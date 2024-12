Úszás: az utánpótlás szép eredményekkel búcsúzhat 2024-től

A búcsúzó esztendő kiemelt viadalának számított ifjú úszóink életében a litvániai medencés Európa-bajnokság júliusban, míg a nyílt vízieknél az ifi Eb mellett a korosztályos világbajnokság is csúcseseménye volt 2024-nek. Mindhárom állomás hozott magyar sikereket – bocsátotta előre értékelésében Selmeci Attila mesteredző, aki a sportági szövetség szakmai alelnöki tisztét látja el.

„Vilniusban a 15-18 éves fiúk és lányok vetélkedtek ifi Eb keretében, és mondhatom, nagyon szép eredmények születtek, hiszen

egyéniben három arany, három ezüst és négy bronz lett a magyar mérleg, továbbá női váltóban is született egy első helyünk

– mondta a szakember. Hozzátette, hogy eleve igen erősnek ígérkezett a csapatunk, annak is elsősorban a hölgy részlege.

„A női szakág legkiválóbbjai különösképpen remekeltek, noha Pádár Nikolett betegség miatt nem is utazott ki Litvániába – jelentette ki. – A legjobban a szintén 18 éves Ábrahám Lilla teljesített, aki 200 és 400 gyorson aranyat nyert, 100 gyorson ezüstöt, s meghatározója volt a 4x200-as női gyorsváltónak, amely szintén aranyérmet hozott haza. Ő bizonyult a magyar csapat legeredményesebb tagjának. Utána jött a fiatalabb, 2008-as születésű Jackl Vivien, akinek még két éve van az ifi Eb-ken. Ő 400 vegyesen győzött, 1500 gyorson bronzot, 800 gyorson ezüstöt érdemelt ki, s ugyancsak meghatározó tagja volt az Európa-bajnok váltónak. Molnár Dóra 200 gyorson és 200 háton is harmadikként végzett, s a váltóval aranyat kapott, míg a szintén 18 éves Komoróczy Lora 100 háton lett ezüstérmes. A váltót még azért is emelném ki, mert nagyot úszva nyert, s Pádárral még jobb lett volna. Olyan

komoly 4x200-as váltó ez, amely később a párizsi olimpián – Pádárral, Ábrahámmal és Molnárral a soraiban – hatodik lett, majd a decemberi, budapesti rövid pályás vébén meg ezüstérmesként végzett.

Molnár Dóra (balra), Pádár Nikolett és Ábrahám Minna a tini részleget képviselve vállalt szerepet a 4x200-as női gyorsváltónk idei Eb- és vb-ezüstjéből, s olimpiai 6. helyéből Forrás: musz.hu

Selmeci Attila megemlítette még Abonyi-Tóth Glendát, aki az ifi Eb-n 200 pillangón 4. helyezést ért el, s a még Jacklnál is fiatalabb Szabó Lillát, aki Vilniusban a 4x200-as váltó tagjaként, Pádár helyett úszva járult hozzá az első helyhez.

„A fiúknál már kissé árnyaltabb a helyzet – folytatta a szakember. –, bár náluk is akadt azért egy-két jó eredmény. Kiemelném Antal Dávidot, aki 200 pillangón 1:57-es idővel bronzérmet szerzett úgy, hogy a többieknél jó két évvel fiatalabban versenyzett.

Biztos vagyok benne, hogy jövőre, meg még a rákövetkező évben is akár aranyéremmel is hazatérhet, hiszen azóta is folyamatosan fejlődik. Ő volt a fiúk közül a legeredményesebb versenyzőnk.Kováts Alex

100 háton elért negyedik helye is megemlítendő, s kiemelném még Pápai Olivért, aki decemberben volt 15 éves, ő a 4x200-as, ötödik helyezett gyorsváltóban úszott, s nagy egyéni rekordokat produkált az ifi Eb-n. Emellett a hazai rövid pályás ob-n, Kaposváron felnőtt országos bajnok lett 400 gyorson. Nem véletlen, hogy

a decemberi, budapesti vébén Sós Csaba szövetségi kapitány bizalmat szavazott neki, ott lehetett a váltóban, amelynek befejező embereként nagyon-nagyon jól úszott,

s ha így fejlődik tovább, sokra viheti a roppant tehetséges fiatalember. Jó adottságú és mentalitású versenyző, aki Antal Dáviddal és Kakuk Koppánnyal együtt komoly eredményeket fog jövőre elérni.”

Vilnius után nézzük a nyílt vízieket!

„Nekik szintén volt ifi Eb-jük, Bécs mellett, a Dunán rendezték meg júliusi versenyüket, ahol szépen helyt álltak a mieink, mindkét nemnél.

A pontversenyben első lett Magyarország, az éremtáblázaton pedig 1 arannyal és 4 ezüsttel második.

Kárpáti Máté 7,5 kilométeren ezüstöt nyert, plusz a váltóval Európa-bajnok lett. Nagy Napsugár az ugyanilyen távon szintén ezüstérmesként, a váltóval aranyérmesként zárt. Huszti Márton 5 kilométeren lett második, váltóban első, végül Bartalos Anna szintén 5 km-en egyéni ezüstöt, a váltóval pedig aranyat szerzett. Ők négyen nagyon szépen teljesítettek. Egy nagyon jó eresztésről van szó,

jó csapat kezdi bontogatni szárnyait, minden reményünk meglehet arra, hogy az elkövetkező években a magyar nyílt vízi úszás továbbra is világszinten fog teljesíteni.

A junior, azaz ifjúsági korú nyílt víziek az Eb mellett vébén is találkoztak az idén.

„Méghozzá Szardínia szigetén, szeptember elején, és itt is nagyon szépen szerepeltünk.

A pontversenyben csapatunk harmadik lett, az éremtáblán szintén a harmadik hely jutott a mieinknek az egy arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal.

Egyénileg Nagy Napsugár 7,5 kilométeren bronzérmet nyert, ugyanakkor a váltóval világbajnoki címet szerzett. Kreisz Bálint és Bartalos Anna öt kilométeren egyformán ezüstérmes lett, utóbbi a váltóval győzött, társaként Nagynak, továbbá Huszti Mártonnak és Kárpáti Máténak, akik egyéniben nem tudtak érmet szerezni. Összességében azonban leszögezhető, hogy

nemcsak a korosztályos Eb-n, de az ifjúsági vébén is nagyon szépen helyt álltak fiataljaink. Minden bizodalmunk bennük van, hogy a jövőben is szállítani fogják a jó eredményeket.

(Kiemelt képünkön: Selmeci Attila az úszószövetség szakmai alelnökeként igen pozitív mérleget vonhatott meg 2024-ről Forrás: Bp. Honvéd)