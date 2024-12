Kézilabda: ezüstérmet szerzett a serdülő fiúválogatott az ORV-n

Fontos és tapasztalatokkal teli év volt a 2024-es a korosztályos válogatottban szereplő 2008-as és 2009-es születésű fiú kézilabdázóknak, akik szeptember óta másodéves serdülőként bizonyíthatnak a nemzeti csapatban.

A fiatalok 2023 őszén vettek részt Szabó Levente szövetségi edző vezetésével az első válogatott összetartásukon, amit a szokásos kiválasztó folyamat előzött meg, azóta pedig számos alkalommal edzőtáboroztak, igaz, a keret időről időre megújult, még ha nem is cserélődött ki teljesen. Az újak – a résztvevők elmondása szerint – minden alkalommal könnyedén csatlakoztak be a munkába, bár az egészséges izgalom észrevehető volt rajtuk, az edzésről edzésre fokozatosan tűnt el.

A nemzeti csapat 2023 végén játszotta az első felkészülési mérkőzéseit, idén novemberben pedig az első nemzetközi útját is megjárta, amikor Franciaországban töltött el pár napot, hogy a helyi korosztályos válogatottal kétszer is összecsapjon. A torna után Szabó az Utánpótlássportnak nyilatkozott, amelyben említette, hogy decemberben is lesz dolga a fiataloknak, ugyanis Lengyelországban Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek.

Elmondta, hogy

a francia út rengeteg tapasztalatot és tanulságot tartogatott a játékosoknak, akik ezekkel felvértezve várták az ORV kezdetét.

Szabó Levente Forrás: MKSZ

Az első meccsen a válogatottunk két góllal győzte le a cseheket (35–33), másnap viszont – hasonlóan szoros összecsapáson – hárommal kikapott a szlovákoktól; Iváncsik Máté 12 gólja sem segített az együttesen. Az utolsó, vasárnapi mérkőzést azzal a tudattal kezdték meg a magyarok, hogy az eredmények alakulásának köszönhetően már a döntetlennel is megszerzik a második helyet. A feladat viszont nem volt könnyű, hiszen az addig hibátlan házigazdák, a lengyelek következtek. A csapat azonban nem ijedt meg, a meccs nagyobbik részében vezetett, a lengyelek viszont a hajrában vissza tudtak kapaszkodni,

így lett 28–28 – és magyar ezüstérem – a vége.

A tornát a lengyelek nyerték, a csehek zártak a harmadik, a szlovákok pedig a negyedik helyen.

Az a nyáron eldőlt, hogy az Európa-bajnokságán remekül szereplő, bronzéremmel záró ifjúsági fiúválogatott a szereplésével kiharcolta a serdülőknek, hogy 2025 nyarán megmérethessék magukat az első világversenyükön, vagyis az EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál), amit Észak-Macedóniában rendeznek meg, július 20. és 26. között.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)