Úszás: rövid pályás ob a budapesti vb jegyében

Legjobb úszóink számára ez a hét kínálja az utolsó alkalmat, hogy kivívják a csapattagságot a 25 méteres medencében rendezendő decemberi, budapesti világbajnokságra. Persze vannak, akik már jó ideje biztos indulónak tekintendők a bő egy hónap múlva a Duna Arénában zajló rövid pályás csúcsviadalon, akadnak azonban olyanok is, akik már csak a kaposvári ob-n verekedhetik be magukat a vébén vízbe szálló magyar válogatottba.

A csapatba kerülés a célja utánpótlásunk több jeles képviselőjének is, a nagy kivétel a korosztályos világversenyes érmekben sem szűkölködő 18 éves Ábrahám Minna, akinek neve régóta ott van Sós Csaba kapitány jelöltlistáján,

az ob-n azonban nem lehet itt, mert amerikai egyeteme csak a budapesti vébére engedi haza.

A biztos világbajnoki szereplőnek számító tinédzserek közül láthatjuk viszont a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában példának okáért a Párizsban nyáron olimpiai hatodikként végzett női 4x200 méteres gyorsváltónk egyik alapemberét, a szegedi Pádár Nikolettet, aki ezúttal négy egyéni számban nevezett az ob-ra.

A 18 esztendős sprinter kiválóság „vágtaétlapja” az 50-es, a 100-as, a 200-as és a 400-as gyorstávokat tartalmazza.

Az ötkarikás staféta tartaléka volt a francia fővárosban az alapvetően hátúszásban jeleskedő budafókás Molnár Dóra, aki a somogyi fővárosban

fő egyéni számai – 200 és 100 – mellett a legrövidebb „rákműfajban”, vagyis 50 háton is medencébe ugrik, emellett a 200 és a 100 gyors indulóinak lajstromában is fellelhető a 18 éves kitűnőség neve.

Mindkettőjüknél gazdagabb programmal jelentkezett be a kaposvári napokra a tatabányaiak üdvöskéje, Jackl Vivien, aki 16 évesen nemcsak korosztályos, hanem már fajsúlyos felnőtt babérokat is a magáénak vallhat, ráadásul túl van az olimpiai debütáláson is, a nyári pihenőt követően pedig a rövidpályás szezonjának mondhatni kicsattanó vállalkozó kedvvel vág neki:

nem kevesebb, mint hét számban nevezett az országos bajnokságra. A repertoárban a már Európa-bajnoki érmeket is hozó műfajok – 400 vegyes, 1500 gyors – ugyanúgy helyet kaptak, mint a szólista programba ritkábban beválasztott 100 mell vagy éppen 200 hát;

kérdés aztán, hogy a négynapos „munkahetet” valóban végigússza-e mind a hét számban, amellyel a nevezési külön versenyt már megnyerte...

A nőkéhez hasonlatosan a férfiak nevezési listáján is felfedezhet a magasan jegyzett hazai medencés úszónagyságok mellett az inkább a nyílt vízi úszásból ismert, s jelenleg még az utánpótlás-korosztályt erősítő tehetségeket is a kíváncsi szem. Közülük is kiemelendő az a négy fiatal, aki – a nyári Eb-arany után - szeptemberben ifjúsági világbajnoki címet szerzett váltóban: Bartalos Anna, Nagy Napsugár, Huszti Márton és Kárpáti Máté ezúttal

egyéniben mutathatja meg, mit tud a szabad ég helyett tető alatti, sokkal „fordulatosabb”, vagyis megannyi fordulót tartogató medencés úszószámokban,

amelyekből éppenséggel tetemes mennyiséget vállaltak valamennyien. Huszti például hétben, Kárpáti pedig hatban nevezett, de Nagy (5) és Bartalos (4) sem csak simán „megúszni” akarja a rövid pályás ob-t...

