentgyörgyi Zita 400 méteres síkfutásban remekel Fotó: Hegedüs Gábor

Scheidler Bátori Lilianna teljesítménye mellett sem ment el szó nélkül, és megerősítette, hogy hatalmas potenciál rejlik a tinédzserben.

„Bizakodásra ad okot, hogy akadnak olyan fiataljaink, akik a jelenlegi mutatóik alapján jó eséllyel pályáznak a felnőtt nemzetközi elitbe kerülésre is. Lilianna mellett az ugrószakágban mások mellett ilyen a távolugró Rózsahegyi Bori vagy a rúdugró Varga Iván, többpróbában pedig Kriszt Sarolta. Fontos, hogy az utánpótláskorúak láthatják, a magyar atlétika is képes nemzetközi sikereket elérni, sprinterünk is lehet Európa-bajnok.

Azonban továbbra is ügyelni kell a fokozatosságra és a felnőttkori eredményességet szükséges szem előtt tartani.

Ha valaki a felnőtt edzésmetodikát az utánpótlásban alkalmazza, akkor a versenyzője gyorsan, látványosan képes fejlődni és korosztályos vébé-, Eb-érmeket gyűjteni. De amikor ténylegesen a felnőttkor küszöbére ér, már nem találkozhat sok új elemmel, és jellemzően megtorpan a fejlődése, majd eltűnik a mezőnyben. Lényeges az edzők türelme, hiszen a jövőt kell építeniük. Jó példa erre kiváló súlylökőnk, Márton Anita, aki a korosztályos éveiben nem halmozta az érmeket a világversenyeken, mégis fedett pályás világbajnok és olimpiai bronzérmes lett.”

(Kiemelt képünkön: A magasugró Bátori Lilianna 17 évesen jutott a felnőtt fedett pályás Eb-döntőjébe Fotó: Illyés Tibor/MTI)