Kosárlabda: sorozatban szállítja a győzelmeket a ZTE U21-es csapata

Rendkívül meggyőző formát mutatnak a ZTE U20-as férfi kosarasai a korosztályos bajnokság alapszakaszában. A zalaegerszegiek az elmúlt hetekben az Atomerőmű SE, a DEAC, az NKA Universitas Pécs, a Falco Szombathely, illetve a Szolnoki Olajbányász után legutóbb a Kecskemét gárdáját is legyőzték, s ezzel sorozatban hatodik sikerüket aratták a kék-fehérek. Az alapszakasz felénél járva Kis Attila tanítványai jelenleg 10/3-as mérleggel a tabella harmadik helyén állnak, szorosan követve az egyaránt 11/2-vel álló Honvédot és Pécset.

A nyár végén, még mielőtt elkezdődött volna a bajnokság, természetesen mindannyiunkban megfogalmazódott a gondolat, hogy célozzuk meg az országos döntőbe jutást

– mondta az Utánpótlássportnak Mészáros Ágoston, aki a meccsenkénti 18,7 pontjával a csapat legeredményesebb játékosa. – Azonban akkor még nem lehetett látni a pontos erőviszonyokat, illetve a mi csapatunk is formálódóban volt, így emiatt nem igazán tudtuk, hogy ez valójában mennyire is lehet reális célkitűzés a számunkra. Továbbá hozzátartozik a teljes képhez, hogy a ZTE U20-as csapata az elmúlt években többször is közel állt hozzá, hogy a nyolcas döntőbe jusson, végül azonban mindannyiszor épphogy, de lecsúzott róla. Nem is kérdés, hogy szeretnénk most véget vetni ennek a szériának, és azért dolgozunk, hogy újra a top nyolcba jussunk."

Mészáros Ágoston is szórja a pontokat a ZTE U21-es csapatában Forrás: Zalakerámia ZTE KK

„A meccsek előrhaladtával aztán egyre jobb lett az összhang köztünk, és igazi családias hangulat jellemzi a közösségünket. Ez a legfőbb erősségünk, és ennek tudom be, hogy novembertől kezdődően ilyen jól összeálltunk. Sérüléshullám is sújtott minket, illetve az elején még be-becsúsztak vereségek, és emiatt az első hét fordulót követően még csak 4/3-s mérleggel álltunk.

De ez nem törte le a motivációnkat, sőt inkább hajtott minket, hogy megmutassuk: mi is legalább olyan jók, vagyunk, mint az akadémiák együttesei.

Az egymásért való küzdés áll mindenek felett nálunk. A védekezés terén nagyot léptünk előre a szezon kezdete óta, és ha még mindig nem tökéletes, de most már sokkal jobban működik, és úgy érzem, a minőségi védő munkára nagyban tudunk alapozni a bajnokikon. A győzelmek közül a DEAC és a Pécs elleni siker volt a két legértékésebb, hiszen két bajnokesélyes, korosztályos válogatottakkal teletűzdelt együttesről van szó. Mindkettő hatalmas pozitív visszajelzésnek bizonyult, hogy elindultunk a jó irányba, és tényleg sokra hivatott csapatunk lehet. Ugyanakkor nem bízzuk el magunkat, még csak féltávnál járunk, legalább ilyen, hanem még keményebb tavaszi idény vár ránk."

A még juniorkorú fiatal hozzátette, nagy elánnal vetik bele magukat az alapszakasz második felébe, és szeretnék mihamarabb bebiztosítani a helyüket az országos döntőben, valamint majd az érmekért harcolni a bajnokság végjátékában.

(Kiemelt kép forrása: Zalakerámia ZTE KK)