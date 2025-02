Úszás: Zalaegerszegen jó kezekben van az utánpótlás

Február idusán a zalaegerszegi polgármesteri hivatal dísztermében megtartott díjátadó ünnepségen a városi „vizes” egyesület képviseletében Belső Gábor klubelnök és Horváth Csaba vezetőedző vette át azt a díszoklevelet, amelyet az indoklás szerint „az úszás mint sport megszerettetése és népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint az utánpótlás-nevelés terén végzett kimagasló tevékenysége, és az egyesület 2024-ben elért hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként” kapott meg a Zalaco-ZÚK.

Horváth Csaba, aki a korosztályos válogatottban is helyet kapott Nagy Napsugár és Nett Vivien mestere, megkeresésünkkor éppen kisiskolásokat és óvodásokat kalauzolt, akikkel az Úszó Nemzet Program keretében foglalkoznak ő és edzőkollégái a városi sport- és tanuszodában, melyet 2022-ben építettek át. Heti szinten ezerhétszáz gyerek jár ide úszni.

„Most jutottunk el idáig – mondta a vezetőedző. –

A 2022-es megnyitás előtt zárva voltunk, a szakosztálylétszám lecsökkent. Jelen pillanatban viszont már hetvenkét igazolt versenyzőnk van,

köztük az ifi vébén és Eb-n dobogós és pontszerző helyezéseket szerzett Nagy Napsugár és Nett Vivien. Mellettük vannak még más utánpótláskorúak is, köztük olyanok, akik az idei cápa, gyermek és serdülő országos bajnokságokon érmes helyekért fognak küzdeni.”

Horváth Csaba kitért rá, hogy többen a Jövő Bajnokai programban is benne vannak.

„Úgyhogy azt gondolom, egyesületünk, amely tavaly ünnepelte harmincéves fennállását, az utánpótlás területén is jól áll. Rengeteg gyereket próbálunk most behozni, van egy úszóiskolánk is, ahová négyszázan járnak heti szinten, és ugye

ott van mellette az Úszó Nemzet Program ezerkétszáz fővel, vagyis hetente közel ezerhétszáz gyereket mozgatunk meg.

A vezetőedző úgy fogalmazott, hogy oktatói létszámban is nagyot emelkedtek.

Most tizenhárom oktató és edző dolgozik együtt azért, hogy ez az úszóklub működjön.

Úgy gondolom, nagyon jó körülmények között, igazán profi létesítményben tevékenykedhetünk, amely minden igényt kielégít, s ebben partnerek a szponzorok, az önkormányzat, szóval nem panaszkodhatunk... Zalaegerszegen jelenleg a versenysport és a tömegsport mellett a csecsemőúszástól kezdve az iskolai és felnőttúszás-oktatásig bezárólag mindennel foglalkozunk, minden spektrumot próbálunk lefedni. Ami a versenysportot illeti,

reméljük, hogy hosszú távon is meglesz az eredmény, egyesületünk válogatott sportolókat is egyenletesen fog tudni adni,

és folyamatosan jól fogunk teljesíteni az országos bajnokságokon is” – mondta Horváth Csaba.

(Kiemelt képünkön: három kiváló úszó a zalaegerszegi utánpótlásból, Nett Vivien (balra), Scheffer Eszter, Nagy Napsugár Forrás: ZÚK)