Cselgáncs: Mamira Luca az idén nem maradt adós a sikerekkel

Öt korosztályos világverseny, hat érem – ez volt a hazai cselgáncsutánpótlás idei mérlege a legfontosabb viadalokon. Az U23-as, a junior és az ifjúsági Európa-bajnokság is hozott magyar érm(ek)et ebben az esztendőben, viszont a korosztályos világbajnokságokon be kellett érnie a magyar fiataloknak a pontszerző helyezésekkel. Összességében Mamira Luca volt a 2024-es év legsikeresebb hazai utánpótláskorú versenyzője, miután az 52 kilósok mezőnyében két világeseményen is dobogósként végzett: a junior és az U23-as Eb-n is bronzot akasztottak a nyakába. Illés Sándor tanítványa az egész szezonban rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott: öt junior Európa-kupa-állomáson is érmet nyert (egy arany, két ezüst és három bronz), mi több a szlovéniai Podcetrtekben megnyerte pályafutása első felnőtt Európa-kupa-versenyét is.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy két világversenyről is sikerült éremmel hazatérnem

– mondta az Utánpótlássportnak Mamira, akit éppen Japánban sikerült elérnünk, ugyanis az évet kéthetes távol-keleti edzőtáborozással fejezi be. – Mivel az előző évem nem alakult túl jól, sérülés miatt mintegy hat hónapot ki kellett hagynom, így idén az év elején még sok volt bennem a bizonytalanság, nem is tudtam pontosan, mit várhatok magamtól, illetve hogy reálisan milyen célokért küzdhetek. Tavasszal aztán a korosztályos Európa-kupa-versenyeken egyre jobban ment, és sikerült érmeket elcsípnem, ami megadta a kellő lendületet és önbizalmat, hogy utána a világversenyeken is jól szerepelhessek.

Egyszerűen csak szerettem volna a lehető legtöbbet kihozni az utolsó juniorévemből, és ez mindent egybevéve, egészen jól összejött.

Illés Sándor és tanítványa, Mamira Luca Forrás: Dunaharaszti MTK

A Dunaharaszti MTK 20 éves ígérete az előkelő hetedik helyen zárta az évet a súlycsoportjának junior-világranglistáján. A sikerszéria láttán nem meglepő, hogy a Magyar Judo Szövetség (MJSZ) az idén a junior- és az U23-as korosztályban is Lucát választotta meg az év női dzsúdósának.

„Utoljára 2019-ben részesülhettem hasonló címben, amikor az ifjúsági világbajnoki címem után választottak meg idehaza a korosztályom legjobbjának.

Be kell valljam, idén ez is ott motoszkált a fejemben célként, hogy szeretnénk újra itthon a legjobb lenni. Nagyon jólesik ez az elismerés és egy jó visszajelzés a teljesítményemet illetően

– nyilatkozta, majd felidézte az év utolsó nagy versenyén, a bronzéremmel végződő U23-as Európa-bajnokságon szerzett élményeit. – Mint említettem, az idén alapvetően az volt a fő célom, hogy a saját korosztályomban szerepeljek minél jobban, ezáltal a junior világ- és Európa-bajnokság bizonyult a két legfontosabb versenynek. Nyilván, az U23-as Eb is ott szerepelt a tervek között, de a fő prioritást nem ez jelentette, viszont ahogyan jöttek a jó eredmények, és a junior Eb-n sikerült bronzérmet szereznem, természetesen egyre inkább megfogalmazódott bennem a gondolat:

remek lenne az idősebbek között is valami nagyot alkotni, és lehetőleg újabb érmet nyerni.

Ha már ott voltam, szerettem volna a legjobbamat nyújtani, és összességében szerintem sikerült jó formát hoznom. Nem volt egyszerű dolgom, mert a második meccsemen a későbbi győztes spanyol lánnyal kerültem szembe. Sajnos végül hosszabbításban kikaptam tőle, de utólag visszatekintve nem lehet hiányérzetem, mert az ellenfelei közül én tudtam a legjobban megszorongatni őt, ráadásul nálam két évvel idősebb versenyzőről is van szó.

A másik három mérkőzésem viszont úgy alakult, ahogyan szerettem volna, és meglett az áhított érem. Igazából azon a versenynapon csak jól akartam magam érezni, ez pedig maximálisan sikerült.

Természetesen örülök, hogy ilyen eredményes évet tudhatok magam mögött, de nem fogok hátradőlni, már a jövő évre fókuszálok, és

azon dolgozom, hogy a továbbiakban is – a juniorkorosztálytól elbúcsúzva, immár az U23-as és a felnőttmezőnyben – hasonlóan sikeres tudjak lenni. Hosszú távon pedig nem más, mint az olimpiai szereplés a nagy vágyam.

(Kiemelt kép forrása: EJU)