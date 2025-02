Téli EYOF: vasárnap kezdődik a multisportesemény, 19 magyar indulóval

Mintha csak tegnap ért volna véget a legutóbbi, 2023-as téli EYOF (európai ifjúsági olimpiai fesztivál), amelyen parádésan szerepeltek fiataljaink, akik a megszerzett hat arany-, valamint egy-egy ezüst és bronzérmmel az esemény történetének legjobb magyar eredményét produkálták.

A kétévente rendezendő multisporteseménynek az idén Grúzia ad otthont, a magyar küldöttség pedig összeállt, sőt a célegyenesre fordult a készülődésben. A „hangolódásnak” fontos állomása a szokásoknak megfelelően az utazás előtt néhány nappal tartott fogadalomtétel: a csapat a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen gyűlt össze, ahol mások mellett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt is köszöntötte a tizenéves ígéreteket, kiemelve, hogy felejthetetlen élmény vár rájuk.

„Óriási értéket képvisel az európai ifjúsági olimpiai fesztivál:

a résztvevő fiatalok ezen az eseményen találkozhatnak először az olimpiai érzéssel.

Szurkolhattok egymásnak, nemzetközi kapcsolatokat építhettek a sportolói faluban, az érzés pedig később akár a nagy olimpiáig is elvezethet titeket. Harmincnégy érmet szereztünk eddig a téli EYOF-ok történetében, a dobogósaink pedig a felnőttek között is bizonyítottak” – mondta a sportvezető.

A viadal vasárnap kezdődik az esti nyitóünnepséggel, majd egy héten át, február 16-ig versengenek a fiatalok. Nyolc sportág került a programba, és hatban magyar indulónak is szurkolhatunk – ám

az előzetes tervekkel, vagyis a húsz fővel ellentétben csak tizenkilenc sportolónk utazik Bakurianiba.

Az alpesi síző, Schneider Brúnó balszerencséjére néhány nappal a fogadalomtétel előtt sérült meg, ezért ki kell hagynia a multisporteseményt, ott lesz viszont a mezőnyben az ugyanebben a szakágban szereplő bátyja, Schneider Milán, aki tavaly az ifjúsági téli olimpián alakított emlékezeteset: műlesiklásban a bemelegítő csúszás közben eltörte a kézközépcsontját, ennek ellenére – összeszorított fogakkal – beverekedte magát a top 20-ba. A 17 éves versenyző az Utánpótlássportnak elmondta, az öccséért is küzd majd az EYOF-on.

Az alpesi síző Schneider Milán az öccséért is küzd majd Grúziában Forrás: Magyar Síszövetség

„Az ifjúsági olimpia miatt már rutinosabban várom a kezdést, tudom, hogy mire számíthatok, ettől függetlenül most is ugyanolyan nagy élmény volt bekerülni a csapatba, mint a múlt évben – mondta Schneider Milán. – Biztos, hogy magabiztosan állok oda a rajthoz, úgy érzem, mostanra fejben is beértem. Attól sem rettenek meg, ha bármi baj történik, tavaly megerősített, hogy sérülten is jó eredményt értem el. Ami a legnagyobb fájdalom, hogy Brúnó nem lehet ott a mezőnyben.Régóta vártuk, hogy együtt szerepelhessünk egy ilyen eseményen, de elszakadt a keresztszalagja, és ezt nekem sem volt könnyű feldolgozni, hát még neki…De nem áll meg az élet, és

érte is fogok küzdeni a lejtőn. Próbálok a helyzetből plusz motivációt meríteni.

A 2023-as téli EYOF-on a magyar éremhalmozásból leginkább a rövid pályás gyorskorcsolyázók vették ki a részüket, ők hetet tettek „a közösbe”, és most sem lepődnénk meg, ha a szakág képviselői közül lenne olyan, aki éremmel tér haza. A két évvel ezelőtti csapat természetesen teljesen kicserélődött, de erős az utánpótlásunk, négy short trackes most is ott lesz a mezőnyben. Közülük mindannyian az eddigi legnagyobb feladatukra készülnek.

Nem is tudom elmondani, mekkora boldogság, hogy utazhatok, várom már a kezdést, doppingolnak a korábbi magyar EYOF-eredmények

– nyilatkozta Z. Molnár Natasa. – Major Dominikkal – aki a 2023-as téli EYOF-on három aranyérmet szerzett – a szerk.) például rendszeresen együtt edzünk, bízom benne, hogy mi is hasonló eredménnyel tudjuk zárni az eseményt.A legnagyobb álmom pedig az olimpia, addig nem akarom abbahagyni a sportolást, amíg meg nem nyerem!”

A short trackes Z. Molnár Natasa (zöldben) az EYOF-on is vezetné majd a sort Forrás: Facebook

Az esemény megnyitóját vasárnap magyar idő szerint 16 órai kezdettel rendezik meg. Magyar fiatalnak minden nap szurkolhatunk majd; a részletes program ITT érhető el.

A téli EYOF-on induló magyar csapat:



Alpesi sí: Kóka Ádám, Major Noel, Schneider Milán, Szalay Laura.

Biatlon: Benyovszki Lili, Besze Dániel, Csikász Panni, Gaál Dóra, Holló Martin, Kunos László Sámuel. Műkorcsolya: Ekker Léna.

Rövid pályás gyorskorcsolya: Árendás Mihály, Kiss-Gebora Flóra, Kun Bence Benedek, Z. Molnár Natasa.

Sífutás: Bere Johanna Zója, Ferbár Csongor.

Snowboard: Diószegi Bence, Kádár János Dominik.

(Kiemelt képünkön: a magyar EYOF-csapat már a helyszínen várja a kezdést Fotó: Team Hungatry)