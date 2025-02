Labdarúgás: két góllal nyert az U16-os válogatott Albániában

Tiranában játszott felkészülési meccset az U16-os futballválogatott kedden Albániában. Szabados József együttese kétszer is betalált a második félidőben: előbb Varga Zsolt akcióból, majd Polonkai Noel tizenegyesből volt eredményes, így 2–0-ra győzött Magyarország.

„Már az első félidőben is több lehetőséget dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk, de ekkor még sok technikai hibát követtünk el, és túlzottan direkt volt a játékunk. A második félidőre több helyen változtattunk, és amellett, hogy a cserék jól szálltak be, a kezdőcsapat tagjai is egészen más felfogásban jöttek ki a folytatásra. A szünet után végig kontroll alatt tartottuk a meccset, gólokat szereztünk, helyzeteink voltak, az albánok hátrányban sem tudtak nyomást gyakorolni ránk. A szezon legelején járunk, még nincsenek bajnoki formában a játékosok, ennek tudom be az első félidei visszafogottabb játékot, de összességében elégedett vagyok, hiszen sikerült győznünk, és a találkozó jól szolgálta az egyéni és a csapatszintű fejlődést" – nyilatkozta Szabados az mlsz.hu-nak.

A két válogatott csütörtökön ismét megmérkőzik egymással.

Albánia-Magyarország 0–2 (0–0)

Magyarország: Jakab Mátyás - Acsai Dominik (Vincze Tamás, 68.), Russnák Áron, Tóth Miklós, Papp Máté - Polonkai Noel (Bogdán Martin, 77.), Somogyi Tamás (Tímár Martin, 83.), Milkovics Márton (Somfalvi Barna, 46.) - Varga Zsolt (Zsolnai Dávid, 83.), Görög Vincent (Gyánó Marcell, 46.), Varga Zalán (Berekméri-Szigeti Ákos, 46.)

