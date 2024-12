Kocsis Márta: A kivételezés a rossz utat jelenti

Egy nap az utánpótlásért címmel tizennegyedik alkalommal rendezett konferenciát a fiatalok sportjáról az Utánpótlássport szerkesztősége.

A Lurdy Ház Rendezvényközpontjában telt házzal megtartott eseményen a Tatabányai Vízmű SE 2024-ben Az év utánpótlásedzője díjjal kitüntetett úszótrénere, Kocsis Márta pódiumbeszélgetésen vett részt. A sportág legnagyobb ígéretei közé tartozó Jackl Vivien felkészítője több témában is elmondta a tapasztalatait és a véleményét: a beszélgetés során a kivételes tehetség kibontakoztatásának felelősségéről, annak helyes irányairól és buktatóiról is megosztotta a gondolatait a hallgatósággal.

„Négy és fél éves korában én tanítottam meg Vivit úszni, azóta is együtt dolgozunk. A kezdetektől látszódott, hogy érzi az úszást, bár a mély vízbe az elején nem akart bejönni; a szülők megfelelő hozzáállása is kellett, hogy megmaradjon a sportágnak. Pici kora óta nyeri az érmeket, hamar jöttek az országos csúcsok, valódi mélypontja nem is volt mindeddig, de nagyon oda kellett figyelni rá.

Az élmény különleges, hiszen harminc éve edzősködöm, ennyire tehetséges fiatallal viszont korábban még nem dolgoztam.

Sok újdonságot tanultam meg miatta" – mondta Kocsis, akinek a tanítványa kijutott a 2024-es párizsi olimpiára.

Kocsis Márta Fotó: Vasas Attila

Úgy érdemes a kiemelkedő tehetséggel foglalkozni, ahogyan a többiekkel vagy mint a hímes tojással? – vetődött fel jogosan a kérdés, amiben egyértelmű a szakember álláspontja.

„Soha nem kivételeztem vele, erre igyekszem figyelni. Ugyanúgy kezelem, mint a többi gyereket, persze az előfordulhat, hogy vele valamivel többet beszélek, többször nézek rá a közös úszás során.

A kivételezés viszont biztosan a rossz utat jelentené.

A szakember megerősítette, a többi tanítványa miatt is szerencsés, hogy Jackl kimagasló eredményeket ér el, hiszen azok motivációt jelentenek a társainak.

„Tatabánya nem világváros, nincs nagy klubunk, így óriási dolog, hogy ilyen versenyzőnk van. A magunk útját járjuk Vivivel, de örömmel veszem, és rendre el is fogadom az edzőkollégák tanácsait vele kapcsolatban. Nyitott vagyok, a mai napig folyamatosan tanulok. Az biztosan sokat számít, hogy régóta együtt dolgozunk, kívülről-belülről ismerjük egymást, megvan az összhang, a kémia köztünk. Nincs nagy varázslat, annyi a titok, hogy bízni kell egymásban!”

(Kiemelt képünkön: Kocsis Márta Fotó: Vasas Attila)