Vívás: remek Eb-, visszafogott vb-szereplés a fiataloktól 2024-ben

Az idén is két korosztályos világeseményen jártak utánpótláskorú vívóink. A kadétok és a juniorok Eb-jének Nápoly adott otthont februárban, a világbajnokságot pedig Rijádban rendezték áprilisban.

Hazánk fiataljai a két korosztály nyolcnapos, olaszországi kontinensviadalának összes versenynapján ott álltak a dobógón legalább egyszer.

Az egyetlen egyéni aranyérmet a tőröző Kollár Anna érdemelte ki a kadétok között, de ugyanúgy remekül szerepelt a korosztályban ezüstérmes kardozó, Csonka Dorottya, valamint a bronzérmes, szintén kardvívó Csoba Botond.

A kadétok mezőnyében továbbá a Csonka Dorottya, Rácz Brigitta, Szabó Polli, Tóth Nadin összetételű leány kardcsapat a második, a Berkeszi Dániel, Csoba Botond, Fabó Ákos, Kovács Lőrinc összeállítású fiú kardcsapat pedig a harmadik helyen zárt.

A junioroknál két kardozó nevéhez fűződik egyéni medália. Spiesz Annának ezüst, Vigh Benedeknek bronz lett a jutalma a versenynap végén. Spiesz továbbá Domonkos Emese, Kónya Csenge és Kovács Zsanett társaságában Eb-győzelemnek örülhetett.

A dobogó második fokára állhatott fel a Kalocsai Luca, Kollár Anna, Polonyi Petra, Wolf Eszter alkotta női tőrcsapat, és párbajtőrözők sem maradtak érem nélkül: Gachályi Gréta, Nagy Blanka, Salamon Réka, Wimmer Dorina a csapatversenyben bronzig jutott. A záró napon csakugyan értékes harmadik helyet szerzett a Bagdány Albert, Bálint Álmos, Budaházy Ambrus, Rubin Mattia felállású férfi tőrcsapat.

2023-ban a Tallinnban rendezett korosztályos Európa-bajnokságon szintén nem telt el úgy nap, hogy magyar vívó ne álljon a dobogó valamelyik fokán. Reménységeink akkor tizenhét érmet, közte hét aranyat érdemeltek ki. Ezúttal Nápolyban tizenegy érem, benne két arany volt a termés.

„Az Eb-győzelem után többektől kaptam azt a visszajelzést, hogy úgy látták, nagyon magabiztosan mozogtam a páston, és nem volt előttem más opció, csak is az aranyérem – mondta az egyéni kontinensbajnok Kollár Anna. – Belülről én is ezt éreztem, mert egész nap jól ment a vívás, bátor voltam és akkor sem ijedtem meg, amikor az ellenfelem felzárkózni kezdett, mert

tudtam, hogy meg fogom csinálni.

Nagyon örülök, hogy sikerült, és ezáltal kifizetődött a rengeteg munka. Az Eb előtt sokan mondták, hogy képes vagyok megnyerni, és én is tisztában voltam ezzel, de ezt igyekeztem nem teherként megélni. Boldog vagyok, hogy magamnak is megmutattam, tényleg képes vagyok.”

Aztán jött a rijádi kadét és junior-világbajnokság, melyen nyolc napot kellett várni az első magyar éremre.

Akkor viszont a magyar himnusz is felcsendült mellé, ugyanis

a Vasas kadétkorú kardforgatója, Csonka Dorottya nagyszerű teljesítménnyel világbajnok lett.

Csonka az elődöntőben azt az olasz Vittoria Moccit győzte le (15:10), akitől a nápolyi Eb-fináléban kikapott, az aranyért pedig egy másik itáliai vetélytársát, Francesca Romana Lentinit múlta felül (15:10).

„Az aranyérem hatalmas boldogsággal tölt el, mert már régóta szerettem volna elérni egy nagyobb eredményt. Már az Eb után úgy készítettem magamat fejben, hogy ha esik, ha fúj, én érmet szerzek a vébén, és abból is a legfényesebbet, mert ezüstből bőven akadt ebben az idényben” – fogalmazott a kadét-vb-győztes.

A záró napon a Domonkos, Kónya, Kovács, Spiesz alkotta junior női kardegység is közel járt a döntőhöz, de a négy között a franciák 40:29-es magyar vezetésről fordítottak, és végül 45:44-gyel ők kerültek a fináléba. Az üzbégek elleni bronzmeccs is egyetlen tuson múlt, ám a hajrában a franciákkal szemben jelentős előnyt leadó Spiesz másodszor nem engedte elúszni az összecsapást, és győztesen jött ki a kiélezett utolsó pillanatokból (45:44).

A halványabb vb-szereplés után Boczkó Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy több változást terveznek az utánpótlásképzésben. Az ősszel induló évadban például több válogatott élén új keretedző kezdett dolgozni. A szakember így nyilatkozott az idény előtt:

„A nemzetközi versenynaptár nem segít ebben az idényben, mert rengeteg junior-világkupaviadalt Európán kívülre vittek, így kihívást jelent megoldani, hogy ott legyünk annyi eseményen, amennyin a csapataink kellő mennyiségű ranglistapontot gyűjthetnek a jó kiemeléshez. Most is erős, ígéretes vívóink vannak, de ebben az évben még nem várok a kettővel korábbihoz hasonló remeklést.

Örömteli, hogy már mindegyik fegyvernemben felvesszük a kesztyűt a korosztályos élmezőnnyel, ugyanakkor számos országban megerősödött a sportág.

Például Ázsiában már nem csak Japán és Dél-Korea nevel nagyon jó vívókat, hanem Üzbegisztán meg Kazahsztán is. Az amerikaiak továbbra is kiemelkedőek, miközben Európában akár a törökök, Afrikában az egyiptomiak és tunéziaiak csatlakoznak a legjobbakhoz. Mi is fejlődünk, de egyre nehezebb jó eredményt elérni. Ezzel együtt úgy látom, hogy egy-két éven belül megint ott lehetünk a top három közelében a világon.”

