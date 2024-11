Vízilabda: öt éve indultak, most ob I-es meccset nyertek a KSI leányai

A női vízilabda ob I 5. fordulójában a KSI főként utánpótláskorúak alkotta, Bóta-Tóth Andrea által irányított csapata 10–6-ra győzte le a szintén számos korosztályos pólóst soraiban tudó Tatabányát.

Az első osztályú bajnokság újoncának ez az első élvonalbeli győzelme.

Az egyesületben a leánypóló elindításának gondolata még 2017 környékén fogalmazódott meg az akkori szakosztályvezető, dr. Szívós István és Horváth János vezetőedző fejében, hiszen a szakemberek azt tapasztalták, hogy a női vízilabda látványos ütemben fejlődik, nem mellesleg egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az addig a fiúkat edző Nádor Zsombor vállalta a feladatot, hogy először csak tesztjelleggel, de foglalkozni kezd a KSI-ben a kislányokkal, akik így kezdetben a fiúkkal közös tréningeken sajátíthatták el a sportág alapjait. Az önálló női szakág 2019-ben indult el, és öt év után már ob I-es gárdával büszkélkedhet a klub.

Megvan a KSI első győzelme a női élvonalban Fotó: Palágyi Barbara

„Kicsit számunkra is hihetetlen a tempó, hogy ennyi időn belül az ob I-be jutottunk és mellette minden korosztályban indítunk leánycsapatot – mondja Horváth János, a KSI vízilabda-szakosztályának vezetőedzője, szakmai vezetője. – A női vízilabda nagyon dinamikusan fejlődik és hatalmas potenciál rejlik benne, mert ahogyan a mi példánk is mutatja, akár öt év alatt el lehet jutni a nulláról az első osztályba. A férfi szakágunk 1963 óta a hazai vízilabdasport meghatározó hátországa, a magyar póló számára neveljük a tehetségeket. Ezen rendszer mintájára dolgozunk a lányokkal is. Egyik szakágban sem szeretnénk profi csapatot.

Amikor a fiatalok eljutnak arra a szintre, amelyről úgy gondoljuk, hogy mi már nem adhatunk többet, akkor elengedjük őket jobb csapatokba. Nálunk a cél mindig a fejlődés.

Az ob I-ben mérkőzésről mérkőzésre lehet tanulni, előre lépni, tapasztalatot szerezni. Az élvonal a hiányosságokra is gyorsan rávilágít, tehát olyan tükör is, amelyben az utánpótlásban magukat magasabb polcra helyező fiatalok megláthatják, hogy hol is tartanak valójában. Rendkívül értékes lehetőség a tizenéveseknek a felnőttbajnokságban szerepelni. A játékosok testközelből érezhetik, figyelhetik a válogatott vízilabdázók tudását, mentalitását, hozzáállását. Ezeket a dolgokat nem lehet edzésen megadni.”

(Kiemelt képünkön: a 17 éves Kemény Amira a Tatabánya és azt megelőzően a BVSC ellen is 5 gólt lőtt Fotó: Palágyi Barbara)