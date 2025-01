Jégkorong: „Sikeres évek elé nézünk” – Kolbenheyer Zsuzsanna

Nagyszerűen indult az év utánpótláskorú jégkorongozóinknak. Az U18-as leányválogatott január elején meggyőző teljesítménnyel aranyérmet szerzett a budapesti divízió I/A-csoportos világbajnokságon, így a másodvonal bajnokaként jövőre már az elitben, a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhet. A Tüskecsarnok közönsége előtt Bedő Botond együttese sorrendben a franciákat, a norvégokat, az olaszokat, a németeket és az osztrákokat is legyőzte. Ennek köszönhetően jövőre, Kanadában tizenkét év után szerepelhet újra az A-csoportban a magyar az U18-as leányegyüttes.

A mieink mások mellett olyan nagy hokinemzetek ellen mérethetik meg magukat, mint Kanada, az Egyesült Államok, Finnország vagy Svédország.

„Rendkívül örömteli, hogy a felnőttválogatott tavalyi feljutása után most az U18-asoknak is sikerült ez a bravúr – kezdte az Utánpótlássportnak Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, aki 1990-ben az első magyar női igazolt játékos volt a sportág hazai történetében, később pedig 55-ször játszott a felnőttválogatottban. – Korábban még soha nem fordult elő olyan, hogy egyszerre mindkét korosztályban ott lehettünk volna az A-csoportban. A fiatalok győzelme ténylegesen azt jelzi, hogy nemcsak a Pat Cortina vezette nagycsapatnál zajlik megfelelő szakmai munka, hanem az utánpótlásban is.

Biztosra veszem, hogy ebből a generációból jó néhányan meghatározó szerepelt töltenek majd be a jövő felnőttválogatottjában is. Azt hiszem, biztos lábakon áll a női utánpótlás, és szép, sikeres évek, akár évtizedek elé nézünk.

Kolbenheyer szerint hosszú évek kemény munkájának az eredménye a mostani széria. Nagyjából 2010-11-re datálható, amikor először szintet lépett és jelentős fejlődésnek indult a magyar női hokisport.

„Ekkor kezdtünk el a fiúk mellett a lányokkal is szisztematikusan foglalkozni, és megindultak az U18-as, U16-os és U14-es tehetséggondozó programok. Aztán ez az építkezés hamar sikerrel is párosult, hiszen 2012-ben az U18-as válogatott már feljutott az A-csoportba, és két évig szerepelt a topszinten. A felnőtteknek 2019-ben – éppen Budapesten – jött el az áttörés, amikor a válogatott szintén felkerült az elitdivízióba.”

Tizenkét év után szerepelhet újra az A-csoportban az U18-as leányválogatott Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A szövetség első embere elmondta, ezek a sikerek minden alkalommal nagyot lendítettek a női szakág presztízsén, általános megítélésén, és a férfiak eredményei mellett a lányokra is kezdett egyre nagyobb figyelem vetülni.

„Csak érzékeltetésképpen:

miközben manapság már mintegy ezerháromszáz igazolt női hokist tudunk felmutatni idehaza, addig az én pályafutásom idején nagyjából két csapatnyira való játékos jött össze.

Összehasonlíthatatlan, mennyit változott a helyzet az elmúlt évtizedekben. Mára ott tartunk, hogy a legkisebbek, az U8-asok és az U10-esek között szereplő gyerkőcök legalább egyharmada kislány, azaz még a fiúkkal összevetve is sokat javult az összkép. Ahogyan az évek előrehaladtával a piramis alja szélesedett, és egyre nagyobb lett a merítés, nyilván több és több igazán tehetséges lány került ki a rendszerből, és jutott el aztán a legmagasabb szintig.”

Hozzátette, hogy eközben nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is jóval népszerűbbé vált a játék a lányok körében,

„A felnőttek között már több mint ötven nemzeti válogatottról tudunk, míg az U18-as korosztályban harmincöt-negyvenről úgy, hogy csak a világbajnoki szereplőket nézzük. Ennek fényében méltán lehetünk büszkék arra, hogy a mi női válogatottunkat stabilan a top tízben jegyzik a világranglistán.

Ha így folytatódik a munka, hamarosan tényleg stabil A-csoportos nemzetté válhatunk a női szakágban.

(Kiemelt képen: Kolbenheyer Zsuzsanna Fotó: Dömötör Csaba)