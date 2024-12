Röplabda: a 14 éves Pampuch Gréta felnőtt a feladathoz az Extraligában

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Röplabda Szövetség kiosztotta az év legjobbjainak járó díjakat mind a felnőttek, mind az utánpótláskorúak között. A női szakágban a nyíregyháziak 14 esztendős ígéretét, Pampuch Grétát választották meg a 2024-es esztendő legjobb korosztályos játékosának. A 2009-es születésű szélső ütő reménység az után érdemelte ki az elismerést, hogy a nyáron U18-as válogatott húzóemberének bizonyult az Európa-bajnokságon, és a nemzeti csapattal az előkelő nyolcadik helyen végzett a kontinensviadalon. Majd vezérletével a mostani évadban a nyírségiek U20-as együttese veretlenül vezeti a bajnokságot. (Az előző idényben Pampuch az U20-asokkal és az U17-esekkel is bronzérmes lett a korosztályos bajnokságban.) Igaz még csak 14 éves, de Gréta már a felnőttélvonalban, az Extraligában is bemutatkozhatott, sőt az elmúlt hetekben egyre nagyobb szerep jut a klub első csapatában.

„Meglepődtem, amikor kiderült, idén én kaphatom meg ezt a címet. Természetesen, nagyon örülök neki, mert nyilván óriási megtiszteltés kiérdemelni ezt a díjat, és egyben hatalmas pozitív visszaigazolás a karrieremet illetően, hogy jó úton járok – mondta az U19-es válogatott fiatal az Utánpótlássportnak. – A klubnál már az előző évad végén is szó volt róla, hogy ebben a szezonban akár már a felnőttek között is számítanak rám. A nyári U18-as Eb-t követően aztán így is lett, és csatlakoztam az első csapat keretéhez. Számomra ez nagyon nagy szintlépést jelentett, izgatottan álltam bele az új kihívásba.

Az elején még kicsit talán megilletődötten játszottam, de úgy érzem, idővel aztán belejöttem, és sikerült egyre jobban felvennem az Extraliga ritmusát. Rendkívül élvezek minden pillanatot, amit a pályán tölthetek.

Pampuch Gréta Forrás: Fatum-Nyíregyháza

Pampuch eddig összesen nyolc mérkőzésen lépett pályára az Extraligában, amelynek a legutóbbi fordulójában már kezdőként szerepelhetett a MÁV Előre ellen, és a meccs egyik legjobbjaként 16 ponttal vette ki a részét a fehérváriak elleni, ötjátszmás sikerből.

„Amikor pályára küldenek az edzők, igyekszem mindig a maximumot nyújtani, és ha ez sikerül, akkor úgy gondolom, nagy hasznára tudok lenni a csapatnak.

A MÁV Előre elleni meccsünk volt eddig a legemlékezetesebb számomra, mert először játszhattam kezdőként, és egészen a végéig a pályán lehetettem. Az elején még nem úgy ment a játék, mint szerettem volna, de a lányok biztattak, támogattak, s ennek köszönhetően egészen elkaptam fonalat,

és a pontszerzésből jól ki tudtam venni a részem. A felnőttcsapatunk jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán, de szeretnénk ennél feljebb kapaszkodni, ugyanis a fő célunk az, hogy érmesként zárjuk a bajnokságot. Eközben az U20-asokkal is jól állunk, eddig hibátlanok vagyunk, ami kifejezetten biztató. Remélem, hasonlóan folytatjuk az országos döntőig, és a legvégén az aranyérmet is sikerül majd begyűjtenünk."

(Kiemelt képen: Pampuch Gréta és edző-édesapja, Pampuch Csaba, aki az U20-as csapatban vezető-, a felnőttcsapatban másodedzőként segíti lánya fejlődését Forrás: Fatum-Nyíregyháza)