Atlétika: „A felnőttéveimre is hagyunk puskaport” – Tóth Anna

Remek formát mutatott az idei első versenyén a DVTK 21 éves gátfutója, Tóth Anna, aki a nyíregyházi fedett pályás viadalon vasárnap 60 m gáton 8.13 másodperccel nyert.

Ez az eredmény nyolc századra megközelítette az U23-as országos csúcsot, amelyet Anna tavaly óta tart 8.05-tel. Tigyi József tanítványa egyébként szabadtéren, 100 méteres gátfutásban is U23-as rekorder, ott két éve 12.84-cel rukkolt ki. Mindkét korábbi csúcsot a többek között Eb-ezüstérmes, 2022-ben itthon az év női sportolójának megválasztott Kozák Luca őrizte.

A Kazincbarcikáról induló Anna az idén az utolsó évét tölti az U23-as korosztályban, jövőre már kizárólag a felnőttek között méretheti meg magát. Eddigi utánpótlásévei alatt számos kimagasló sikert ért el:

100 méteres gátfutásban 2021-ben U20-as világbajnoki bronzérmet szerzett Nairobiban, majd egy évvel később ugyanezt megtette Caliban is.

2023-ban az espoói U23-as Európa-bajnokságon állhatott fel a dobogó harmadik fokára, tavaly pedig első ízben lett felnőtt magyar bajnok. Az idén júliusban az U23-asok számára a norvégiai Bergenben rendeznek kontinensviadalt.

„Az utolsó korosztályos évemben az U23-as Eb-t tekintem a fő versenyemnek, Norvégiában szeretnék csúcsformában lenni – mondja Anna. – Ennek a szezonrajtnak nagyon örülök, hiszen korábban nem kezdtem ilyen jó eredménnyel fedett pályán, mint legutóbb Nyíregyházán. Tavaly is jól indult az év, aztán a teljesítményem nyáron elmaradt a várakozásaimtól. Nem állt össze a futásom, derékfájással is küzdöttem, de ezzel együtt nagyon tanulságos volt ez az időszak. Most újra bizakodó vagyok a jól sikerült alapozás után.”

Tóth Anna az idén az utolsó U23-as évét tölti Forrás: Eurosport

Anna a számos felnőtt nemzetközi megméretés között rajthoz állt az isztambuli fedett pályás vb-n, a budapesti vb-n és a római Eb-n is. Testközelből érezhette tehát, hogy hol tart a női gátfutás világelitje.

„Minden versenyszám fejlődik az atlétikán belül, de a női gátfutás különösen sokat lépett előre az utóbbi időben. Elképesztően erős a nemzetközi mezőny, az utánpótlásból a felnőttek közé való átmenet pedig nem egyszerű. Ahol tudok, igyekszem értékes tapasztalatokat gyűjteni és sokat tanulni.

Elszánt vagyok, hiszek magamban, így nem tartom lehetetlennek, hogy idővel megálljam a helyem a legjobbak között is.

Úgy láttam, hogy a világ élversenyzői fizikálisan sokkal előrébb tartanak, mint én, de ez még egyáltalán nem baj, hiszen az edzőmmel, Tigyi Józseffel mindig is a fokozatosságra törekedtünk és az életkoromnak leginkább megfelelő munkát végeztük. Ennek köszönhetően minden évben tudtam fejlődni. Tudatosan építettük fel az edzéseket és a versenyeket, így még nem lőttük el az összes puskaport, hagyunk a felnőttéveimre is. Persze, most már kezdem elérni azt az életkort, amikor teljes erővel lehet tolni az edzéseket. Az a tapasztalat, hogy a mi versenyszámunkban az atléta átlagosan nagyjából huszonnégy-öt-hat éves korára éri el a teljesítőképessége csúcsát. Meglehet, vannak kivételek, akik éppen harminc esztendősen még másodvirágzásukat élik, de például az amerikai Masai Russell is huszonnégy évesen lett olimpiai bajnok Párizsban.”

Tóth Anna az elmúlt években a hazai női gátfutás kiemelkedő ígéretévé lépett elő Forrás: MASZ

Miután Anna az aktuális korosztályában rendre remekelt a világversenyeken, és a jelenlegi elsőszámú gátfutónk, Kozák Luca U23-as csúcsait is megjavította már, arra következtethetünk, hogy hamarosan újabb magyar kitűnőségnek szurkolhatunk a nemzetközi felnőttélmezőnyben. Ez azonban nem ilyen egyszerű, és Anna sem szeret jóslásokba bocsátkozni.

„Ha valaki kívülről nézi, azt gondolhatja, hogy nem túl bonyolult ez a versenyszám, hiszen csak minél gyorsabban kell futnod, miközben átugrod a gátakat. Belülről ez picit nehezebb. A felnőttek között már a mentális felkészültségnek is hatalmas a szerepe. Számomra jólesik, megtisztel és motivál, amikor sikeres versenyzőkhöz hasonlítanak, én viszont mindig csak magamhoz mérem az eredményeimet. Eddig igyekeztem türelmes lenni magammal és az elmúlt évem is megerősített abban, hogy ez a jó felfogás.

Még nem akarok minden áron ott lenni a felnőttvilágversenyeken és még nem szeretném nagy csalódásként megélni, ha valami nem jön össze az idősebbek között.

Magamnak akarok bizonyítani és a saját elvárásaimnak próbálok megfelelni. És ha ez sikerül, akkor már elégedettséget érzek.”

Anna szombaton a kazah fővárosban, Asztanában áll rajthoz a WA Indoor Tour Gold kategóriájú versenysorozatában. A megméretés nívóját jelzi, hogy a hírek szerint a mezőnyben – vagy akár közvetlenül Anna mellett – ott lesz a tavalyi fedett pályás világbajnok, világcsúcstartó bahamai Devynne Charlton is.

(Kiemelt képünkön: Tóth Anna Forrás: MASZ/Zsigmond László)